Renovación del Polideportivo de Nazaret
Entre las actuaciones realizadas destaca la rehabilitación de la cubierta del pabellón, la repavimentación de zonas exteriores, el cierre metálico del frontón y la reposición del pavimento de la playa de la piscina
El Ayuntamiento de València ha invertido en torno a 2 millones de euros en la renovación integral del Polideportivo municipal de Nazaret durante el periodo 2023-2025. Estas actuaciones de mejora han permitido impulsar los trabajos de puesta al día de la instalación municipal para garantizar el correcto funcionamiento, así como la conservación de todos los espacios y equipamientos deportivos para los usuarios. “Desde este equipo de gobierno, venimos trabajando en la dignificación de nuestra red de instalaciones municipales para ofrecer el mejor servicio a los usuarios y usuarias de nuestra ciudad”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.
“Cuando llegamos al gobierno municipal, nos encontramos con una herencia desoladora del anterior ejecutivo local a revertir: instalaciones sin apenas mantenimiento, sin inversiones y sin ningún tipo de proyecto de mejora en el horizonte”, ha lamentado la edil. “Por ello, estamos dedicando el mayor esfuerzo administrativo y económico para reactivar nuestros espacios clave a través de una batería de intervenciones de mejora y una apuesta clara por potenciar el cuidado de las instalaciones”, ha insistido la edil. En concreto, los trabajos de revisión, reparación y mejora de infraestructuras y servicios esenciales durante estos años han supuesto una inversión total de más de 500.000€.
Además de reactivar e impulsar las tareas de mantenimiento, el Ayuntamiento ha puesto en marcha numerosas actuaciones de reforma y actualización que han contribuido a adecuar el polideportivo a las necesidades actuales por valor estimado de 300.000€. Entre ellas destacan la rehabilitación de la cubierta, la repavimentación de zonas exteriores, la instalación de nuevos filtros en la piscina cubierta y la impermeabilización y reposición del pavimento de la playa de la piscina descubierta. A estas mejoras se sumó también la colocación de un cierre metálico en el Frontón 2, contribuyendo a mejorar la seguridad, salubridad y las condiciones de uso de este espacio.
Asimismo, en 2025 se ha dado un paso decisivo en la modernización del complejo deportivo con la adjudicación del contrato de obras de mejora de eficiencia energética y reducción de emisiones, con un presupuesto de cerca de 1’5 millones €, correspondiente al proyecto del Centro de Tecnificación de Pelota. Esta actuación supone la inversión más importante de los últimos años y permitirá renovar sistemas e infraestructuras clave para avanzar hacia un modelo de instalación más sostenible, con menores costes energéticos y una notable mejora en el confort de las personas usuarias.
- Javi Poves llama 'subnormal' a Hugo Duro y vuelve a despotricar sobre sus jugadores
- Sorprendente nuevo entrenador para el Real Oviedo: Almada quiere irse y el Valladolid le suspende
- Baja importante en el Mallorca antes de visitar al Valencia CF
- ¿Cuándo se jugará el Levante UD - Villarreal CF?
- Corberán analiza el estado de Javi Guerra: 'Hay que aprender a vivir con eso
- Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad
- Así está la renovación de Thierry Rendall
- Parte médico de Cömert, Dimitrievski y Danjuma