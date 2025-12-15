Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Valencia Basket 94- 82 Anadolu Efes Istambul. Valencia Basket vuelve a ganar y alarga su racha a costa de un Anadolu Efes en crisis.

Así va la clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket - Casademont Zaragoza. Aplazado.

Así va la clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante 88-89 Alimerka Oviedo Baloncesto.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Amics Castelló 78-66 Bueno Arenas Albacete Basket; CB Getafe 103-75 Maderas Sorlí Benicarló; Proinbeni UPB Gandia - Club Esportiu Bàsquet Llíria, aplazado.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Undécima jornada. En el Grupo EA: Fundació Caixa Rural Vila-real 87-70 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; CB Morvedre 65-82 C.B. Puerto Sagunto; Socage Jovens L’Eliana 85-45 BC Peñíscola; Bauhaus Godella 76-61 CB Jovens Almàssera; Cemalu Aldaia - The Fitzgerald El Pilar (aplazado); Amics Castelló B 68-91 Halal Food Quality Uixó Bàsquet; Picken Claret - Topsurface NB Paterna (aplazado).

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Maristas Valencia 61 -72 ESET Ontinet; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 66-73 Servigroup Benidorm; Rigalli Alginet - Personalhome Adesavi (aplazado); CB Estudiantes Cartagena - Velabasket CB Sueca (aplazado); Lucentum Alicante -Decprocon Carolinas; CMG Hidráulica NB Torrent - CBI Elche (aplazado).

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Casademont Zaragoza. Aplazado.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Laguna Toyota Adareva - La Cordà de Paterna NB (aplazado); Fustecma NBF Castelló 79-56 Bosonit Unibasket.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: CB Isla Bonita - Picken Claret (aplazado).

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Abanca Ademar León 29-28 Horneo EÓN Alicante.

El Horneo EÓN Alicante se queda sin premio en un encuentro ante el ABANCA Ademar León en el que, a pesar del esfuerzo, el equipo no tuvo su mejor tarde en ataque ante un complicado rival.

Liga Guerreras Iberdrola: Se reanuda la competición el miércoles 17 de diciembre tras la participación de Las Guerreras en el mundial de Balonmano Femenino 2025.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: RAHI-Sepisur Córdoba - Grupo USA Handbol Mislata. Aplazado.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Decimocuarta jornada, Fundación Agustinos Alicante 31-34 BM Contazara Zaragoza; Fertiberia Puerto Sagunto y el Servigroup Benidorm (aplazado)

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: decimosegunda jornada: Handbol Onda 38-30 OAR Gracia Sabadell; Fundació Handbol Sant Viçens 29-19 Club Balonmano Almassora; BM Marni Rosval 37-15 BM Morro Jable VC; KH-7 BM Granollers Atlètic 28-30 Atticgo Elche.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada de Liga este fin de semana por la Copa del Rey.

Así va la clasificación.

Enfrentamientos en la cuarta jornada de la Copa del Rey.

Grupo B: Cajasol Real Ciencias Sevilla 15-41 CR Huesitos La Vila. Clasificación de la Copa.

El Huesitos La Vila dio un paso casi definitivo hacia las semifinales de la Copa del Rey tras superar con autoridad al Ciencias en Sevilla. El conjunto de Falu se impuso por un contundente 15-41 en un encuentro que reflejó su clara superioridad en una temporada que está resultando espectacular.

El equipo vilero salió decidido a imponer su ritmo desde el inicio y no tardó en hacerse con el control del juego aunque las fuerzas se igualaron al descanso (10-10). Tras el paso por vestuarios, el Huesitos La Vila apretó el acelerador y decidió el partido en apenas unos minutos con los ensayos de Asier Redondo y Emiliano Gómez. Con un juego más dinámico y efectivo, los alicantinos fueron acumulando puntos (ensayos de Lucas Melian y Di Prima y acierto de Güemes) hasta dejar el choque prácticamente resuelto antes del tramo fina con un claro 10-34. El Ciencias intentó maquillar el resultado con un ensayo en los últimos compases, pero La Vila respondió de inmediato y nunca vio peligrar el partido.

