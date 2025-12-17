Valencia, sede de la presentación de la edición inglesa del cómic sobre el tratado de ajedrez de Francesch Vicent

Esta mañana, las instalaciones de la Fundación Deportiva Muncipal han sido la sede de la presentación oficial de la edición inglesa del cómic que representa el reconocido tratado sobre ajedrez que marcó un antes y un después en el devenir de este deporte. Francesch Vicent fue el autor de la obra que vio la luz el 15 de mayo de 1495 y que fue impresa en Valencia y en valenciano.

El acto celebrado en la ciudad en la que se originó este escrito hace más de 550 años ha visto hoy cómo despega una de las versiones de la obra que homenajea el tratado original. En este caso, ha sido la edición en inglés del cómic la que ha visto la luz esta mañana. El evento ha contado con la presencia de la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal, María Ángeles Vidal, el presidente de la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez, Basilio López, el autor de los textos y asesor histórico José A. Garzón, el ilustrador Dani Salvador y la traductora de la publicación, Carols Patiño.

Imagen de la versión inglesa del cómic / FDM

El formato cómic del que es considerado el origen valenciano del ajedrez moderno ya cuenta con versiones en tres idiomas, valenciano, español e inglés, culminando con la iniciativa que impulsó la Fundación Valenciana Cuna del Ajedrez.

La figura de Francesch Vicent

Francesch Vicent es considerado el padre del ajedrez moderno valenciano. La obra del autor nacido en Segorbe pero afincado en Valencia fue la primera recopilación técnica de ajedrez moderno publicada en el mundo. Esta está compuesta por una colección de 100 problemas que difundieron internacionalmente las nuevas reglas de una disciplina que entonces era conocida como 'Axedres de la Dama'.

La influencia de la obra y del autor es tal que, el pasado 30 de mayo, pocos días después de la conmemoración del 550 aniversario de la publicación original, Las Cortes Valencianas aprobaron declarar el 15 de mayo como Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana.

Objetivo cumplido

Hoy, la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez y la Fundación Deportiva Municipal han cumplido uno de los objetivos de su más reciente rememoración: la publicación de la edición inglesa del cómic que homenajea al padre del ajedrez moderno valenciano.