El Circuito Caixa Popular de Carreras Populares de València 2026 abre inscripciones
Este martes 16 de diciembre se abre el primer plazo para inscribirse en la próxima edición del Circuito
El 21º Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València calienta motores. El popular Circuito pone en marcha su edición de 2026 con la apertura de inscripciones. Como en ediciones anteriores, las plazas son limitadas y el acceso seguirá un sistema de prioridad basado en el número de carreras finalizadas durante la edición 2025. Este martes 16 de diciembre se abre el proceso de inscripción con el inicio del primer plazo.
Los que han participado en la edición de 2025 del Circuito si tienen alguna duda pueden consultar cuántas pruebas han completado este año y saber en qué plazo les corresponde inscribirse. [ENLACE AQUÍ]
Plazos
- Primer plazo: del 16/12 a las 10:00 h al 17/12 a las 23:59 h.
- Corredores con 6 a 8 pruebas finalizadas en 2025.
- Segundo plazo: del 18/12 a las 10:00 h al 19/12 a las 23:59 h.
- Corredores con 4 a 5 pruebas finalizadas en 2025.
- Tercer plazo: del 22/12 a las 10:00 h al 02/01 a las 23:59 h.
- Resto de corredores o hasta agotar los 6.500 dorsales.
La inscripción tiene un coste de 12,70 € + 5 € de fianza del chip y se formaliza exclusivamente online a través de la web de la Fundación Deportiva Municipal.
Modalidad no competitiva “A TU RITMO”:
La modalidad “A TU RITMO” permite disfrutar del Circuit a un ritmo más flexible, pudiendo completar las pruebas corriendo, andando o en marcha nórdica. No es competitiva, no tiene clasificaciones ni límite de edad (los menores de 14 deben ir acompañados), incluye en la mayoría de carreras un recorrido reducido y, completando 6 pruebas, da acceso a la camiseta FINISHER al igual que en la competitiva.
- Inscripción del 22/12 al 02/01 o hasta agotar 1.200 dorsales.
- Coste: 8 € (donación íntegra a entidades solidarias “Por el autismo”).
- Dorsal único para las 8 pruebas.
Las inscripciones se realizan en:
https://carreras.deportevalencia.com/
Calendario 2026
El Circuito Carreras volverá a contar con ocho citas por los barrios de Valencia, y con una distancia unificada de 5 kilómetros por carrera. Cuatro de ellas, están además homologadas por la Federación, por lo que su distancia es completamente oficial y certificada. El Circuito de Carreras de la Ciudad de València es un clásico en la Ciudad del Running que en 2026 volverá a contar con un gran programa de carreras populares. Consulta aquí el calendario de carreras en València para 2026.
Las ocho pruebas del Circuito contabilizan para el Club VCRunning, la plataforma que recompensa la participación de corredores y voluntariado en las mejores carreras de Valencia Ciudad del Running
