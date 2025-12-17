La Volta a la Comunitat Valenciana confirma la participación del UAE de Pogacâr

Es oficial. El UAE Team Emirates-XRG estará en la Volta a la Comunitat Valenciana 2026. La cuenta oficial de la prueba regional de cliclismo ha confirmado esta mañana la presencia del mejor equipo del mundo según el ranking de la UCI en la próxima edición de esta competición, que se celebrará entre el 4 y el 8 de febrero de 2026. El combinado que encabeza Tadej Pogacâr luchará por volver a coronarse en la competición valenciana de la misma que manera que ya lo consiguieron en las ediciones de 2020 y de 2024.

Faltan menos de 50 días para que arranque la Volta a la Comunitat Valenciana 2026, una fecha marcada en el calendario por todo el ciclismo valenciano, que hoy ha recibido una gran noticia: la confirmación de que el mejor equipo del mundo, el UAE Team Emirates, volverá a competir en la carrera que abre el calendario europeo en España de la temporada 2026.

La VCV sigue tachando nombres. Ayer fue la escudería italiana Polit-Visit Malta y anteayer el de Uno-X Mobility, pero hoy ha sido el turno del pez gordo. El UAE regresará a la Comunitat Valenciana de nuevo, aunque aún se desconoce si lo hará o no con su estrella, el número uno del ranking de la UCI, Tadej Pogacâr.

Pretemporada en la 'terreta'

Hasta entonces lo que sí que se sabe es que el conjunto compuesto por el esloveno, Joao Almeida, Igor Arrieta, Isaac Del Toro, Filippo Baroncini o Pavel Sivakov, entre otros, ya ha dado comienzo a su preparación para la temporada que se estrenará el próximo mes de enero con el Tour Down Ander, que albergará el país de Australia entre el 20 y el 25 del próximo mes.

Para comenzar a rodar de cara a esta nueva temporada, el destino que ha escogido el mejor equipo del mundo ha sido, precisamente, la Comunitat Valenciana. Desde hace unos días, el UAE Team Emirates-XRG de Pogacâr está entrenando en la Costa Blanca. Concretamente, el lugar que el combinado ha escogido para su concentración se ubica a las afueras de la localidad alicantina de Benidorm.