Presentada la XVI edición de Marató bp Castelló

Empieza la cuenta atrás para los runners de la provincia de Castellón. Será el próximo domingo 22 de febrero de 2026 cuando miles de atletas se reúnan en la localidad valenciana para disfrutar de una mañana de deporte en uno de los circuitos más rápidos de España. El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado esta mañana la presentación oficial de la XVIª edición de la Marató bp Castelló y la XIIIª de la 10K FACSA Castellón, dos pruebas en las que toda la provincia fijará su mirada ante la posibilidad de que superen su récord de inscripciones.

La sala de prensa del consistorio de la localidad valenciana ha sido la sede de esta presentación, en la que se han citado representantes del Ayuntamiento como la concejala de deportes Maica Hurtado, miembros de la Diputación provincial, y figuras clave para el desarrollo de la carrera como su director, Juanma Medina, o Iracema Cambronero, la presidenta del Club d'Atletisme Running Castelló, el organizador de la prueba.

Hurtado ha afirmado que ambas pruebas son "sin duda, de las más importantes a nivel nacional" y que estas "sitúan el nombre de Castellón como centro del atletismo mundial". Además ha reconocido que tanto la larga como la corta distancia "este año apuntan a superar todos los récords de participación".

El representante de la Diputación provincial, Sergio Toledo, ha corroborado las declaraciones de Hurtado y ha dado un paso más. Toledo ha añadido que ambas carreras "sitúan a Castellón no solo como un referente del atletismo, sino también como sede del mejor deporte a nivel nacional".

Un recorrido veloz

La Marató bp Castelló es una de las maratones más rápidas de España. El circuito que recibe el pistoletazo de salida en la avenida Vila-real atraviesa un recorrido llano y urbano, pues suprimió las zonas externas de la ciudad que antiguamente acogían los últimos kilómetros de la carrera. Estos ahora se ubican en el centro de la ciudad con el fin de que los atletas obtengan "más calor del público".

Segunda mejor marca mundial en 10K

La pasada edición de la 10K FACSA Castellón pasó a la historia. Yomif Kejelcha no solo batió el récord de la prueba en la categoría masculina, sino que su marca, 26' 31'' se convirtió en la segunda mejor marca del mundo en dicha distancia.