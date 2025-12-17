Valencia Mar celebra su primer Boat Market, un nuevo mercado náutico de segunda mano y ocasión
Más de 15 vendedores ofrecerán equipamiento, accesorios y artículos náuticos en una mañana junto al mar
Valencia Mar celebra el próximo sábado 20 de diciembre, de 11:30 a 14:00 horas, la primera edición del Boat Market, un mercado abierto en el que las empresas y particulares de la comunidad de la marina venderán equipamiento, accesorios y artículos náuticos de segunda mano y ocasión. Una oportunidad para dar una segunda vida a material náutico y crear un punto de encuentro informal para aficionados y curiosos.
El Boat Market contará con la participación de más de 15 vendedores, entre empresas y particulares de la comunidad náutica. Entre las empresas participantes se encuentran Al Mar, The Dock Shop, Quicksail, Paddlesurf Valencia Beach y Soluciones Globales Eléctricas, junto a particulares que pondrán a la venta una amplia variedad de artículos relacionados con el mundo del mar, como hélices, cabos, anclas y cadenas, chalecos salvavidas, escaleras, bombas, winches, escotillas, cargadores e inversores, instrumentos electrónicos, focos, velas, tablas de paddle surf, esquís acuáticos, ropa, productos de limpieza, accesorios varios y material procedente de liquidaciones de empresas de charter.
El mercado se desarrollará al aire libre en los pantalanes de Valencia Mar, con acceso gratuito para los visitantes. El evento se completa con una propuesta de tapa y cerveza en dos de los restaurantes de la dársena, La Cubierta y La Barraquita, ofreciendo así un atractivo plan junto al mar para todos los públicos, desde propietarios de embarcaciones, a profesionales del sector, amantes del mar y visitantes que deseen descubrir objetos únicos en un entorno náutico privilegiado.
Con esta iniciativa, Valencia Mar refuerza su apuesta por dinamizar la marina, fomentar la economía circular y generar nuevas experiencias para su comunidad y para la ciudad.
- Sporting de Gijón - Valencia CF; la Copa del Rey en vivo y en directo
- Javi Poves llama 'subnormal' a Hugo Duro y vuelve a despotricar sobre sus jugadores
- Sporting de Gijón – Valencia CF: hora y dónde ver el partido de Copa del Rey
- La expulsión que ha trastocado los planes del Valencia CF
- El Valencia contesta a Javi Poves tras su falta de respeto a Hugo Duro
- Corberán habla de Diakhaby tras su cambio al descanso
- Sporting de Gijón - Valencia CF: Alineaciones confirmadas
- Parte médico de Cömert, Dimitrievski y Danjuma