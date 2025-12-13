El CAU vence de forma contundente al Rugby Unión Palma (43-7)

El CAU ha iniciado la segunda vuelta del campeonato con la misma fortaleza que acabó la primera. Los valencianos han sumado su octava victoria consecutiva ante un Rugby Unión Palma muy combativo que sucumbió al poderío de su rival en la segunda parte.

El partido empezó con un ensayo de los locales que parecía presagiar un choque cómodo para el CAU. Nada más lejos de la realidad. El equipo balear reaccionó al inicio fulgurante de su rival con gran juego y demostrando poderío, sobre todo, en su juego de delantera. Dominaban territorialmente al CAU, pero no sacaban provecho de ese dominio. Fue el CAU quien de nuevo golpeó a su rival con otra gran jugada de los tres cuartos que ponía el 10-0 en el marcador. Los visitantes no bajaron los brazos pese a este segundo contratiempo y el CAU no estaba cómodo. De hecho esa presión del Rugby Palma tuvo premio en forma de ensayo cuando se acababa la primera mitad y al descanso se llegó con 10-7 en un partido que había dominado el equipo visitante.

El CAU Valencia inicia la segunda vuelta de la DHB Masculina con pleno de victorias. / CAU VALENCIA

Un vendaval arrollador en la segunda mitad

Se puso las pilas el CAU en la segunda mitad y el partido cambió. El esfuerzo físico de su rival fue aprovechado por el equipo valenciano para imponerse con soltura en todas las fases del juego en la segunda parte. Eso y la mejoría de las prestaciones de los locales desarbolaron a un Palma que ya no encontraba la manera de hacer daño a su rival. Fueron cayendo los ensayos para el CAU hasta el 43-7 final. Y es que no fueron capaces los mallorquines de acercarse con peligro a la 22 rival. Al final contundente resultado en un partido que no fue tan fácil como el marcador final evidenció.