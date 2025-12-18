Léleman Conqueridor cierra 2025 con la jornada solidaria ‘+QUE 1 PARTIDO’

El 2025 estará siempre marcado en la memoria del Léleman Conqueridor como uno de los más importantes de su corta historia. La clasificación a la CEV Challenge Cup y su correspondiente debut, son algunos de los hitos que el equipo ha conseguido en este año natural. A pesar de los últimos resultados en Superliga que no han sido los deseados, el equipo se ha garantizado cumplir el último objetivo de jugar la próxima Copa del Rey que se celebrará en Valencia. El último del año será este sábado 20 de diciembre, a las 19:00 horas en Nou Moles contra Unicaja Costa de Almería.

Lo consiguió tras caer derrotado en la jornada intersemanal frente a Grupo Herce Soria por 2-3 (25-15/25-27/25-20/22-25/11-15). Partido muy duro que dejó sensaciones contrarias en el ambiente. Después de un mal partido en Teruel, el equipo recuperó una versión extraordinaria ante un rival que siempre propone partidos duros. Pero no fue suficiente. Al menos, el esfuerzo sirvió para lograr un punto que clasifica a los valencianos matemáticamente a falta de una jornada.

Racha negativa

Y es que el Léleman Conqueridor no gana desde el 3 de diciembre ante Tarragona. Tres derrotas consecutivas en Superliga y una en competición europea. Ante Unicaja Costa de Almería tienen una oportunidad de oro para despedir el año con una victoria que despeje todas las dudas. Para revertir la situación, Nou Moles prepara un gran ambiente para acompañar al equipo en una jornada especial.

El Nou Moles vivirá una jornada muy especial / Léleman Conqueridor Valencia

Jornada solidaria

Bajo el lema ‘+QUE 1 PARTIDO’, el Léleman Conqueridor ha preparado junto a Ace Serve, Let’s Keep The Ball Flying y Supertite una jornada solidaria para recoger juguetes. El público podrá entrar de forma gratuita al pabellón donando un juguete en buen estado para vivir los dos partidos que se disputan en Nou Moles este sábado. El equipo de Superliga 2 abrirá fuego a las 15:30 horas y a las 17:00 horas los aficionados disfrutarán de una fanzone con retos y regalos que servirán de previa al gran partido de las 19:00 contra Almería. Además, la campaña en redes para promocionar el evento ha contado con la implicación de otros jugadores de Superliga como Fran Ruiz (Pamesa Teruel), Martín Ramos (CV Guaguas), o internacionales españoles como María Priscilla Schlegel, Patricia Llabrés y Andrés Villena.

Los de Israel Rodríguez llegan en buena dinámica después de un inicio de temporada complicado que tuvo como consecuencia la destitución de Pablo Ruiz. En las últimas dos jornadas han superado a Conectabalear CV de Manacor y a Instercap Asisa Tarragona SPSP por 3-0. Ahora llegan con la moral por las nubes a Valencia pero con la necesidad de puntuar porque todavía no tienen asegurada la clasificación a la Copa del Rey. Los andaluces ocupan la octava posición con 12 puntos y UC3M Voleibol Leganés con 10 podría dar la campanada dejándolos fuera. Con todo en el aire, Léleman Conqueridor tampoco quiere seguir cediendo terreno en una jornada especial para el club y en la que se definirá rival de Copa.