El Horneo EÓN Alicante se lleva dos puntos claves ante un rival directo como el Viveros Herol BM Nava en un Pitiu Rochel para despedir el año más especial de la mejor manera posible (38-35).

Desde el inicio se notaba que ambos equipos peleaban por lo mismo y demostraron una igualdad máxima en ataque y defensa. Sin duda, una auténtica partida de ajedrez en el que ninguno de los dos terminaba de romper el partido.

Con el EÓN por delante en todo momento, el equipo de Roi, liderado en tareas defensivas por un gran Roberto bajo palos, achicaba agua cada vez que Nava intentaba doblegarle. Si en defensa el equipo se empleaba a fondo, en ataque, con un Parker de dulce, conseguían hacer daño con un juego rápido e imparable para los visitantes.

Un equilibrio en ambas facetas del juego que llevaron al equipo a marcharse a vestuarios con un 18-14 a favor.

Resultado perfecto para romper por fin el partido en el segundo tiempo y mantener, esa diferencia de cuatro tantos. Como era de esperar, Nava no había dicho aún la última palabra e intentaba acercarse peligrosamente.

Si en la primera parte, era Parker el que más daño hacía al rival de cara a puerta, en este segundo tiempo era Javi Rodríguez el que conseguía adentrarse hasta en cualquier minúsculo hueco que dejaban los segovianos para mantener al equipo arriba.

Pelear hasta el final

Pasaban los minutos y con una diferencia tan ajustada, el partido subía de voltaje. El EÓN se aprovechó de la expulsión del meta rival por una falta a Iván Montoya. Desde ese momento, el equipo de Roi se volvió más letal si cabe para volver a poner tierra de por medio con otra vez esa diferencia de 4.

Si Nava apretaba, más fuerza cogía el EÓN para que los dos puntos no se fuesen del Pitiu Rochel. Con una afición entregada que fue durante todo el partido el octavo jugador, el equipo se volvía más determinante y más letal arriba y más férreo en defensa.

Nuevo partido y nueva demostración de la garra, la entrega y la fortaleza de un equipo que salió al partido con el objetivo claro hasta conseguirlo y superar a un rival directo con un 38-35 final.

Próximo partido

Con este resultado el Horneo EÓN Alicante es undécimo con 10 puntos. Este domingo visita la pista del Bada Huesca en busca de otros 2 puntos que lo alejen aún más de la parte baja de la clasificación.

Ficha técnica

HORNEO EÓN ALICANTE (38): Iván Montoya (5), Javier Borragán (2), Borja Méndez (2), José Oliver (2), Ander Torriko (8), Fabio Teixeira (1), Roberto Domenech, Augusto Moreno, Hugo Mora, Lautaro Robledo (1), Julen Urruzola, Xabier Barreto (4), James Parker (4), Javier Rodríguez (8), Aarón Gutiérrez (2), Darko Dimitrievski.

VIVEROS HEROL BM NAVA (35): Brais González (7), Eduardo Reig (3), Alfredo Otero, David Fernández (2), Davide Pugliese (1), Gonzalo Carró, Óscar Marugán (5), Josu Arzoz (4), Dzmitry Patotski, Javier Carrión, Rui Miguel Pereira (3), Joao Bandeira (1), David Roca (1), Nicolás Bonanno, Matheus Nascimiento Martins, Pablo Herranz (8).

Parciales: 2-0, 4-3, 7-5, 10-10, 14-11, 17-20. Segunda parte: 21-17, 25-21, 27-25, 31-29, 33-30, 38-35

Espectadores: 1240.