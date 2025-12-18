Este es el calendario polideportivo del fin de semana

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket, jueves 18 de diciembre a las 20:05 horas.

Así va la clasificación.

Liga ACB: UCAM Murcia - Valencia Basket, domingo 17:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera FEB: Grupo Ureta Tizona Burgos - HLA Alicante, domingo 21 de diciembre a las 12:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Ciudad Molina Basket - Proinbeni UPB Gandía, sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas; Club Esportiu Bàsquet Llíria - CB Getafe, sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas en el Pabellón Pla del Arc; duelo provincial entre el Maderas Sorlí Benicarló - Amcis Castelló, sábado 20 de diciembre a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal de Benicarló.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Decimosegunda jornada. En el Grupo EA estos emparejamientos: Bauhaus Godella - BC Peñíscola, sábado 20 de diciembre a las 18:15 horas; C.B. Putero Sagunto - Cemalu Aldaia, sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - CB Morvedre, sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - Fundació Caixa Rural Vila-real, sábado 20 de diciembre a las 19:15 horas; Socage Jovens L’Eliana - Topsurface NB Paterna, sábado 20 de diciembre a las 19:30 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - Amics Castelló B, sábado 20 de diciembre a las 20:15 horas; The Fitzgerald El Pilar - Picken Claret, domingo 21 de diciembre a las 17:45 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Hidráulica NB Torrent - CA Montemar, sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas; Servigroup Benidorm - Lucentum Alicante, sábado 20 de diciembre a las 19:30 horas; Personalhome Adesavi - CB Estudiantes Cartagena, domingo 21 de diciembre a las 12:00 horas; Decprocon Carolinas - Rigalli Alginet, domingo 21 de diciembre a las 12:00 horas; CBI Elche - Maristas Valencia, domingo 21 de diciembre a las 18:45 horas; ESET Ontinet - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Grupo B: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Liga Endesa Femenina: Spar Girona - Valencia Basket, domingo 21 de diciembre a las 11:00 horas.

Así va la clasificación.

Euroliga Femenina: Landes - Valencia Basket, jueves 18 de diciembre a las 19:30 horas.

Liga Femenina Challenge: Unicaja Mijas - Fustecma NBF Castelló, sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas; MCR Lima-Horta Barcelona - La Cordà de Paterna NB, domingo 21 de diciembre a las 12:45 horas.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - Magectias Contra Violencia Género, sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Grupo B: Horarios y clasificación.

Horarios. / FBCV

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Bada Huesca - Horneo EÓN Alicante, domingo 21 de diciembre a las 18:30 horas.

Así va la clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Mecalia Atlético Guardés - BM Morvedre, sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas; Atticgo Elche - KH-7 BM. Granollers, sábado 20 de diciembre a las 20:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag; Replasa Beti-Onak - Elda Prestigio, sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Caja Rural Cleba, sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Attica 21 Hotels OAR Coruña - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas; BM Servigroup Benidorm - Club Cisne Colegio Los Sauces, sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas en el Pabellón l'Illa de Benidorm; Club Balonmano Soria - Fundación Agustinos Alicante, sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 10 de enero.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios.

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: Sigue la competición paralizada por la disputa de la Copa del Rey. Así va la clasificación de Liga.

Enfrentamientos en la quinta jornada de la Copa del Rey.

Grupo B: Huesitos La Vila Rugby - Club de Rugby Sant Cugat, no se disputará por incomparecencia del rival. El Huesitos La Vila se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey.

Así va la clasificación de Copa en este grupo.

División de Honor Élite Masculina: Sigue la disputa de la Copa del Rey. Así va la clasificación de Liga.

En el Grupo C: El Valencia RC descansa. La competición copera acabó para el equipo valenciano el pasado fin de semana.

Así va la clasificación de Copa en este grupo.

En el Grupo D: FibraValencia Les Abelles - RC Liceo Francés, sábado 21 de diciembre a las 17:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Clasificación de la Copa en este grupo.

