COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a Sugoi Uriarte
El yudoca, vitoriano de nacimiento y valenciano de adopción, fue subcampeón del mundo en 2009, campeón europeo en 2010 y diploma olímpico en Londres 2012
1- ¿Color favorito?
Azul
2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?
Paella y coca cola light
3- ¿Escritor preferido?
Ken Follet
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
Los Pilares de la tierra
5- ¿Actor preferido?
Dani Rovira
6- ¿Película?
Braveheart
7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?
Ahora en casa y antes el cine
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
Pop Español
9 - ¿Cantante favorito?
David Muñoz
10 - ¿Deporte favorito?
Judo
11 - ¿Deportista admirado/a?
Julia Figueroa
12 - ¿Viajar con amigos o familia?
Ambos
13 - ¿Destino favorito?
Menorca
14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?
El fútbol y el pádel
15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?
Que mi gente esté bien y cumpla sus objetivos
