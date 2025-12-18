Violeta Díaz: "La temporada ha sido espectacular"

Violeta Díaz Arribas (Finestrat, 12/12/2008) puso un gran colofón a su fantástica temporada. Casi un mes después de conquistar la medalla de oro en el Europeo Júnior, Violeta se proclamaba, este pasado sábado, campeona de Europa Sub-21, para reforzar su meteórica trayectoria. El oro en el Campeonato de Europa Sub-21 contiene un valor añadido. Llegó en el cuadro de menos 49 kg, categoría de peso olímpica. Porque, aunque pueda sonar a utopía, la opción de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no es ninguna fantasía. “Obviamente, es un objetivo tremendamente complicado; pero, con la evolución que estoy experimentando, nada es descartable”, señala, esperanzada, la deportista FER.

Temporada de éxito

El pasado viernes, 12 de diciembre, Violeta Díaz cumplió 17 años. Sólo unas horas más tarde, la joven deportista alicantina se regalaba la medalla de oro en el Campeonato de Europa sub-21 de taekwondo, en Pristina (Kosovo). La emergente y pujante taekwondista FER ganó cinco combates en una competición, perfecta e impecable, que mejora la plata conseguida en 2024, y que redondea una gran temporada. Al título continental Sub-21, hay que añadir, entre otras conquistas, los oros alcanzados en el Europeo Júnior, en el Festival Olímpico de la Juventud Europea, y en los Open Absolutos de Polonia y Países Bajos. Unos éxitos que le llevaron al estreno en el Campeonato del Mundo Sénior. “La temporada ha sido espectacular. En febrero, cuando empecé a competir, hubiera firmado todo lo que he conseguido. Detrás de todos estos resultados, hay mucho sacrificio, mucho entrenamiento, mucho esfuerzo, mucho viaje, muchas estancias lejos de casa… Pero es muy reconfortante comprobar que todo este trabajo da frutos y tiene su recompensa”, señala Violeta en declaraciones al Proyecto FER, para añadir: “Si he de elegir entre todos los triunfos alcanzados durante este curso, me quedaría con el oro en el Open de los Países Bajos, por ser mi primer éxito internacional en categoría Absoluta, con la participación en mi primer Mundial Sénior y con el título de este pasado sábado en el Campeonato de Europa Sub-21”.