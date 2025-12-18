Oro y plata para Miguel Bou en las finales de la Ocean Man en Dubái.

El nadador nuciero Miguel Bou Bernabéu logró un oro y una plata en Oceanman World Final Championship 2025 en Dubái, en categoría Absoluta. El nadador nuciero fue el más rápido en los 2.000 m. y quedó segundo en los 5 km. por detrás del italiano Massimo Grisenti. El final de este circuito internacional de natación de travesías en aguas abiertas, se disputó en Kite Beach de los Emiratos Árabes Unidos. Además Bou consiguió el oro en su categoría (M 20-29) tanto en 2 km. y 5 km, sumando un global de 4 medallas (tres oros y una plata)

Miguel Bou Bernabéu sigue con su magnífica temporada en aguas abiertas 2025, coleccionado triunfos y medallas allá donde compite, lleva ya un total de 40 medallas y trofeos. El nadador nuciero tras proclamarse campeón autonómico Absoluto, por primera vez, en septiembre, completa su magnífica trayectoria este año con este triple oro y una plata en la Oceanman World Final Championship 2025 en Dubái. Miguel Bou pertenece al club Vila-Swim Fondistas.

“Oro” al sprint en categoría Sprint

Miguel Bou (2003) se impuso por escasos centímetros en la distancia de 2.000 metros (Sprint) de la Oceanman World Final Championship 2025 en Dubái, en un apretado final con sus rivales con un tiempo de 25 minutos (25:00). Un final de foto finish para vencer al polaco Michal Tomaszowski, en el sprint final a pie ya en la meta en Kite Beach, que ticó el mismo tiempo 25:00 que Bou y al italiano Massimo Grisenti, que hizo bronce con 25:01. Miguel Bou consiguió un agónico oro mundial en los Emiratos Árabes, exprimiéndose al máximo, dado la exigencia de sus rivales. 371 nadadores de más de 20 países participaron en esta final mundial, donde para participar era necesario haber clasificado en las pruebas mundiales previas.

Además también fue “oro” en su categoría M20-29 años, por lo que subió dos veces, el sábado 7 de diciembre, llevando a España y La Nucía a lo más alto del pódium de la Oceanman World Final Championship 2025 en Dubái.

“Plata” en 5 km.

Al día siguiente Miguel Bou volvió a competir en los 5 km. (Half) de la Oceanman World Final Championship 2025. El nadador nuciero lo dio todo para intentar revalidar el triunfo pero tuvo que conformarse con una brillante segunda plaza (plata) con un tiempo de 1:04:26, por detrás del italiano Massimo Grisenti que fue oro con 1:02:34. Completó el pódium el nadado rumano Radu Stefan Alexandrescu 1:05:06, medalla de bronc. En una prueba que contó con 329 nadadores.

El nadador nuciero si fue oro en su categoría M20-29 en esta prueba Half, consiguiendo su cuarta presea en Dubái: 3 oros y una plata.

Destacar que Miguel Bou también compitió en la prueba de 7,5 km. el viernes con un tiempo de 1:44:22, en la que finalizó en una meritoria 24ª plaza (13º en M 20-29), quedando por detrás de nadadores olímpicos, con amplia experiencia internacional; que ganó la leyenda italiana Domenico Aceranza, varias veces campeón mundial y europeo.

Compite este finde

Para despedir la temporada en aguas abiertas Miguel Bou Bernabéu competirá este fin de semana en dos pruebas, para cerrar este exitoso 2025 del nadador nuciero. El sábado 20 de diciembre competirá en la IV Travesía a Nado Navidad 2025 de Teulada- Moraria (870 metros) y el domingo 21 de diciembre en la Travesía Navidad Playa del Postiguet de Alicante (1.500 metros).