Test rápido a Sugoi Uriarte

1- ¿Color favorito?

Azul

2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?

Paella y coca cola light

3- ¿Escritor preferido?

Ken Follet

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

Los Pilares de la tierra

5- ¿Actor preferido?

Dani Rovira

6- ¿Película?

Braveheart

7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?

Ahora en casa y antes el cine

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

Pop Español

9 - ¿Cantante favorito?

David Muñoz

10 - ¿Deporte favorito?

Judo

11 - ¿Deportista admirado/a?

Julia Figueroa

12 - ¿Viajar con amigos o familia?

Ambos

13 - ¿Destino favorito?

Menorca

14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?

El fútbol y el pádel

15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?

Que mi gente esté bien y cumpla sus objetivos