Con este triunfo en la penúltima jornada de la fase de grupos, el equipo dirigido por Falu Quirelli deja casi asegurada su presencia en las semifinales del torneo. La fase se cerrará el próximo domingo a las 12:00 horas en El Pantano ante el Sant Cugat donde se espera celebrar el pase a la semifinal.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

En el Grupo C: Valencia RC 5 -57 Complutense Cisneros. Clasificación de la Copa.

En el Grupo D: Recoletas Burgos Caja Rural 63-11 FibraValencia Les Abelles. Clasificaciónde la Copa.

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia 43-7 Palma Rugby Unión. El CAU vence de forma contundente al Rugby Unión Palma.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Unió Esportiva Santboiana 3-38 Turia.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Novena jornada: Pamesa Teruel VB 3 - 1 (18-25/25-23/25-17/25-20/0-0) Léleman Conqueridor Valencia; Grupo Herce Soria Voleibol 2 - 3 (20-25/25-21/25-21/24-26/13-15) Servigroup Playas de Benidorm.

Pamesa Teruel doblega al Léleman Conqueridor.

El Servigroup Playas de Benidorm firmó este sábado una de las victorias más importantes de su historia reciente al imponerse al Grupo Herce Soria Voleibol en el tie-break, poniendo fin a la condición de invicto del conjunto soriano tras ocho jornadas y conquistando una cancha donde nadie había ganado esta temporada. El triunfo por 2-3 permite al equipo de Iván Navarro alcanzar los 9 puntos, encadenar su tercera victoria consecutiva en diez días y reengancharse de lleno a la lucha por disputar la Copa del Rey.

En un encuentro largo, intenso y de enorme exigencia competitiva, el Servigroup Playas de Benidorm demostró personalidad, madurez y una notable fortaleza mental para resistir los momentos de dominio local y acabar llevándose un premio de enorme valor ante uno de los grandes aspirantes al título.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: Undécima jornada.

Grupo B: Arona Spring in Motion 3 - 0 (25-19/25-15/25-14/0-0/0-0) CV GEMAVI Vinaròs; UBE L'Illa Grau 3 - 2 (25-17/21-25/20-25/25-21/15-11) Cisneros La Laguna; CV Mediterráneo Castellón 3 - 0 (25-16/27-25/25-19/0-0/0-0) Club Natació Sabadell.

Clasificación.

Grupo C: Grupo Egido Pinto 3 - 0 (25-23/25-17/25-16/0-0/0-0) Familycash Xátiva Voleibol; CDE Parla Vóley 0 - 3 (13-25/16-25/17-25/0-0/0-0) Club Voleibol Almoradí

Clasificación.

Superliga 2 Femenina: Undécima jornada.

Grupo B: Grau Élite Cementos 0 - 3 (26-28/17-25/15-25/0-0/0-0) CVS U Energía Sóller.

Clasificación.

Grupo C: CV Emalsa Gran Canaria 3 - 0 (25-17/25-17/25-16/0-0/0-0) Camporrosso Finestrat Medsur; Fedes Ascensores La Laguna 3 - 0 (25-19/25-14/25-23/0-0/0-0) CV Paterna Liceo; Guía CDV UFP Canarias - Camporrosso Finestrat Medsur (aplazado); Grupo Renovak CV Sant Joan 3 - 0 (25-10/25-18/25-21/0-0/0-0) Mairena Vóley club; Clínica Inmuv. Descubre Fuentes 3 - 0 (25-16/25-18/25-13/0-0/0-0) Servigroup Playas Benidorm.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Ahora Vóley Xátiva 1 - 3 (24-26/25-23/18-25/19-25/0-0) AD Voleibol Rivas.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

La última jornada de la primera fase de la División de Honor B se disputa este fin de semana 13 y 14 de diciembre. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final por el ascenso a la máxima categoría mientras que los últimos cuatro clasificados de cada grupo lucharán por la permanencia.

División de Honor B Masculina: Grupo 1, Uviversitat d'Alacant San Vicente 3-3 RC Jolaseta

Así está la clasificación.

Grupo 2: SPV 2-6 CH Carpesa; RH Prive Benalmádena 1-2 CD Giner de los Ríos.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: CH Xaloc 4-5 CD Giner de los Ríos.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2: Valencia CH - Uviversitat d'Alacant San Vicente. Aplazado.

