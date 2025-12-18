El CA Cárnicas Serrano renueva su equipo para 2026 con diez nuevos fichajes

El Club de Atletismo Cárnicas Serrano prepara ya la nueva temporada 2026 con el objetivo de seguir brillando en el panorama atlético nacional e internacional. El club de Paterna celebraba el miércoles una comida de hermandad que servía para hacer balance de 2025 y sobre todo para, poner la mirada ya en los retos que esperan de cara al nuevo año. Un 2026 que llegará cargado de cambios y fichajes. La comida sirvió también para presentar a las nuevas incorporaciones. El club valenciano suma un total de diez atletas a su estructura de élite, en una puesta de largo que refuerza su compromiso con el atletismo y, de manera especial, con el talento nacional. El CA Serrano vuelve a apostar por atletas ya consagrados y por figuras en ciernes. Entre los fichajes destaca la incorporación de dos atletas valencianos del máximo nivel: Laura Méndez y Víctor Ruiz.

Los diez fichajes

En el el equipo masculino, además de Víctor Ruiz, se incorporan Ciro Martín y Mario Priego. En la categoría femenina, el club refuerza su plantilla con la llegada de la olímpica Laura Méndez además de Claudia Estévez, Ámbar Tomás, Clara Las Heras, Natalia Ruiz, Mónica Pascual y Alondra Negrón.

Víctor Ruiz / Cárnicas Serrano

La nueva plantilla combina atletas consolidados con una clara apuesta por la renovación y el talento joven, en línea con la trayectoria histórica de Cárnicas Serrano en el apoyo al atletismo español. Entre los fichajes con mayor experiencia destacan nombres como Víctor Ruiz, Laura Méndez o Claudia Estévez, que aportarán solvencia competitiva y recorrido nacional e internacional al proyecto. Junto a ellos, el club incorpora perfiles jóvenes con experiencia como internacionales en categorías inferiores y proyección como Ciro Martín, Clara Las Heras, Ámbar Tomás o Natalia Ruiz, reforzando una estrategia basada en el desarrollo deportivo a medio y largo plazo y el crecimiento de los atletas dentro de la estructura deportiva del club.

Víctor Ruiz, hasta ahora atleta del CA Playas de Castellón, inicia una nueva etapa en su carrera deportiva. Nació en Utiel (Valencia) el 24 de junio de 1993. y es especialista en 3.000 metros obstáculos y campo a través. El cross es una de las modalidades en las que más brilla el CA Cárnicas Serrano por lo que el fichaje de Víctor Ruiz refuerza el potencial del club valenciano. Logró el Bronce en el Campeonato de Europa de cross por relevos mixtos (Šamorín, 2017), Campeón de Europa de cross por equipos mixtos (2018) y 6ª posición mundial en el relevo mixto del Campeonato del Mundo de cross (Aarhus, 2019) Ha participado en los Campeonatos del Mundo y de Europa de 3.000m obstáculos (Eugene 2022, Budapest 2023, Múnich 2022). Entre otros logros ha sido Campeón de España Absoluto de Milla en ruta (2017 y 2018).

Laura Méndez Esquer nació el 6 de noviembre de 1988 en Almussafes (Valencia) es especialista en fondo y maratón. Representó a España en el maratón de los Juegos Olímplicos de Tokio 2020. Procede del Asics Running Club. Además ha participado en varios Europeos con la selección española. Acredita 2:29:28 en Maratón (Enschede, 2021) y 1:11:55 (2023) en Medio Maratón.

Laura Méndez / Cárnicas Serrano

Estas incorporaciones se suman al plantel de atletas de élite del club valenciano, en el que destacan nombres como Rober Alaiz, Miguel Baidal, Pablo Alba, Artur Bossy y Nacho Giménez en categoría masculina, así como María Ureña, María Lázaro o Noelia Juan en categoría femenina, entre otros. Con esta estructura, el Club de Atletismo Cárnicas Serrano aspira a luchar la temporada 2026 por los títulos nacionales por equipos en las disciplinas de 10K, medio maratón, maratón y campo a través, tanto en categoría masculina como femenina.

Adiós a los hermanos Pérez

De cara a la nueva temporada, el club también afronta dos salidas significativas: las de Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez y Mariajo Pérez. Desde Cárnicas Serrano se les desea la mayor de las suertes en su nueva etapa deportiva y personal. En el caso de Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez, el club quiere destacar de manera especial su trayectoria tras ocho temporadas defendiendo los colores de Serrano, convirtiéndose en uno de los atletas más destacados de la historia de la entidad y dejando su nombre ligado al del club junto a referentes como Marta Esteban y Nacho Cáceres.

Con esta nueva configuración, Cárnicas Serrano reafirma su modelo deportivo, centrado en el apoyo continuado a atletas nacionales y en la combinación equilibrada de experiencia y juventud como señas de identidad de un proyecto comprometido con el atletismo nacional de alto nivel.

Cárnicas Serrano mantiene una vinculación con el atletismo desde la década de los ochenta. El proyecto deportivo de élite es uno de los pilares de la compañía para trasladar a sus consumidores su forma de entender la alimentación y un estilo de vida equilibrado, sintetizado en el slogan “Come bien y corre”.

La marca defiende una relación natural con la comida, basada en disfrutar de una alimentación variada, en equilibrio con la práctica habitual de deporte, en este caso el atletismo.