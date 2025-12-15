La UCV, premiada en un congreso internacional de medicina del deporte con un estudio pionero en prevención de lesiones en béisbol juvenil

El Instituto de Investigación de Enfermedades Musculoesqueléticas de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha sido premiado en el XX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), celebrado en el Colegio de Médicos de Bizkaia, gracias a un trabajo titulado 'Intervención con nueva órtesis patentada para el codo en el béisbol juvenil'.

Gonzalo Mariscal, integrante del Instituto y fundador de Omedics, una consultoría especializada en investigación médica asegura que "la innovación que se propone en este trabajo -fruto de siete años de desarrollo- se centra en la prevención primaria mediante la formación de jóvenes lanzadores". Esto, "además de reducir el número de cirugías y el gasto sanitario asociado, optimiza la rehabilitación en lesiones ya establecidas, actúa directamente sobre los mecanismos del hombro, aumenta los umbrales de carga en los lanzamientos y puede aplicarse también a otros deportes de lanzamiento overhead como son el baloncesto y el tenis".

Junto a Mariscal, han participado en este trabajo Alberto Sáez, alumno de sexto de Medicina; Rafael Llombart, jefe de servicio en Traumacenter y Casa de Salud; José María Lamo-Espinosa, jefe de servicio en ASCIRES; y Carlos Barrios, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UCV.

En el congreso también han expuesto sus trabajos fin de grado los estudiantes de Medicina de la UCV Hugo González, titulado 'Epidemiología de lesiones de codo en deportes de lanzamiento/contacto: revisión literatura'; y Alberto Sáez, con su estudio 'Incidencia cirugía/revisión ligamento colateral ulnar en béisbol: metaanálisis, en los que aportaron evidencia aplicada a la prevención atlética juvenil'.

Asimismo, una representación del grado en Fisioterapia completó la participación de la UCV con las ponencias de Agustín Benlloch, centrada en el análisis cortical post-LCA y los cambios cerebrales; Alex Mahiques, que ha disertado sobre la posición del tobillo en activación vasto medial en rehabilitación; y Juan Vicente-Mampel, quien ha detallado los factores psicosociales en terapias físicas para el tratamiento del dolor lumbar crónico.

El Instituto de Investigación de Enfermedades Musculoesqueléticas ha consolidado su posición como uno de los grupos más productivos en investigación clínica, gracias a su colaboración con los hospitales ASCIRES y Traumacenter Casa de Salud, con los que ha generado distintas alianzas estratégicas con la industria y centros internacionales.