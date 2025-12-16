Renovación del Polideportivo de Nazaret

El Ayuntamiento de València ha invertido en torno a 2 millones de euros en la renovación integral del Polideportivo municipal de Nazaret durante el periodo 2023-2025. Estas actuaciones de mejora han permitido impulsar los trabajos de puesta al día de la instalación municipal para garantizar el correcto funcionamiento, así como la conservación de todos los espacios y equipamientos deportivos para los usuarios. “Desde este equipo de gobierno, venimos trabajando en la dignificación de nuestra red de instalaciones municipales para ofrecer el mejor servicio a los usuarios y usuarias de nuestra ciudad”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

“Cuando llegamos al gobierno municipal, nos encontramos con una herencia desoladora del anterior ejecutivo local a revertir: instalaciones sin apenas mantenimiento, sin inversiones y sin ningún tipo de proyecto de mejora en el horizonte”, ha lamentado la edil. “Por ello, estamos dedicando el mayor esfuerzo administrativo y económico para reactivar nuestros espacios clave a través de una batería de intervenciones de mejora y una apuesta clara por potenciar el cuidado de las instalaciones”, ha insistido la edil. En concreto, los trabajos de revisión, reparación y mejora de infraestructuras y servicios esenciales durante estos años han supuesto una inversión total de más de 500.000€.

Además de reactivar e impulsar las tareas de mantenimiento, el Ayuntamiento ha puesto en marcha numerosas actuaciones de reforma y actualización que han contribuido a adecuar el polideportivo a las necesidades actuales por valor estimado de 300.000€. Entre ellas destacan la rehabilitación de la cubierta, la repavimentación de zonas exteriores, la instalación de nuevos filtros en la piscina cubierta y la impermeabilización y reposición del pavimento de la playa de la piscina descubierta. A estas mejoras se sumó también la colocación de un cierre metálico en el Frontón 2, contribuyendo a mejorar la seguridad, salubridad y las condiciones de uso de este espacio.

Rocío Gil observa la renovación del césped artificial en el campo de béisbol situado en el Tramo VI del Jardín del Turia. / FDM

Asimismo, en 2025 se ha dado un paso decisivo en la modernización del complejo deportivo con la adjudicación del contrato de obras de mejora de eficiencia energética y reducción de emisiones, con un presupuesto de cerca de 1’5 millones €, correspondiente al proyecto del Centro de Tecnificación de Pelota. Esta actuación supone la inversión más importante de los últimos años y permitirá renovar sistemas e infraestructuras clave para avanzar hacia un modelo de instalación más sostenible, con menores costes energéticos y una notable mejora en el confort de las personas usuarias.