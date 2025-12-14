Victoria del Servigroup Peníscola y empate del Alzira FS

La jornada de Primera de Fútbol Sala dejó la victoria por 4-3 del Servigroup Peñíscola ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el empate a 5 entre el Alzira FS y el Noia Portus Apostoli.

Servigroup Peñíscola 4 Córdoba 3

Hay pocas palabras para describir lo que sucedió en el Municipal de Peñíscola en la tarde del sábado. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad acariciaba seguir vivos en la lucha por estar en la Copa de España con un 1-3 a favor a cinco minutos del final. Sin embargo, repentinamente apareció el Servigroup Peñíscola de la pasada temporada para protagonizar una remontada exprés y llevarse los tres puntos con un éxtasis en la grada.

Con razón en la primera parte no hubo goles, pues estaban todos reservados para un final de locura: Diego Sancho protagonizó un triplete con el último de sus goles a 36 segundos de término. Fue el 4-3 y para entonces el fútbol sala volvió a dar ingreso a todos los asistentes a este humilde manicomio. Antes, Juanqui se erigió en redentor con el 3-3 al enganchar una volea a la escuadra con el juego de cinco. Toda esta algarabía desactivó los goles de Carlos Gómez, Murilo y Aranda, insuficientes para puntuar, y ven cómo la Copa de España se aleja, lo mismo que el cuadro local de la zona de descenso.

Alzira 5- Noia 5

El Family Cash Alzira pasó por su sendero montañoso particular para, esta vez, tener una alegría en forma de punto. Sufrido y sudado de sangre por lo que tiene que sacrificar hasta llegar a ese botín, esta vez frente al Noia Portus Apostoli. Debió de batallar frente a los cuatro goles de Ismael antes del descanso y sólo uno de Yunii (1-4), con el golpe moral de encajar un 10 metros a dos décimas del intermedio. A la vuelta, algo cambió: Ivi recortó la distancia a los 12 segundos (2-4) y la grada siguió impulsando hasta que poco después sucedían ocasiones claras. En el minuto 26, una maniobra a balón parado se culminó con el 3-4 de Rubi y siguieron remando hasta que Povea logró el 4-4. El cuadro gallego dispuso el portero-jugador y Adrián Pereira cazó un balón para embocar a puerta vacía (5-4). Éxtasis y de todo, como era normal. Sin embargo, los partidos duran 40 minutos y a los valencianos les sobraron los últimos segundos, cuando Douglas dejó el reparto de puntos con el 5-5 y con un hilo de esperanza para estar en la Copa de España.