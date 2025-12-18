Iván Cano: "Ser campeón del mundo con marca personal me generó una emoción indescriptible"

Iván José Cano (Alicante, 30 años), reconocido recientemente en los Premios SUPER 2025, recuerda su gesta en el Campeonato del Mundo de atletismo paralímpico disputado el pasado mes de octubre en Nueva Delhi (India). “Aquel miércoles 1 de octubre se convirtió en el día más feliz de mi vida deportiva. Sigo sin tener claro a qué éxito le doy más valor, si a este oro mundialista o la plata de los Juegos Paralímpicos, pero ser campeón del mundo con marca personal me generó una emoción indescriptible”, rememora el atleta alicantino. Ese día, el atleta FER (Alicante, 30 años) no sólo se proclamó campeón del mundo por primera vez en su vida, sino que lo hizo con marca personal: 7 metros y 11 centímetros en la final de longitud T13 (clase de discapacidad visual). Medalla de oro en el salto de longitud T13 para honrar la mejor competición de su vida. Hasta la fecha, su mejor registro era el 7,04m de 2021, salto que le concedió la plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Travesía en el desierto

Precisamente, después de Tokio, llegó la crisis. En 2022, no hubo competición. En 2023, tocó fondo con una floja actuación en el Mundial de París (10ª plaza de 15 competidores con un mejor registro de 5,99m). Ya en 2024, mejoró ligeramente sus prestaciones, aunque las marcas alcanzadas no fueron las esperadas. En el Mundial de Kobe, fue segundo clasificado (2º de 8 participantes con 6,53m), y en los Juegos de París ocupó la 5ª posición (de 10 saltadores) con 6,76m y lejos del podio. Cano Blanco aterrizaba en India con un mejor registro de 6,98m durante 2025, por lo que el salto de calidad protagonizado en el certamen mundialista resultó asombroso.“Ese 7,11m de la India no creo que sea mi techo. Todavía estoy en condiciones de llegar más lejos. Poco antes de viajar a la India, comenté que no había dicho mi última palabra. Lo he demostrado con creces. Las carreras deportivas, como la vida, ofrecen altibajos. Yo lo pasé muy mal en 2023 y 2024, pero aguanté, resistí y no me vine abajo. Aquí está la recompensa”, comentó el saltador alicantino en declaraciones al Proyecto FER.