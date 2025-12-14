El Servigroup Benidorm firma una victoria histórica ante Grupo Herce Soria (2-3)

El Servigroup Benidorm firmó este sábado una de las victorias más importantes de su historia reciente al imponerse al Grupo Herce Soria Voleibol en el tie-break, poniendo fin a la condición de invicto del conjunto soriano tras ocho jornadas y conquistando una cancha donde nadie había ganado esta temporada. El triunfo por 2-3 permite al equipo de Iván Navarro alcanzar los 9 puntos, encadenar su tercera victoria consecutiva en diez días y reengancharse de lleno a la lucha por disputar la Copa del Rey.

Un partido intenso

En un encuentro largo, intenso y de enorme exigencia competitiva, el Servigroup Benidorm demostró personalidad, madurez y una notable fortaleza mental para resistir los momentos de dominio local y acabar llevándose un premio de enorme valor ante uno de los grandes aspirantes al título.

El Servigroup Benidorm salió a la pista de Los Pajaritos sin complejos y firmó un inicio espectacular (0-4), obligando al técnico soriano Alberto Toribio a detener el partido de inmediato. A pesar de la reacción local, los benidormenses mantuvieron el control del marcador con ventajas constantes (6-9, 10-13, 14-17), apoyados en la solvencia ofensiva una jornada más de Miguel Ángel Martínez, máximo anotador del partido con 28 puntos, unido a la contundencia de Valentino Vidoni, la continuidad de Luca Cuminetti y un equipo muy serio, cometiendo pocos errores.

Grupo Herce Soria, que acusó numerosos fallos en el saque, no logró frenar el ritmo visitante. Tras un breve momento de igualdad (19-19), Benidorm reaccionó con firmeza: un ataque de Miguel Ángel Martínez, un bloqueo de Carlos Dos Santos y varios errores locales sellaron el set por 20-25, confirmando un inicio de partido sobresaliente del conjunto visitante.

Segundo set

El segundo parcial arrancó con mayor igualdad, pero poco a poco Grupo Herce Soria fue encontrando mejores sensaciones en ataque y bloqueo. El conjunto local abrió una brecha significativa (11-6), obligando a Iván Navarro a solicitar tiempo muerto para reorganizar a su equipo. Los benidormenses no bajaron los brazos y fue recortando diferencias (18-15, 19-17), hasta situarse a un solo punto (21-20), momento en el que Soria volvió a apretar, aprovechando dos acciones ofensivas decisivas de Viktor Lindberg, referencia ofensiva de los sorianos, para cerrar el set por 25-21 e igualar el encuentro.

Tercer set

En el tercer set, el conjunto soriano mostró su versión más sólida. Con un alto ritmo de juego, gran efectividad ofensiva y dominio en los tramos centrales del parcial (10-6, 15-10, 20-15), el Grupo Herce Soria fue consolidando su ventaja pese a los intentos de reacción visitante. La entrada de Rafa González, que regresaba a la que fue su casa, aportó energía, pero no fue suficiente para frenar el empuje local, que cerró el set por 25-21 y se colocó con ventaja en el marcador global.

Cuarto set

El cuarto parcial fue el punto de inflexión del partido. Muy igualado desde el inicio (3-3, 7-8), los sorianos llegaron a disponer de una renta peligrosa (15-12, 19-16) y tuvo opciones reales de cerrar el encuentro. Sin embargo, el Servigroup Benidorm volvió a demostrar una enorme fortaleza mental. Con el marcador empatado a 20, el equipo de Iván Navarro elevó su nivel competitivo, apoyado en el acierto de Luca Cuminetti y Miguel Ángel Martínez, que lideraron la remontada en los momentos decisivos. Tras un final de máxima tensión, Benidorm se llevó el set por 24-26, forzando un tie-break que silenció Los Pajaritos.

El tie-break comenzó con ligera ventaja local, pero el Servigroup Benidorm reaccionó con un parcial clave tras el 6-4 en contra, colocándose por delante (6-7, 8-10). A partir de ahí, el conjunto benidormense gestionó con enorme madurez el tramo final, manteniendo la iniciativa pese a la presión del pabellón. Con 13-14, un último punto de gran ejecución certificó el 13-15 definitivo y una victoria tan trabajada como histórica para el Servigroup Benidorm, que rompía el invicto soriano y confirmaba su espectacular dinámica ascendente.

La victoria permite al Servigroup Benidorm sumar 9 puntos en la Superliga y pasar, en apenas diez días, de los puestos de descenso a situarse en plena pelea por una plaza en la Copa del Rey. El equipo acumula tres victorias consecutivas, mostrando una clara evolución colectiva y una excelente respuesta al cambio en el banquillo.

Próximas citas

Los próximos compromisos en casa ante Cisneros La Laguna (miércoles 17 a las 20:00h) y UC3M Voleibol Leganés (sábado 20 a las 17:00h) serán determinantes para mantener vivo el sueño copero.

El excelente rendimiento del equipo bajo la dirección de Iván Navarro, con pleno de victorias desde su llegada, refuerza la idea de continuidad del técnico al frente del proyecto. La conexión con la plantilla, la mejora competitiva y los resultados están avalando un trabajo que ha transformado al equipo en tiempo récord.