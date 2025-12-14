Pamesa Teruel doblega al Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor acusó este sábado 13 de diciembre el desgaste del calendario y terminó cediendo ante Pamesa Teruel en el Pabellón Municipal de Los Planos. El conjunto turolense le dio la vuelta al primer set valenciano y se llevó la victoria por 3-1 (18-25/25-23/25-17/25-20). Un partido que estuvo marcado por las rotaciones para repartir esfuerzos y que tuvo las molestias de Rubén López en Conqueridor y la lesión de David López en Pamesa Teruel. El Léleman Conqueridor acusó el cansancio tras el largo viaje a Hungría en su debut europeo.

Inicio igualado

El arranque del partido no tuvo un claro dominador. Pamesa Teruel y Léleman Conqueridor se iban alternando en el marcador hasta que Maxi se encargó de poner dos de ventaja con un bloqueo. Pernambuco ampliaba la distancia a tres y los visitantes iban a defender esa ventaja aprovechando los errores del equipo local al saque para marcharse 11-14. Fabián Muraco solicitaba tiempo muerto después de un saque directo de Monfort, y cuando su equipo empezaba a recuperarse (13-15), la lesión de David López terminó condicionando el set. El central no pudo continuar con las molestias en la espalda y Teruel quedó tocado viendo como Conqueridor aprovechaba cada jugada para estirar el marcador. Juanmi y Maxi con varios bloqueos daban una renta de cinco a los suyos que terminarían siendo siete para cerrar la primera manga con un remate de Rubén López (18-25).

Los locales se adueñaron del partido

Los locales se impusieron en un segundo set disputado. César Irache, protagonista del encuentro, fue el encargado de poner tierra de por medio y al Conqueridor le tocó ir recuperándose por momentos. Rubén López consiguió causar inquietud al otro lado de la red para provocar el tiempo muerto (14-15). Un bloqueo de Ferrández despertaba a Teruel que por primera vez se sentía superior. Poco a poco los locales se acercaban al objetivo de igualar un set que acabaron cerrando por 25-23 con lesión de Rubén López en el último saque.

Zanini dando instrucciones a sus jugadores / Léleman Conqueridor Valencia

Los síntomas en los valencianos no eran los mejores y el arranque del tercer set hizo saltar todas las alarmas. Con el 3-0, Zanini pedía tiempo muerto para frenar la desconexión de los suyos. El marcador no fue a mejor ante el despliegue de los turolenses. Encabezados por Irache, continuaron haciendo daño y aprovechando la rotación en las filas del Léleman Conqueridor, que no terminaban de entenderse (15-8). Pamesa Teruel se estaba recreando y con facilidad se llevaba el tercer set por 25-17.

No con tanta superioridad, pero sí con el control del último set, Pamesa Teruel volvió a sacar de pista a los valencianos que no sabían cómo rehacerse. Irache Camacho con 22 puntos y Ferrández con 20 ahondaban en los problemas del rival. Solo hubo una oportunidad en esta cuarta manga para los valencianos cuando llegaron a ponerse 17-15, pero tres errores consecutivos en el saque terminaron de condenar al Conqueridor (25-20).