División de Honor B Masculina, Grupo B: Novena jornada, VPC Andorra Rugby XV - CAU Valencia, domingo 21 de diciembre a las 12:30 horas.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Turia - AVR Barça Rugby, sábado 20 de diciembre a las 15:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Undécima jornada: Servigroup Playas de Benidorm - UC3M Voleibol Leganés, sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm; Léleman Conqueridor Valencia - Unicaja Costa de Almería, sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas en el Polideportivo Nou Moles.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: Decimosegunda jornada.

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón - Cisneros La Laguna, sábado 20 de diciembre a las 14:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera; UBE L'Illa Grau - Cratevo Vòlei Arenys, sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas en el Pabellón Ciudad Deportiva de Castellón; Barça Voleibol - CV GEMAVI Vinaròs, domingo 21 de diciembre a las 11:00 horas.

Clasificación.

Grupo C: Mayurqa Voley Palma - Familycash Xátiva Voleibol, sábado 20 de diciembre a las 16:00 horas; duelo autonómico entre el Conqueridor Valencia - Club Voleibol Almoradí, sábado 20 de diciembre a las 15:30 horas.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina: Decimosegunda jornada.

Grupo B: CV Vall d'Hebrón - Grau Élite Cementos, sábado 20 de diciembre a las 16:30 horas.

Clasificación.

Grupo C: Duelo provincial entre el Grupo Renovak CV Sant Joan - Camporrosso Finestrat Medsur, sábado 20 de diciembre a las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan; Universidad de Granada - CV Paterna Liceo, sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas; Servigroup Playas Benidorm - Algar Surmenor, domingo 21 de diciembre a las 12:30 horas en el Pabellón Raúl Mesa;

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Acabó la fase inicial.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: La competición se paraliza hasta el 4 de enero de 2026.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición se paraliza hasta el 10 de enero de 2026.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La decimoquinta jornada de Liga se jugará el 27 de diciembre por la Ventana de selecciones.

Así va la clasificación.

Segunda División: Levante UDFS - Vulcanizados Ruiz Tafa FS, sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: SD Hispania Yecla - Feme Castellón, sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, EMD Cadrete Forjas Casado - FS Picassent, sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, Sant Quirze Vallés Asociación Española de Fútbol Sala - CFS Bisontes de Castellón, sábado 20 de diciembre a las 13:00 horas; Cerezo Futsal Lleida - Nunsys El Pilar, sábado 20 de diciembre a las 16:30 horas; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar - Industrias Santa Coloma, sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas en el Pabellón Polideportivo Rubén Plaza; Canet FS - Ye Faky FS, sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía - FS Vivocuenca, sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal Camilo Cano.

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Waterpolo Turia - CN Ciutat de Palma, sábado 20 de diciembre a las 16:00 horas en la piscina del Polideportivo de Nazaret.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Waterpolo Turia- Waterpolo Ciudad de Ribas, sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas en la piscina del Polideportivo de Nazaret.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Waterpolo Elx Selecte - CN Ciudad de Alcorcón, sábado 20 de diciembre a las 13:00 horas en la Piscina Municipal de Elche (Piscinas del Clot); Club Nou Godella Natación - DN Portugalete, sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas en la piscina Municipal San Antonio de Benageber.

Así va la clasificación.

Otros eventos deportivos

Motor : 51ª Subida al Garbí se celebra los días 20 y 21 de diciembre con una excelente participación.

Atletismo : El IV Trofeo Nadal del FACSA Playas de Castellón pondrá el broche final a la temporada, sábado 20 de diciembre en jornada matinal. El programa incluirá un total de 28 pruebas, con participación de atletas de las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23 y Absoluta, todos ellos con opciones reales de alzarse con el trofeo principal tanto en categoría masculina como femenina.

.XVII San Silvestre Solidaria UPV, jueves 18 de diciembre a las 18:30 horas con salida y meta en la Pista de Atletismo de la UPV.

.XXIII Cursa de Nadal Bétera, prueba de la modalidad Carrera Popular con una distancia de 5 kilómetros que se celebra el sábado 20 de diciembre de 2025 en Bétera (Valencia) a las 18:30 horas, con salida y meta en la Avenida Escultor Ramón Inglés.

. XI Carrera Sant Silvestre solidària d’Aldaia 2025, viernes 19 de diciembre a las 19:30 horas con salida desde la plaza Constitución.

