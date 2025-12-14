La FDM de València suspende todas las actividades en instalaciones municipales

La previsión de fuertes lluvias en todo el litoral de la provincia de València que ha llevado a la activación de la Alerta Roja para este domingo 14 de diciembre ha motivado, entre otras consecuencias que la Fundación Deportiva Municipal de València anuncie el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales durante todo el día. Por tanto, pabellones deportivos, polideportivos, piscinas cubiertas, etc, no tendrán actividad este domingo para evitar riesgos. También estarán cerrados los parques y jardines públicos y se recomienda también evitar hacer actividades físicas al aire libre.

Pruebas y partidos aplazados

La amenaza de lluvias torrenciales paralizará gran parte del deporte en toda la provincia. A última hora del sábado la Fundación Deportiva Municipal anunciaba la suspensión del Pas Ras al Port de València que debía haberse celebrado a las 9:00 horas de este domingo con la participación récord de más de 3000 corredores. Aunque la lluvia no ha hecho apararición en la ciudad de València a la hora de la carrera, el objetivo del aplazamiento era también evitar los desplazamientos de corredores.

De momento también ha sido suspendido el partido de Liga F Endesa entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza que se iba a celebrar a las 12:15 horas de hoy y el Valencia Basket está pendiente también de si se jugará o no finalmente el partido de esta tarde a las 18:00 horas en el Roig Arena entre el Valencia Basket y también el Casademont Zaragoza, en este caso de la Liga Endesa masculina. En el mismo caso está el partido de Primera División de fútbol entre el Levante UD y el Villarreal CF, programado para este domingo por la tarde y que también está en riesgo de ser aplazado.

Comunicado del Pas Ras

El Club Atletisme Poblats Maritims, organizador del Pas Ras al Port de València lanzaba a última hora del sábado el siguiente comunicado:

"La organización de la carrera Pas Ras al Port de València informa que, debido a la activación de la alerta naranja a partir de las 8:00 de la mañana y el decreto de suspensión de actividades al aire libre en la ciudad de València por parte de las autoridades competentes para el día de la prueba, se comunica la suspensión del campeonato autonómico 10k en ruta, 37º Pas Ras al Port de València. Esta decisión se ha tomado priorizando en todo momento la seguridad de los participantes, voluntarios, personal técnico y público asistente, y de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes.

Lamentamos las molestias que esta suspensión pueda ocasionar y agradecemos la comprensión y colaboración de todos los implicados.

En los próximos días se informará a través de los canales oficiales sobre posibles nuevas fechas de realización de la carrera y/o cancelación definitiva, barajándose ya dos posibles fechas, que comunicaremos en cuanto haya confirmación oficial".