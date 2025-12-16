El Servigroup Playas de Benidorm quiere prolongar su gran momento ante Cisneros La Laguna en el Palau

El Servigroup Playas de Benidorm afronta este miércoles 17 de diciembre (20:00 horas) un nuevo compromiso clave en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde recibirá al Cisneros La Laguna en partido correspondiente a la jornada intersemanal de la Superliga Masculina. El encuentro llega en un momento especialmente positivo para el conjunto dirigido por Iván Navarro, que encadena tres victorias consecutivas y se ha situado de lleno en la pelea por una plaza en la Copa del Rey.

Tras dejar atrás los puestos de descenso y firmar un importante triunfo de prestigio en Soria, el equipo benidormense afronta una semana decisiva, en la que disputará dos encuentros consecutivos en casa ante Cisneros La Laguna y UC3M Voleibol Leganés. Sacar adelante ambos compromisos permitiría al Servigroup Playas de Benidorm dar un salto significativo en la clasificación y consolidar su excelente dinámica competitiva con la clasificación para la Copa del Rey.

El vestuario es consciente de la importancia del apoyo de la afición en este tramo de la temporada. El Palau d’Esports l’Illa volverá a ser escenario de una auténtica final para los locales, que han recuperado confianza, solidez y ambición en su juego. El equipo llega sin bajas y con toda la plantilla disponible, incluido Xavi Fresquet, que no pudo participar en el último encuentro por un proceso febril y ya se encuentra recuperado.

El conjunto tinerfeño entrenado por Miguel Rivera, actualmente séptimo clasificado con 10 puntos, es un equipo muy trabajado tácticamente, competitivo y capaz de poner en serios aprietos a cualquier rival, destacando su orden defensivo y su disciplina colectiva.

El técnico benidormense Iván Navarro valora el encuentro frente al equipo canario: “Cisneros es un equipo muy bien preparado y trabajado tácticamente, que pone muchas dificultades a todos los rivales. Nosotros estamos entrenando muy bien, jugadores y cuerpo técnico, atravesamos un momento muy dulce, estamos motivados y convencidos del trabajo que hacemos. Vamos con todo para sacar adelante este partido, que será complicado, pero confío plenamente en mi plantilla y en el apoyo incondicional de nuestra afición”.

Navarro, que se ha ganado a pulso su continuidad en el banquillo, insiste en la necesidad de mantener la identidad mostrada en las últimas jornadas: intensidad, orden y ambición competitiva.

El Servigroup Benidorm afronta la cita con ambición, confianza y el objetivo claro de seguir haciendo del Palau una fortaleza. La afición, una vez más, será determinante.

Clasificación

El Servigroup Playas de Benidorm ocupa actualmente la octava posición con 9 puntos, a tan solo uno del Cisneros La Laguna, aunque los canarios tienen un partido pendiente de disputar, y plenamente inmerso en la lucha por las plazas que dan acceso a la Copa del Rey. El duelo de este miércoles se presenta, por tanto, como un enfrentamiento directo con un valor doble en la clasificación.

Clasificación. / RFEVB

El resto de la jornada

Además del duelo en el Palau, la jornada se completa con enfrentamientos de gran nivel, destacando el Conqueridor Valencia – Grupo Herce Soria, Unicaja Costa de Almería - Instercap Asisa Tarragona SPSP y el CV Guaguas – Bus Leader San Roque, en una fecha que puede provocar movimientos importantes en la zona media de la tabla.