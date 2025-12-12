El Valencia Boat Show fija su hoja de ruta y anuncia fechas para 2026

El Valencia Boat Show, salón náutico internacional de València, celebrará su 17ª edición del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en Marina Port Valencia, a los pies del emblemático edificio Veles e Vents. Tras el éxito de su última edición, el evento afianza su alianza estratégica con Marina Port Valencia y define ya una hoja de ruta a medio plazo que le permitirá crecer, especializarse y reforzar su papel dentro del circuito náutico del Mediterráneo. Un proyecto compartido de ciudad y de sector que cuenta con el respaldo institucional y el compromiso de astilleros y marcas.

Más espacio y un crecimiento estratégico

Siguiendo la evolución natural del proyecto y las demandas de los propios expositores, el Valencia Boat Show mantendrá su ubicación en el corazón de la marina, con el edificio Veles e Vents repitiendo como colaborador y centro neurálgico, y ampliando significativamente su espacio expositivo tanto en tierra como en agua.

En tierra, el certamen crecerá hacia el este con 3.000 m² adicionales en la zona de la plaza de la Sal, permitiendo incorporar nuevas marcas, áreas especializadas y espacios profesionales.

En el mar, la muestra contará con 25 amarres nuevos, ampliando la oferta de embarcaciones expuestas y preparando el camino para futuros espacios destinados a grandes esloras dentro del proyecto de transformación de Marina Port Valencia. Con estas ampliaciones, el evento refuerza su vocación de convertirse en el punto de encuentro imprescindible para la industria náutica del Mediterráneo.

"Creemos que este salón náutico tiene mucho potencial y queremos impulsarlo de la mejor forma posible. Por eso, destinaremos los espacios de Marina Port Valencia que sean necesarios para llevar este evento a cabo", comenta Patrick Reynés, CEO de Marina Port Valencia.

El Valencia Boat Show, salón náutico internacional de València, celebrará su 17ª edición del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026. / SD

El salón adelanta sus fechas a septiembre a partir de 2027

De cara al futuro, la principal novedad estratégica del Valencia Boat Show es el adelanto de fechas a la última semana de septiembre para sus ediciones de 2027 y siguientes.

Esta decisión da respuesta a la petición del tejido expositor, favorece la consolidación y fidelización de las marcas presentes y va en sintonía con el proyecto de Marina Port Valencia. El salón náutico valenciano acompañará así la evolución de la futura marina, que incluirá amarres de gran eslora y un varadero de altas capacidades, lo que reforzará la posición de València como destino náutico internacional.

"Nuestra intención era adelantar nuestras fechas a septiembre en 2026, pero la coincidencia con otros eventos internacionales, que consideramos de alta importancia para la ciudad —entre ellos la presencia en Valencia de la flota de TP52— obliga a mantener la celebración en otoño en esta próxima edición", explica Isabel Gil Forteza, directora del Valencia Boat Show, quien asegura que "el rumbo del proyecto está marcado con claridad hacia septiembre a partir de 2027".

Un proyecto compartido de ciudad y de sector que cuenta con el respaldo institucional y el compromiso de astilleros y marcas. / SD

En 2026, el Valencia Boat Show pondrá el broche de oro a un otoño náutico en Valencia, que estará marcado por eventos internacionales como la 52 Super Series Valencia Sailing Week, del 5 al 10 de octubre, entre otras citas deportivas que consolidarán la ciudad como referente náutico.

Este impulso ha sido posible gracias a la coordinación de la Dirección General de Deporte y a la Dirección General de Industria de la Generalitat Valenciana, que han trabajado conjuntamente para situar a Valencia en una nueva etapa de proyección internacional, con la náutica como vector estratégico para la ciudad y su tejido económico.

El Valencia Boat Show ya ha abierto el periodo de inscripción para expositores de cara a 2026.