València formará parte del circuito Mundial Premier Pádel en 2026

El mejor pádel del mundo regresará a València en 2026. La capital del Turia es una de las grandes novedades en el calendario de la liga Premier Padel, creado en 2022 y que ha logrado erigirse en el principal circuito internacional del pádel superando al World Padel Tour. Entre las novedades anucniadas por la organización destaca la entrada de València como nueva sede con un torneo categoría P1, justo el que está por debajo de los cuatro 'majors' -Catar Italia, París y México-. Por tanto, la presencia en València de los y las mejores jugadores del mudo, está garantizada. El torneo de València ya tiene fecha confirmada: se disputará del 8 al 14 de junio, aunque todavía no se ha anunciado la instalación donde se jugará.

Seis pruebas en España

Con el de València, España acogerá seis citas y se convierte en el país que más veces recibirá la Liga Premier. Se mantienen las de Madrid (31 de agosto al 6 de septiembre), Málaga (13 al 19 de julio), ambos también de categoría P1, y las de Gijón (2 al 8 de febrero) y Valladolid (22 al 28 de junio), de clase P2.

La sexta serán las Finales de Barcelona, que por tercer año consecutivo cerrarán la temporada del 7 al 13 de diciembre.

La próxima campaña de Premier Padel tendrá 26 torneos en 18 países, con Londres y Pretoria (Sudáfrica) como sedes que también debutan, y cerca del 75 por ciento de ellos se disputarán en pista cubierta tras el proceso de consulta con los jugadores.

Circuito profesional

Premier Padel es el circuito profesional oficial de pádel a nivel mundial, reconocido por la Federación Internacional de Pádel (FIP). Surge de la unión de esfuerzos entre la FIP, Qatar Sports Investments (QSI) y otros promotores con la intención de organizar un tour global que agrupe a los mejores jugadores y jugadoras del mundo bajo un mismo calendario profesional.

Aunque el pádel ya tenía circuitos profesionales como el World Padel Tour, Premier Padel consolidó su formato global principalmente desde 2024,. En la actualidad es el más importante del pádel profesional mundial. De hecho Wold Padel Tour se ha unificado ya con Premier Padel formando así un único circuito mundial.

El circuito está compuesto por diferentes tipos de pruebas, con un sistema de puntos y clasificación que determina acceso a las Finales que de nuevo se celebrarán en Barcelona.

Majors – Son los torneos de mayor prestigio y con más puntos (como Doha, Roma, París o México).

– Son los torneos de mayor prestigio y con más puntos (como Doha, Roma, París o México). P1 – Nivel alto de torneo con importantes puntos para el ranking.

– Nivel alto de torneo con importantes puntos para el ranking. P2 – También importantes, algo por debajo de los P1.

– También importantes, algo por debajo de los P1. Tour Finals (Qatar Airways Premier Padel Finals) – Evento final de temporada donde participan los mejores 16 jugadores/parejas según el Ranking FIP Race.

Vuelve el mejor pádel a València

La capital del Turia era una de las ciudades 'fijas' en el calendario del antiguo World Padel Tour que acogió en más de diez ocasiones. La última vez que se celebró en València fue en La Fonteta en julio de 2023, con el València Padel Open 1000 incluido en el calendario del WPT 2023. En 2024, Valencia no apareció en el calendario del World Padel Tour unificado antes de su desaparición como circuito independiente (“WPT”), quedando fuera del circuito profesional internacional.

Tras la adquisición y unificación del WPT por parte de Premier Padel, Valencia vuelve a ser sede profesional en 2026 dentro del nuevo circuito Premier Padel, pero esta vez bajo esa denominación.

Fechas destacadas

Tras la celebración de la Hexagon Cup (Madrid, del 28 de enero al 1 de febrero), el Qatar Airways Premier Padel Tour 2026 arrancará con el Riyadh Season P1 el 9 de febrero. A continuación, el Tour celebrará su primer torneo del año en España, en Gijón, antes de viajar por primera vez en la temporada a las Américas, con las segundas ediciones de los torneos de México (Cancún) y Estados Unidos (Miami). Posteriormente, el circuito regresará a Oriente Medio, el norte de África y Europa, con torneos en Qatar (Doha), Egipto (New Giza) y Bélgica (Bruselas), antes de volver a Sudamérica con competiciones en Argentina (Buenos Aires) y Paraguay (Asunción).

Europa será el gran escenario del Tour entre junio y octubre, con torneos en algunas de las capitales y ciudades con mayor tradición deportiva del continente. Antes del parón de mitad de temporada en agosto, Premier Padel debutará en Reino Unido (Londres) y Sudáfrica (Pretoria), donde los aficionados podrán disfrutar por primera vez de los mejores jugadores y jugadoras del mundo. El calendario incluirá además el regreso a sedes ya consolidadas como Italia (Roma y Milán), España (Málaga, Valladolid, Valencia y Madrid), Francia (Burdeos y París), Países Bajos (Róterdam), y Alemania (Düsseldorf). El Tour volverá posteriormente a Oriente Medio, con torneos en Kuwait (Kuwait City) y Emiratos Árabes Unidos (Dubái), con el Mundial de la FIP celebrándose entre dos pruebas de Premier Padel.

Tras las renovaciones a largo plazo de los tres Majors (Qatar, Italia y París) anunciadas este año, los mejores jugadores y jugadoras del mundo regresarán a Doha en abril, Roma en junio y al Stade Roland-Garros en septiembre, antes de cerrar la temporada regular con el Mexico Major en Acapulco, a finales de noviembre. La temporada concluirá con las Qatar Airways Premier Padel Finals, que regresan a Barcelona para su tercera edición, del 7 al 13 de diciembre, donde los 16 mejores jugadores y jugadoras del FIP Race Ranking competirán por el título de la temporada 2026.

Nuevo sistema de puntuación

Para la temporada 2026 se implementa un nuevo formato de puntuación llamado “Star Point”, aprobado por la Asamblea General de la FIP para equilibrar tradición e innovación, favorecer el bienestar de los jugadores y mejorar la experiencia del espectador y la televisión.

Este sistema modifica cómo se cuentan los puntos dentro de los juegos (por ejemplo, en situaciones de iguales/40–40) para hacer el espectáculo más atractivo y predecible.