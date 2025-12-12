El último 'Esports al Barri' del 2025 visita Orriols el próximo sábado

La Fundación Deportiva Municipal de València organiza este sábado 13 de diciembre el último ‘Esports al Barri’ de 2025, en el barrio de Orriols. La cita se celebrará en el Jardín de la Ermita, ubicado junto a la parroquia de San Jerónimo, en la calle Duque de Mandas, una de las principales arterias del barrio. “Es una edición muy especial, porque es el último encuentro de 2025, y lo celebraremos en el barrio de Orriols, con una amplia oferta de actividades deportivas para nuestros vecinos y vecinas”, ha explicado la edil de Deportes, Rocío Gil.

Esta jornada será la octava y última del proyecto que FDM desarrolla en colaboración con federaciones deportivas y clubes deportivos de la ciudad, con el doble objetivo de difundir la propuesta deportiva existente en Valencia, y promocionar la actividad física y hábitos saludables en un ambiente pensado para compartir en familia y descubrir nuevas modalidades deportivas. “Es una gran oportunidad para conocer nuevas disciplinas deportivas en un entorno familiar, junto al tejido asociativo deportivo de nuestra ciudad”, ha insistido la concejala.

Balonmano, pádel, hockey, karate, judo, voley-playa, rugby, ajedrez, pilota valenciana, o un circuito de psicomotricidad para los más pequeños, son algunas de las propuestas que se desplazarán en esta edición de Esports al Barri a Orriols. Además, gracias al apoyo de El Corte Inglés, los más pequeños y pequeñas podrán disfrutar de actividades lúdicas como pintacaras y globoflexia. Pese a que el programa está pensado para acercar la práctica deportiva a niñas y niños, la jornada incluye actividades para toda la familia, de tal forma que nadie quede excluido de esta jornada deportiva que pretende involucrar a todo el vecindario.

El Jardín de la Ermita acogerá la sesión entre las 11:00 y las 14:00, horario en el que se instalarán las diferentes estaciones a cargo de clubes y federaciones para que niños, adolescentes y mayores practiquen aconsejados y guiados por técnicos especializados. Esports al Barri constituye una oportunidad para que los niños practiquen actividades que no conocen y lo hagan al aire libre, así como para dotar de mayor contenido a las instalaciones deportivas municipales, que articulan la socialización de los diferentes barrios de la ciudad.

Son varios los barrios de València que ya han acogido este evento. / SD

Última edición de 2025

Durante 2025, Esports al Barri se ha celebrado en La Torre, como homenaje y reconocimiento a los afectados por la Dana; Parque Central, en el entorno de la estación Joaquín Sorolla; Ayora (Jardín de Ayora); Marxalenes (Parque de Marxalenes); Algirós (IDE Ciutat Jardí); Tres Forques (Parque del Oeste); Benimàmet (IDE Parque Lineal) y ahora Orriols.