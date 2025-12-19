La Fonteta, con opciones de doblete valenciano en la Copa

La Fonteta acogerá del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026 la Copa de S.M. el Rey de voleibol, en el que será el primer gran evento que acoja en recinto valenciano después del cambio del Valencia Basket al Roig Arena.

Un evento que no garantizaba la presencia del Léleman Conqueridor en calidad de anfitrión, pero que finalmente sí contará con el equipo valenciano, clasificado desde la última jornada pese a su derrota. Eso sí, llegado al ecuador de la Superliga en el que se deciden los ocho clasificados, aún hay opciones de que sean dos los equipos de la Comunitat Valenciana presentes en la Copa.

Las opciones del Servigroup Playas de Benidorm

Y es que en la jornada 11 que se disputará este sábado, el Servigroup Benidorm aún tiene opciones matemáticas de clasificarse como octavo, aunque sus opciones sean reducidas y pasen por una victoria ante el UC3M Voleibol Leganés (que está con un punto más en la clasificación) y que el Léleman Conqueridor pueda hacerles un favor derrotando a su vez al Unicaja Costa Almería, el equipo que marca actualmente la octava plaza, que sería la última en dar el billete para la Copa.

El Servigroup Playas de Benidorm, en uno de sus últimos partidos. / SP Benidorm

Una victoria en el tie-break no sería suficiente para el Servigroup Benidorm ni para su rival, por lo que todo pasa por una victoria contundente del Benidorm en su partido ante el Leganés, que empezará a las 17:00. Su entrendor, Iván Navarro, analiza así el partido de este sábado. "El partido del sábado ante Leganés es una oportunidad de redención, el escenario perfecto para demostrar lo que hemos aprendido. Necesitamos cabeza fría para corregir, corazón caliente para morder cada balón y, sobre todo, unión. Este sábado vamos a salir a jugar con el hambre de quien tiene algo que demostrar apoyados por nuestra magnífica afición".

Partido en Nou Moles

Dos horas más tarde, toda la atención estará puesta en el Pabellón del Polideportivo Nou Moles, en el que el Léleman Conqueridor tratará de cerrar el año y la primera vuelta rompiendo su mala racha de resultados, después de tres derrotas seguidas en la Superliga, al margen de la de competición europea. Y todo en una jornada solidaria que, bajo el lema ‘+QUE 1 PARTIDO’, ha preparado el club junto a Ace Serve, Let’s Keep The Ball Flying y Supertite una jornada solidaria para recoger juguetes".