El Servigroup Playas de Benidorm cae ante Cisneros La Laguna en un duelo de altísimo voltaje

El Servigroup Playas de Benidorm vio frenada su racha positiva este miércoles en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde cayó por 1-3 ante Cisneros La Laguna en un encuentro tremendamente igualado, intenso y decidido en los momentos clave.

El conjunto benidormense arrancó el partido a un nivel muy alto, imponiéndose con autoridad en el primer set, pero el equipo canario supo ajustar su planteamiento, crecer a partir del segundo parcial y mostrarse más eficaz en los tramos decisivos.

Pese a la derrota, el Servigroup Playas de Benidorm mantiene intactas sus opciones de luchar por una plaza en la Copa del Rey, aunque para ello será imprescindible sumar los tres puntos en la última jornada de la primera vuelta ante UC3M Voleibol Leganés y esperar un tropiezo del Unicaja Costa de Almería en Valencia.

La crónica

El Servigroup Playas de Benidorm comenzó el partido con una intensidad sobresaliente. Tras un arranque equilibrado (3-5), los locales firmaron un parcial de 5-0 que obligó al técnico visitante Miguel Rivera a solicitar su primer tiempo muerto (8-5). A partir de ahí, el dominio fue total: solidez defensiva, contundencia en ataque y un bloqueo muy efectivo permitieron a los de Iván Navarro abrir brechas constantes en el marcador (14-10, 17-12).

Cisneros no encontraba respuestas y el Servigroup, muy concentrado y con escasos errores, continuó ampliando diferencias (19-13, 22-14). El set se cerró con claridad por 25-16, en un parcial prácticamente perfecto. Miguel Ángel Martínez (7 puntos), Valentino Vidoni (6) y Luca Cuminetti (5) lideraron el ataque local en un primer set de alto nivel.

El segundo parcial cambió por completo el guión. Cisneros introdujo ajustes en su juego con la entrada de Frac Mateusz y comenzó a dominar desde el inicio con pequeñas ventajas (11-13, 13-16), aprovechando los errores locales en el saque y una menor contundencia ofensiva del Servigroup.

Iván Navarro intentó frenar la dinámica con tiempos muertos (14-18, 15-21) y con el cambio de Xavi Fresquet por Dani Retuerto, pero el conjunto canario se mostró muy firme, con un ataque mucho más eficaz y una defensa bien organizada. Cuatro errores consecutivos del Servigroup en el tramo final facilitaron el 17-25, con el que Cisneros igualaba el encuentro.

El tercer set fue el más equilibrado en su inicio (4-3, 6-5, 8-8), pero poco a poco Cisneros fue imponiendo su ritmo, especialmente a través de un juego rápido por el centro que empezó a hacer daño a la defensa local (9-11, 11-13). El conjunto canario amplió la ventaja con mayor contundencia en ataque (14-18, 16-20), mientras que el Servigroup Benidorm no lograba mantener la eficacia ofensiva mostrada en el primer set. Pese a los intentos de reacción y al tiempo muerto solicitado por Iván Navarro (17-22), Cisneros cerró el parcial por 21-25, colocándose por delante en el marcador global.

El cuarto set fue un auténtico pulso de resistencia. Dani Retuerto regresó al sexteto inicial y el Servigroup Playas de Benidorm volvió a elevar su nivel (3-3, 10-7), obligando a Miguel Rivera a detener el partido. Los locales apostaron por un ataque más agresivo y encontraron en Valentino Vidoni una referencia constante (14-10, 17-13). La entrada de Juan Contreras al servicio resultó positiva, logrando un ace que daba un importante colchón al equipo (19-15). Pero los canarios reaccionaron de nuevo (19-18), y a partir de ahí, el set se convirtió en un intercambio constante de golpes, con empates sucesivos (20-20, 21-21, 22-22). Benidorm dispuso de una opción clara para forzar el tie-break con 24-22, pero no logró cerrarla.

El desenlace fue tan largo como cruel: tras varios empates (24-24, 28-28, 29-29), Cisneros mostró mayor acierto en los últimos puntos y se llevó el set por 29-31, cerrando el partido.

Miguel Ángel Martínez, volvió a convertirse en el hombre más determinante del partido, máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque sus dos últimas acciones fueron frenadas por los canarios que tuvieron en Frac Mateusz (18 puntos) a su jugador más destacado.

Clasificación

Tras esta jornada, el Servigroup Playas de Benidorm se mantiene con 9 puntos y afrontará este sábado un encuentro decisivo ante UC3M Voleibol Leganés en el Palau, donde buscará una victoria que le permita mantener vivas sus opciones de clasificación para la Copa del Rey en el cierre de la primera vuelta.

Resultados y clasificación. / RFEVB

El equipo confía en recuperarse rápidamente y volver a apoyarse en su afición para afrontar un nuevo partido clave en casa.

Valoraciones de los entrenadores

Miguel Rivera (entrenador de Cisneros La Laguna): “Ha sido un partido durísimo. El primer set se nos puso muy cuesta arriba, Benidorm venía con una dinámica muy positiva y jugando con mucha confianza. A partir del segundo set hicimos algunos ajustes, introdujimos cambios que nos dieron aire y nos permitieron llegar a los puntos decisivos con más madurez y serenidad. De ahí se explica la victoria”.

Iván Navarro (entrenador del Servigroup Playas de Benidorm): “Ha sido una derrota en un partido muy igualado, decidido por pequeños detalles. Hicimos un primer set espectacular, luego nos costó coger ritmo y en el cuarto set tuvimos la oportunidad de cerrarlo con 24-22, pero no lo conseguimos. En un set tan largo, cualquiera podía llevárselo y esta vez la moneda cayó del otro lado. Ahora toca levantarse, recuperar al grupo y pensar en el partido del sábado, que es muy importante para seguir soñando con la Copa del Rey”.