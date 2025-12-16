El IV Trofeo Nadal del FACSA Playas de Castellón pondrá el broche final a la temporada

Un año más, el Trofeu Nadal servirá como colofón a una intensa temporada, combinando competición, reconocimiento al rendimiento y un ambiente festivo propio de estas fechas. El programa incluirá un total de 28 pruebas, con participación de atletas de las categorías sub16, sub18, sub20, sub23 y absoluta, todos ellos con opciones reales de alzarse con el trofeo principal tanto en categoría masculina como femenina.

Una clasificación equitativa para todos

La clasificación general se establecerá mediante la tabla húngara, que asigna una puntuación en función de la marca conseguida en cada prueba. A esta puntuación se le aplicará un coeficiente corrector según la categoría del atleta, un sistema que garantiza la igualdad competitiva y permite que cualquier participante, independientemente de su edad, pueda aspirar al triunfo final si logra un gran rendimiento. Este formato, ya característico del Trofeu Nadal, convierte cada prueba en un aliciente añadido y mantiene la emoción hasta el final.

Más allá del trofeo principal, la organización ha previsto una amplia distribución de premios. Se reconocerán las mejores marcas en los distintos sectores —carreras, saltos y lanzamientos—, así como a los y las mejores atletas de cada categoría. Además, los tres primeros clasificados de cada prueba recibirán trofeos, sustituyendo a las tradicionales medallas, y todos aquellos atletas que consigan mejorar su marca personal serán obsequiados con un recuerdo conmemorativo.

Numerosos atletas podrían superar los récords

El cartel deportivo presenta numerosos alicientes, con varios atletas dispuestos a atacar récords autonómicos e incluso nacionales. Destacan nombres como David Monfort, que intentará el récord de España sub20, y Claudia Ventura en los 3.000 metros marcha. En los lanzamientos, Yasmani Fernández y Andrea Sales, esta última con el objetivo del récord nacional sub20 de martillo, junto a Naomey Enzenwa, que buscará el récord nacional sub23 de disco, aportarán gran nivel competitivo. En los concursos de salto sobresalen Naiara Pérez en pértiga y Laura Alegre en altura, mientras que en el fondo destacan Martí Torregrosa y Nadia Soto en los 3.000 metros lisos. La velocidad también tendrá protagonismo con José Miguel Pons en los 400 metros lisos.

David Monfort / FACSA Playas de Castellón

Desde el FACSA Playas de Castellón se espera una elevada participación y un importante número de mejores marcas personales, fruto del ambiente competitivo y del cuidado organizativo. Como reconocimiento, cada atleta participante recibirá una sudadera de entrenamiento conmemorativa del evento.

La celebración del IV Trofeo de Nadal será posible gracias al esfuerzo organizativo del club y al apoyo de sus patrocinadores -FACSA, Rasán, Generalitat Valenciana, Diputación de Castellón, Ayuntamiento de Castellón, y UJI- y de sus colaboradores -RFEA, FACV, Al Port, Vives Cerámica, Flor Villahermosa, Bar El Olivo, OH, Todojuguete, Precincas, Obras y Construcciones Jesús Sales, Farmacia Benimaclet, Infisport, C.F. Villarreal y Joma- cuyo respaldo resulta clave para seguir impulsando el atletismo y ofreciendo competiciones de calidad.