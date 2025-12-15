La ciudad de València celebrará 23 carreras populares en 2026

Hasta un total de 23 carreras populares de todas las distancias, desde los 5 kilómetros hasta el maratón, forman parte del calendario ya confirmado oficialmente de pruebas que albergará la ciudad de València durante 2026. Valencia Ciudad del Running volverá a ser la ciudad que más número de carreras albergue a lo largo del año con un promedio de casi dos al mes. A ellas se une además las pruebas de triatlón que convierten a la capital del Turia en un paraíso para los aficionados al running.

Calendario de carreras 2026 / VCR

Enero

El año empezará fuerte. Como ya es habitual desde hace más de una década, el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun volverá a ser la gran cita con la que se estrene el calendario de pruebas en 2026. La prueba, que ya ha agotado todos 16.000 dorsales disponibles, volverá a ser una de las citas más multitudinarias del año y se celebrará el domingo 11. De forma paralela se celebrará el 5K Valencia, prueba que también ha cerrado inscripciones con 2000 dorsales.

Enero empezará fuerte ya que tan sólo una semana después del 10K Valencia, el domingo 18 de enero, llegará la primera prueba de las ocho que conforman el Circuito de Carreras Caixa Popular, la 27ª edición de la Carrera Popular Galápagos 3F, una de las clásicas de la ciudad.

Febrero

El invierno se cerrará en febrero con dos pruebas, ambas también del Circuito: la 11ª Carrera Never Stop Running Nunca te rindas y la 7ª Volta a Peu Runners Ciutat de València durante el mes de febrero.

Marzo

En marzo la actividad running se paraliza durante casi todo el mes ya que la nueva normativa municipal impide celebrar actividades mutitudinarias en las calles de la ciudad hasta que hayan pasado las fiestas de las Fallas. Esta circunstancia ha motivado que este año la Carrera 10K Fem que tradicionalmente se celebraba el domingo más cercano al 8 de marzo, Día de la Mujer, este año se traslade a final de mes y se celebrará por tanto el domingo 26 de marzo. Será por tanto, la primera carrera de la primavera en Valencia Ciudad del Running.

Abril

El mes de abril arrancará con la Carrera de las Empresas que se celebrará el 12 de abril y que cuenta con la peculiaridad de poder competir en equipos formados por compañeros y compañeras de trabajo. También continuará el Circuito de Carreras con la la 7ª Volta a Peu per la Discapacitat. Se trata de la única prueba del Circuito que se celebra en horario de sábado por la tarde. Será el 25 de abril. El último fin de semana de abril será especialmente intenso ya que si el 25 se celebra la Volta a Peu Per la Discapacitat, tan sólo un día más tarde, el domingo 26 será el turno de la 7K y 15K Valencia Abierta al Mar que recorrerá la zona marítima valenciana.

Mayo

El mes de mayo tendrá en la tradicional Volta a Peu una de las citas más populares del año. Se celebrará el 17 de mayo. El quinto mes el año será uno de los activos en el mundo de las carreras populares ya que se celebrarán hasta cuatro pruebas. El domingo antes de la Volta a Peu, el día 10 se celebrará la XI Carrera José Antonio Redolat, del Circuito de Carreras. Este mes tendrá doble cita con el Circuito ya que el 24 se celebrará la VIII Carrera Marta Fernández de Castro y el 30 la Carrera Ruta 091 Valencia.

Junio

En junio de nuevo la 'marea rosa' invadirá València con la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana que se celebrará el 7 de junio. El 14 además se celebrará la Carrera Ponle Freno con su doble opción de 5 ó 10 kilómetros.

Septiembre

Tras el habitual parón veraniego, el XXI Circuito se volverá el 20 de septiembre con la 48ª Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre. Un mes que se cerrará con otra de las grandes citas la 15K Nocturna Valencia Gana Energía que llenará la noche valenciana de corredores el 26 de septiembre.

Octubre

El otoño es es temporada alta el Valencia Ciudad del Running por lo que octubre será otro mes importante con la última cita del Circuito de Carreras, la 16ª Volta a Peu de les Falles, además del gran evento deportivo y solidario del Circuito Runcáncer, Valencia Contra el Cáncer que se celebrará el día 18 y para rematar el mes, llegará una de las pruebas reinas del año, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que se celebrará el domingo 25 de octubre y reunirá a más de 25.000 corredores de todo el mundo.

Noviembre

La solidaridad regresará a las calles de la ciudad con la segunda edición de la Carrera por la Solidaridad, con 10K y 5K para correr por diferentes causas solidarias. Se celebrará el día 8.

Diciembre

El año acabará con la apoteosis final. El mes de diciembre arrancará el día 6 con la gran cita, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con más de 35.000 participantes. El día 13 llegará el Pas Ras al Port de València y por último, la gran fiesta final, la San Silvestre Valenciana que como manda la tradición en la Ciudad del Running, se celebrará el 30 de diciembre.

Los triatlones completan el calendario

Con el running como parte final del otras disciplinas, también tienen ya hueco en el calendario 2026 el Valencia Duatlón by MTRI será el 21 de febrero, mientras que el Ironman 70.3 en Valencia se fija para el 19 de abril. El triatlón MTRI Valencia tendrá lugar el 27 y 28 de junio en la Playa de la Malvarrosa, en una edición especial que se hace coincidir con los Gay Games 2026 que celebrará la ciudad para aumentar su participación y visibilidad.

Las citas puntuables del Club VCRunning

Aunque las pruebas en Valencia siempre ofrecen calidad a sus participantes, algunas de las citas más relevantes tienen un doble premio por los puntos y beneficios que ofrecen a corredores y voluntariado por participar en ellas a través del programa de recompensas del Club VCRunning. Las 16 pruebas que forman parte de este calendario son: