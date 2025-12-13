El Fertiberia Puerto Sagunto dirá adiós al 2025 con un derbi ante el Balonmano Servigroup Benidorm

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe este fin de semana al Balonmano Servigroup Benidorm en la decimocuarta jornada de la División de Honor Plata Masculina. Un derbi de la Comunidad Valenciana que se disputará en el Pabellón Port de Sagunt el domingo a partir de las 18:00 horas, un horario diferente a lo habitual debido al compromiso intersemanal de los locales.

Ambos llegan al partido en buena forma

Los rojiblancos llegan al duelo tras vencer 23-27 en su visita el miércoles al Trops Málaga en el Pabellón Municipal Diego Carrasco en el partido aplazado de la novena jornada de competición. Una victoria que les ha aupado hasta la primera plaza de la clasificación general con 20 puntos, los mismos que Cajasol Sevilla BM Proin, pero con mejor diferencia de goles. Además, suman ocho compromisos consecutivos puntuando, con un balance de seis victorias y dos empates. No caen en competición doméstica desde el día 11 de octubre, casualmente lo hicieron también en un derbi, en aquel caso contra la Fundación Agustinos Alicante (27-21).

Enfrente, los benidormenses aterrizan con la flechita hacia arriba, y es que suman cuatro victorias en los cuatro últimos encuentros que han disputado, destacando las que lograron ante la Fundación Agustinos Alicante (26-25), o la del pasado fin de semana contra Anaitasuna (34-29), dos equipos que aspiran al ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL. Son quintos clasificados con 18 puntos, marcando de esta manera el corte de último conjunto que entraría actualmente en la promoción de ascenso.

“Vienen mejorando jornada tras jornada y están en su mejor momento. Tienen unos jugadores de un nombre y una calidad impresionante. Van a pelear con nosotros por estar arriba. Desgranándolos, no dejamos de ver las diferentes variantes tácticas que tienen”, comenta el entrenador del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Toni Malla, acerca del equipazo al que se miden.

El Fertiberia Puerto de Sagunto recibe este domingo al Balonmano Servigroup Benidorm. / FBMCV

Se midieron en septiembre

No hace falta retroceder mucho en el tiempo para hablar de enfrentamientos directos entre ambos, ya que en septiembre se enfrentaron en el propio Pabellón Port de Sagunt. El Balonmano Serbigroup Benidorm salió victorioso (25-26) con un gol de Abdoula Modi a tiempo parado.

“Que nadie se piense que va a ser fácil. Tener a la afición a nuestro lado y llenar el pabellón sería importantísimo porque nos acercaría a sumar los dos puntos y despedirnos de ellos en 2025 de la mejor manera posible”, cierra el técnico catalán.

La afición que desee adquirir entradas para presenciar el encuentro podrá hacerlo de manera presencial o a través de la página web del club local. El precio de las entradas será de 12 euros para las compras realizadas antes del domingo: http://www.cbmpuertosagunto.com/entradas