El Servigroup Playas de Benidorm se juega ante el Leganés sus opciones de Copa del Rey de Voleibol

El Servigroup Playas de Benidorm afronta este sábado 20 de diciembre (17:00 horas) el último partido de la primera vuelta de la Superliga Masculina, un encuentro de máxima trascendencia ante el UC3M Voleibol Leganés, que se disputará en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm y que puede marcar el futuro inmediato de ambos equipos tanto en la lucha por la Copa del Rey como en el objetivo de la permanencia.

El duelo se presenta como un auténtico cara a cara, con dos equipos separados por un solo punto en la clasificación y obligados a sumar los tres puntos si quieren mantener opciones reales de estar en la Copa del Rey de Valencia. Una victoria en el tie-break no sería suficiente para ninguno de los dos, lo que añade todavía más tensión competitiva a una cita que promete intensidad desde el primer balón.

Así llegan los equipos

El equipo alicantino llega tras ver cortada su racha de victorias ante Cisneros La Laguna (1-3), pero con la convicción intacta de estar en el camino correcto tras haber firmado tres triunfos consecutivos previamente, salir del descenso y colocarse de lleno en la pelea por los objetivos marcados.

El técnico del Servigroup Benidorm, Iván Navarro, ha trasladado un mensaje claro y contundente a su plantilla y a la afición, del que se desprende el espíritu con el que el equipo afronta esta final: “La derrota duele, y es normal que duela. Lo que define a los grandes equipos no es no caer, sino la velocidad con la que se levantan. El partido del sábado ante Leganés es una oportunidad de redención, el escenario perfecto para demostrar lo que hemos aprendido. Necesitamos cabeza fría para corregir, corazón caliente para morder cada balón y, sobre todo, unión. Este sábado vamos a salir a jugar con el hambre de quien tiene algo que demostrar apoyados por nuestra magnífica afición”.

Navarro, que ha revitalizado al equipo desde su llegada al banquillo, confía plenamente en la respuesta del grupo en un contexto de máxima exigencia.

El UC3M Voleibol Leganés llega al Palau instalado en la misma franja clasificatoria que el Servigroup Playas de Benidorm, con 10 puntos, uno más que los locales, y con la ambición intacta de seguir escalando posiciones. El conjunto madrileño ha demostrado ser un equipo incómodo, competitivo y con carácter, capaz de rendir en escenarios de máxima presión.

Prueba de ello fue su victoria en la última jornada en la pista del Conectabalear CV Manacor, tercer clasificado, en un partido épico resuelto en el tie-break, un resultado que refuerza la peligrosidad del bloque dirigido por Álvaro Tejero.

Leganés cuenta con una ofensiva muy repartida, liderada por Adrián Vanco, uno de los máximos anotadores de la Superliga, bien acompañado por Gabriel del Carmen, mientras que en la red destacan jugadores como Alejandro Vigil y Moisés Vázquez, determinantes tanto en ataque como en bloqueo. Un equipo que no concede descansos y que sabe castigar cualquier desconexión.

El Servigroup Benidorm afronta este compromiso como una cita marcada en rojo en el calendario. Es el último partido de 2025, el cierre de la primera vuelta y una oportunidad única para confirmar el crecimiento del equipo y el trabajo realizado en las últimas semanas.

Consciente de la importancia del encuentro, el club ha puesto en marcha una iniciativa especial para llenar el Palau en este último compromiso del año. Tendrán acceso gratuito todos los jugadores y entrenadores con licencia de la Federación Valenciana de Voleibol, así como los abonados del Club Balonmano Benidorm, en un claro llamamiento a la unión del deporte benidormense en una tarde que se prevé decisiva.