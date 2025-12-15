HOCKEY HIERBA
El Giner de los Ríos femenino, en la Fase Final por el ascenso por primera vez en su historia
Este fin de semana se disputó la última jornada de la primera fase de la División de Honor B
La División de Honor B bajó el telón de la primera fase. A la espera de disputarse el último partido -aplazado por lluvia- entre el Valencia CH y la Universitat d’Alacant-San Vicente, la categoría de plata del hockey nacional ya ha confirmado a los ocho equipos que disputarán la Fase Final por el ascenso y a los ocho que lo harán por la permanencia.
Competición femenina
En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos y el CH Xaloc protagonizaron el derbi valenciano del fin de semana en un auténtico partidazo cargado de goles que quedó en manos del Giner por 4 a 5. Raquel Mateu y Lucía Server adelantaron al Giner en la primera parte, pero una gran respuesta del conjunto grana revertía el resultado gracias a las anotaciones de Gabriela Roca (2) y Mia Fages. Minutos después, el ‘equipo del patio del colegio’ iguala las cosas a través de Ana Mateu que firmaba el 3 a 3 parcial. Sin embargo, cuando el Xaloc se ponía por delante nuevamente gracias al tanto de Malena Taliberti, el Giner obró nuevamente la remontada con un penalty córner materializado por Lucía Server y un tanto decisivo de Carmen Varea. Dos goles que le dieron al Giner de los Ríos los tres puntos para cerrar la primera fase como segundo clasificado y obteniendo el billete para la Fase Final por el ascenso a la Liga Iberdrola por primera vez en la historia.
En el Grupo 2, el Valencia CH y la Universitat d’Alacant-San Vicente no pudieron disputar el partido tras aplazarse por la alerta roja por lluvias en Valencia. A la espera de disputarse este encuentro, el conjunto blanquinegro ya tiene confirmado su clasificación a la Fase Final por el ascenso tras lograr el liderato mientras que las alicantinas lucharán por la permanencia.
Ver resultados y clasificación.
Competición masculina
En la categoría masculina, en el Grupo 1 la UA-San Vicente venció 6-3 al Jolaseta gracias a las anotaciones de Álvaro Blaya (2), Pedro Arques (2), Syed Zain Ejaz y José Manuel Sabater. Con este triunfo, el ‘Sanvi’ finalizó en la quinta posición y disputará la Fase Final por la permanencia.
Finalmente, en el Grupo 2, el CH Carpesa se impuse 2 a 6 en su visita al SPV para cerrar la primera fase como líder. Un hat-trick de Mario García, otro tanto de Xavier Guanter, Joan Valverde y Diego García le dieron el triunfo al conjunto blau que, otro año más, luchará por subir a la máxima categoría.
El CD Giner de los Ríos venció 1 a 2 con goles de Joel Valverde y David Martínez en su visita al Benalmádena. Un triunfo importante ante el colista que le permite arrastrar estos puntos para la Fase Final por la permanencia.
Ver resultados y clasificación.
Con estos resultados, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana tendrá 3 equipos que lucharán por el ascenso a la élite del hockey nacional y 4 equipos que pelearán por la permanencia. La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.
- Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad
- Los escalofriantes números de Dimitri Foulquier (y el Valencia) ante el Atlético de Madrid
- Oficial: El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de LF Endesa, entre los partidos aplazados
- ¿Cuándo se jugará el Levante UD - Villarreal CF?
- Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña
- OFICIAL: Se suspenden todos los partidos de este domingo en Valencia por el temporal
- La polémica jugada del Atlético de Madrid-Valencia que indigna al valencianismo
- La alcaldesa María José Catalá pide la suspensión de los partidos de Valencia Basket y Levante UD