Así va la clasificación.

Hockey patines

Liga OK: Innoaesthetics HC Sant Just 2-5 AITEX PAS Alcoi.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum 3-4 Simar Igualada HC.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Iman Serroukh Alcalá Hockey 2- 1 Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Gestas de España Chip Aluche 1-1 P.A.S Alcoi; CD Colegio Alameda de Osuna 4 -3 Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola 4-3 Córdoba Patrimonio de la Humanidad; Family Cash Alzira 5-5 Noia Portus Apostoli.

Así va la clasificación.

Segunda División: Levante UDFS 4 -2 Wanapix.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón 0-5 Grupo Reciclarte César Augusta.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent 7- 3 CDF Zierbena.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, CFS Bisontes de Castellón 2- 5 CFS Futsal Ibi Jypal Hogar; Illes Balears Palma Futsal 5-3 Canet FS; Ye Faky FS 4 - 5 CE Futsal Gestoría Luis Mataró; Nunsys El Pilar 3-2 Colegio Santo Ángel CCR Baixsud de Castelldefels A.

Así va la clasificación.

Grupo 4: El Álamo FS 4-4 CD Sporting La Nucía.

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: C. Askartza 14 - 9 Waterpolo Turia.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Leioa WP 16 - 17 Waterpolo Turia.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina, Grupo B:Club Nou Godella Natación 9-11 Club Waterpolo Elx Selecte.

Así va la clasificación.

Otros eventos deportivos

Ciclismo : XXII Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou. David Ivars y Sara Bonillo ganaron el CX Ciutat de Carlet – Memorial Javi Bou, prueba puntuable para la XXXIX Challenge Ciclocross CV – Memorial Pascual Momparler. Ivars superó a Adrián Aranda y Andrés Fernández, que completaron el podio. Bonillo entró en meta por delante de María Filgueiras y Maje Sánchez.

Marc Sancho y Marta Almansa se impusieron en Cadetes; Jorge Flores y Carla Bañuls, en Júnior; Miguel Calatayud, en M30; María Valero y Óscar Perales, en M40; Jordi Reñé y Natalie Turjanicova, en M50; y Vicent Bonafé, en M60.

. CX Fira de Santa Llúcia. SUSPENDIDA.

Atletismo : Pas Ras al Port de València 2025. SUSPENDIDO.

.Campeonato de España Clubes Short Track Máster

.Campeonato Autonómico de 10k en Ruta. APLAZADO.

.III Gran Premio / Paterna (Valencia). APLAZADO.

Tenis : Campeonato de España de Tenis Absoluto 2025. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha confirmado el regreso del Campeonato de España de Tenis Absoluto, que disputará su fase final del 16 al 20 de diciembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia. El torneo repartirá una dotación económica de 41.250 euros en premios, con igualdad en las categorías masculina y femenina. La edición 2025 incluirá tanto el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto Masculino como el Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino. El Sporting Club de Tenis de Valencia se vestirá de gala para acoger una cita que promete reunir a los mejores talentos nacionales en un entorno histórico para el tenis español.

El torneo se disputará en tres fases:

Pre-previa : del 9 al 12 de diciembre, con 48 jugadores/as según ranking.

: del 9 al 12 de diciembre, con 48 jugadores/as según ranking. Fase previa : del 13 al 15 de diciembre, con 32 participantes (19 campeones/as territoriales, 9 por ranking y 4 clasificados de la pre-previa).

: del 13 al 15 de diciembre, con 32 participantes (19 campeones/as territoriales, 9 por ranking y 4 clasificados de la pre-previa). Fase final: del 16 al 20 de diciembre, con cuadros de 28 jugadores/as.

Pilota valenciana : Trofeu Mestres Caixa Popular de Escala i Corda. Primera semifinal: Alejandro, Hilari i Salva, primers finalistes del Trofeu Mestres.

Segunda semifinal: será el 18 de diciembre a las 18:00 horas con De la Vega (1) i Nacho (2) contra Puchol II (3), Pere (6) i Héctor (7).

Gran final: se jugará el día 21 de diciembre en la catedral de la pilota a les 11:30 horas.