.X Trail Xeresa Monduver. Lliga de Muntanya València Sud, sábado 20 de diciembre a las 09:00 horas.

.Trail San Silvestre Les Ferreries Borriol, carrera de montaña que combina deporte y naturaleza en un recorrido exigente de 12,75 km con más del 95% de sendas, pistas y trialeras, y solo un 5% de asfalto. Se disputa el domingo 21 de diciembre desde las 09:00 horas con salida y llegada desde la Plaza de la Torre.

.Sant Silvestre Castellar-Oliveral, sábado 20 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas desde la alcaldía.

. 𝐗𝐈𝐈 10𝐊 𝐀𝐑𝐂𝐎 𝐅𝐨𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐛𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬 𝐐𝐮𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚, domingo 21 de diciembre a las 10:00 horas en la plaza de España (Alameda) de Foios.

.Criterium Autonómico de Pruebas Combinadas ST - 1ª Jornada + Control FACV / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 19/12/25 - 20/12/25. Organiza: C.A.Sprint Moncada.

.Campeonato Provincial Sub- 14-16 de P. Combinadas ST JECV Alicante -1ª J / Petrer (Alicante). Fecha: 20/12/25 - 21/12/25 . Organiza: C.A.Petrer Capet.

.Campeonato Provincial Sub- 14 Equipos ST JECV Valencia / Valencia (Luís Puig) . Fecha: 20/12/25 . Organiza: C.A.Sprint Moncada.

.Criterium Autonómico de Pruebas Combinadas ST - 2ª Jornada + Control FACV / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 20/12/25. Organiza: C.A.Sprint Moncada.

.Campeonato Provincial Sub-14-16 de P. Combinadas ST JECV Alicante-2ª J / Petrer (Alicante). Fecha: 21/12/25. Organiza: C.A.Petrer Capet.

. III Control Escolar ST JECV Valencia - Nueva sede / Valencia (Turia). Fecha: 21/12/25. Organiza: Diputación Valencia C.A.

Polideportivo : Valencia Mar celebra su primer Boat Market, un nuevo mercado náutico de segunda mano y ocasión, sábado 20 de diciembre de 11:30 a 14:00 horas.

Tenis : Campeonato de España de Tenis Absoluto 2025. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha confirmado el regreso del Campeonato de España de Tenis Absoluto, que ya disputa su fase final del 16 al 20 de diciembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia. El torneo repartirá una dotación económica de 41.250 euros en premios, con igualdad en las categorías masculina y femenina. La edición 2025 incluirá tanto el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto Masculino como el Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino. El Sporting Club de Tenis de Valencia se veste de gala para acoger una cita que promete reunir a los mejores talentos nacionales en un entorno histórico para el tenis español.

El torneo constaba de tres fases:

Pre-previa : del 9 al 12 de diciembre, con 48 jugadores/as según ranking.

: del 9 al 12 de diciembre, con 48 jugadores/as según ranking. Fase previa : del 13 al 15 de diciembre, con 32 participantes (19 campeones/as territoriales, 9 por ranking y 4 clasificados de la pre-previa).

: del 13 al 15 de diciembre, con 32 participantes (19 campeones/as territoriales, 9 por ranking y 4 clasificados de la pre-previa). Fase final: del 16 al 20 de diciembre, con cuadros de 28 jugadores/as.

Pilota valenciana : Trofeu Mestres Caixa Popular de Escala i Corda en el trinquet de Pelayo.

Gran final: se jugará el día 21 de diciembre en la catedral de la pilota a les 11:30 horas.

Ajedrez : Open Internacional de Ajedrez Navidad 2025, del 20 al 30 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas en el Complejo Deportivo y Cultural La Petxina.

Ciclismo : IV Copa Interprovincial Murcia/Alicante Pista 2025 – 26, domingo 21 de diciembre desde las 09:30 horas en Novelda (Alicante).

Cartel. / FCCV

.El III Ciclocross de Tous se disputa el domingo 21 de diciembre, nueva prueba de la Challenge CX CV – Memorial Pascual Momparler Gran Premi Caixa Popular, a las 08:45 horas.