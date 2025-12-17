Léleman Conqueridor certifica con derrota su billete a la Copa del Rey

Partido trascendental el que afrontaba este miércoles el Léleman Conqueridor para asegurarse la presencia en la Copa del Rey 2026. A falta de una jornada para el ecuador de la Superliga, los de Zanini saltaron a Nou Moles para batir al Grupo Herce Soria en un duelo titánico que se decantó para los visitantes por de los locales por 2-3 (25-15/25-27/25-20/22-25/12-15). Los valencianos se aseguraron sumar un punto de vital importancia que les clasifica para la Copa aunque con una derrota que agrava la mala racha en la Superliga.

Buen inicio valenciano

Los de Zanini salieron como un huracán sabiendo lo que había en juego y firmando uno de los mejores sets de la temporada. El Léleman Conqueridor empezó avisando con Javi Monfort y Luis Vidal poniendo el marcador 5–2 que obligaba al primer tiempo muerto de Toribio. Luis Vidal continuaba haciendo daño ampliando el marcador a un 12-6 que pesó mucho en el conjunto visitante. Grupo Herce Soria volvía a pedir tiempo muerto para frenar el arreón de los locales y lo consiguió reduciendo la ventaja (14-11). Pero cuando Pernambuco regresó al saque, el opuesto se encargó con su saque de firmar una racha muy favorable para los suyos que dieron un auténtico recital con Luis Serrano y el brasileño como grandes protagonistas de la primera manga (25-15).

El Léleman Conqueridor cayó en casa / SD

Segundo set

“A ver cómo los bajamos ahora después de este primer set”, les decía Toribio a sus jugadores en el cambio de pista. La charla funcionó a la perfección en una segunda manga espectacular. Lo ocurrido en el primer set se evaporó por completo de Nou Moles y la reacción visitante reflejó el partido que se presuponía sobre el papel. Igualdad e intensidad en ambos lados de la red que dejó algunos encontronazos fruto de la tensión y la importancia de las decisiones arbitrales. Grupo Herce Soria tomaba la máxima diferencia con un 12-15 que acabó de nuevo en iguales a dieciséis con los saques del recién llegado Juanmi González. El Conqueridor fue a rebufo hasta el 24-23 gracias a una defensa sensacional de Aharón Gámiz que le permitió tener bola de set. Los visitantes tiraron de serenidad para controlar la situación y acabaron dándole la vuelta por 25-27.

Tercer set

El Léleman Conqueridor volvía a coger las riendas en la tercera manga con un soberbio Javi Monfort en el tramo inicial. El capitán puso el 7-3 en el marcador mandando el partido al tiempo puerto visitante. Como ocurriera en el primero, los valencianos continuaron abriendo brecha hasta que Lindberg pasó al saque. Soria recuperaba y volvían los nervios al conjunto local. Una tarjeta roja a Monfort dejaba el marcador más apretado, pero varios errores al saque consecutivos devolvieron la confianza a los locales. Juanmi González se echó al equipo a la espalda para hacer daño y gestionar la renta de cuatro puntos arriba que le sirvió para terminar cerrando por 25-20 y lograr un ansiado punto.

El partido todavía se iba a hacer largos para los valencianos con un cuarto set trepidante. Grupo Herce Soria volvió a coger las riendas del marcador con el bajón del equipo que supo aprovechar muy bien los de Toribio. Con el 8-13 se complicaba mucho y aun así el equipo no dejó de entregarse para recortar la distancia en el tramo final. Con Facu al servicio el equipo llegó a colocarse a tan solo un punto, pero Soria acabó con la agonía dejando un 22-25 que hizo mucho daño a los locales.

En el quinto set, con todo por decidir, el Léleman Conqueridor llegó a tener dos puntos de diferencia gracias a su opuesto. La presión pudo con los valencianos en el momento decisivo y terminaron cediendo ante un Grupo Herce Soria que se rehízo en un gran partido.