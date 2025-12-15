El Giner de los Ríos femenino, en la Fase Final por el ascenso por primera vez en su historia

La División de Honor B bajó el telón de la primera fase. A la espera de disputarse el último partido -aplazado por lluvia- entre el Valencia CH y la Universitat d’Alacant-San Vicente, la categoría de plata del hockey nacional ya ha confirmado a los ocho equipos que disputarán la Fase Final por el ascenso y a los ocho que lo harán por la permanencia.

Competición femenina

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos y el CH Xaloc protagonizaron el derbi valenciano del fin de semana en un auténtico partidazo cargado de goles que quedó en manos del Giner por 4 a 5. Raquel Mateu y Lucía Server adelantaron al Giner en la primera parte, pero una gran respuesta del conjunto grana revertía el resultado gracias a las anotaciones de Gabriela Roca (2) y Mia Fages. Minutos después, el ‘equipo del patio del colegio’ iguala las cosas a través de Ana Mateu que firmaba el 3 a 3 parcial. Sin embargo, cuando el Xaloc se ponía por delante nuevamente gracias al tanto de Malena Taliberti, el Giner obró nuevamente la remontada con un penalty córner materializado por Lucía Server y un tanto decisivo de Carmen Varea. Dos goles que le dieron al Giner de los Ríos los tres puntos para cerrar la primera fase como segundo clasificado y obteniendo el billete para la Fase Final por el ascenso a la Liga Iberdrola por primera vez en la historia.

Giner de los Ríos cerró la primera fase como segundo clasificado y obtuvo el billete para la Fase Final por el ascenso a la Liga Iberdrola por primera vez en la historia. / FHCV

En el Grupo 2, el Valencia CH y la Universitat d’Alacant-San Vicente no pudieron disputar el partido tras aplazarse por la alerta roja por lluvias en Valencia. A la espera de disputarse este encuentro, el conjunto blanquinegro ya tiene confirmado su clasificación a la Fase Final por el ascenso tras lograr el liderato mientras que las alicantinas lucharán por la permanencia.

Ver resultados y clasificación.

Competición masculina

En la categoría masculina, en el Grupo 1 la UA-San Vicente venció 6-3 al Jolaseta gracias a las anotaciones de Álvaro Blaya (2), Pedro Arques (2), Syed Zain Ejaz y José Manuel Sabater. Con este triunfo, el ‘Sanvi’ finalizó en la quinta posición y disputará la Fase Final por la permanencia.

Finalmente, en el Grupo 2, el CH Carpesa se impuse 2 a 6 en su visita al SPV para cerrar la primera fase como líder. Un hat-trick de Mario García, otro tanto de Xavier Guanter, Joan Valverde y Diego García le dieron el triunfo al conjunto blau que, otro año más, luchará por subir a la máxima categoría.

El CD Giner de los Ríos venció 1 a 2 con goles de Joel Valverde y David Martínez en su visita al Benalmádena. Un triunfo importante ante el colista que le permite arrastrar estos puntos para la Fase Final por la permanencia.

Ver resultados y clasificación.

Con estos resultados, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana tendrá 3 equipos que lucharán por el ascenso a la élite del hockey nacional y 4 equipos que pelearán por la permanencia. La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.