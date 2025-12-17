Valencia Mar celebra su primer Boat Market, un nuevo mercado náutico de segunda mano y ocasión

Valencia Mar celebra el próximo sábado 20 de diciembre, de 11:30 a 14:00 horas, la primera edición del Boat Market, un mercado abierto en el que las empresas y particulares de la comunidad de la marina venderán equipamiento, accesorios y artículos náuticos de segunda mano y ocasión. Una oportunidad para dar una segunda vida a material náutico y crear un punto de encuentro informal para aficionados y curiosos.

El Boat Market contará con la participación de más de 15 vendedores, entre empresas y particulares de la comunidad náutica. Entre las empresas participantes se encuentran Al Mar, The Dock Shop, Quicksail, Paddlesurf Valencia Beach y Soluciones Globales Eléctricas, junto a particulares que pondrán a la venta una amplia variedad de artículos relacionados con el mundo del mar, como hélices, cabos, anclas y cadenas, chalecos salvavidas, escaleras, bombas, winches, escotillas, cargadores e inversores, instrumentos electrónicos, focos, velas, tablas de paddle surf, esquís acuáticos, ropa, productos de limpieza, accesorios varios y material procedente de liquidaciones de empresas de charter.

Más de 15 vendedores ofrecerán equipamiento, accesorios y artículos náuticos en una mañana junto al mar. / SD

El mercado se desarrollará al aire libre en los pantalanes de Valencia Mar, con acceso gratuito para los visitantes. El evento se completa con una propuesta de tapa y cerveza en dos de los restaurantes de la dársena, La Cubierta y La Barraquita, ofreciendo así un atractivo plan junto al mar para todos los públicos, desde propietarios de embarcaciones, a profesionales del sector, amantes del mar y visitantes que deseen descubrir objetos únicos en un entorno náutico privilegiado.

Con esta iniciativa, Valencia Mar refuerza su apuesta por dinamizar la marina, fomentar la economía circular y generar nuevas experiencias para su comunidad y para la ciudad.