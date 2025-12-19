“Mi sueño es jugar con España un Mundial y jugar contra los All Blacks”

Formado en la cantera del CAU Valencia, Álvar Gimeno (Valencia,15 de diciembre de 1997) ha brillado tanto en el rugby español como en Francia y Nueva Zelanda. El valenciano volvió esta temporada a casa y se convirtió en el fichaje estrella del Rugby Club Valencia.

A los 12 años viajó un semestre a Nueva Zelanda con su familia y jugó en la academia del Burnside RFC proclamándose campeón de Liga. Con 17 años, ficha por el Complutense Cisneros y ese mismo año hace su debut profesional el 26 de septiembre de 2015 en un partido contra el Getxo Artea R.T, convirtiéndose entonces en el jugador más joven en debutar en División de Honor. En 2017 ficha por el VRAC Quesos Entrepinares donde llegó a ser valorado como el mejor español de la Liga y con el que levantó dos trofeos de Liga, una Copa Ibérica, una Supercopa y una Copa de S.M. El Rey en el Estadio Ciutat de València. En julio de 2019 ficha por el club francés AS Béziers Hérault, para volver en el verano de 2021 al VRAC Quesos Entrepinares. En esa temporada 2021-2022, también fue convocado con el Castilla y León Iberians que compite en la Rugby Europe Super Cup. En la campaña 2022-23, militó en el Belfast RFC y del 2023 a 2025, en el Real Ciencias RC.

Como internacional, ha estado con la Selección Española en todas sus categorías. Álvar Gimeno destacó en el Campeonato de Europa Sub-19, donde España se alzó con el título, y en el World Rugby U20 Trophy, en cuya final España se enfrentó a Samoa. En noviembre de 2016, con 18 años, debutó con el XV del León frente a Tonga, y en 2017 participó en los partidos del Seis Naciones B ante Georgia, Alemania y Bélgica, válidos para la clasificación al Campeonato del Mundo. Entre sus objetivos está participar con los Leones en el próximo Mundial de Rugby de 2027 en Australia.

¿Cuándo y dónde empezaste a practicar rugby?

Lo he practicado toda mi vida, desde que era pequeñito, en el CAU, en Valencia.

Tu padre Toni Gimeno es toda una institución en el rugby valenciano y español, ¿de qué forma ha influido en ti?, ¿qué has aprendido de él?

Todo. Desde que empecé, he crecido con su rugby y es él el que me ha impregnado toda esa pasión y la forma de ver el rugby y leer el juego.

Has estado en varios clubes españoles y también extranjeros, ¿qué te han aportado?, ¿diferencias del rugby español y el de los otros países en los que has estado?

Pues me ha aportado cada uno mucho, que hace que yo pueda ser el jugador que soy ahora, así que muchas gracias por eso. Y muy agradecido por cada uno de todos los clubes.

Bueno, pues si te digo el de Francia, te diría que es muchísimo más profesional. De Nueva Zelanda te diría que es mucho más libre y mucha más lectura, en vez de tan estructurado.

De todos los entrenadores que has tenido, ¿cuál es el que más te ha marcado hasta el momento?

Sin duda, como he dicho antes, mi padre, Toni Gimeno.

Vistes por primera vez la elástica de Los Leones en categoría Absoluta el 12 de noviembre de 2016 ante Tonga con 18 años. ¿qué recuerdos tienes de ello?

Lo que más me acuerdo es de la Haka. Sin duda, debutar con una Haka delante fue espectacular (danza ritual maorí que combina cantos, gestos y movimientos vigorosos para intimidar, celebrar o expresar orgullo).

Álvar Gimeno, en una imagen de 2017 con la camiseta de la selección española. / FERUGBY

¿Cuál es el éxito, con la selección española, del que te sientes más orgulloso a nivel personal?, ¿y a nivel de clubes?

Con la selección española, clasificarnos al Mundial, sin duda.

Y a nivel de club, te diría que tengo muy buen recuerdo de un día de una final de Liga con el Quesos. Fue el segundo año que jugué, porque luego justo jugaba el Valencia la Copa del Rey y ganamos también ante el Barcelona. Entonces fue un día espectacular para mí.

Ganasteis la plaza en el campo, pero al final la selección española de rugby se quedó fuera del Mundial 2023. Rumanía denunció alineación indebida del sudafricano Gavin van den Berg por irregularidades en su pasaporte español. Esta decisión benefició a Rumanía y metió en la repesca a Portugal, ¿cómo viviste este momento?

Pues muy jodido, la verdad. Muy jodido y es algo que no es gracioso de rememorar, porque fue muy duro para todos.

Álvar Gimeno, con la selección española. / TWITTER ÁLVAR GIMENO

¿Cuál es tu sueño con la selección española de rugby?

Jugar un Mundial y jugar contra los All Blacks.

Hace unas semanas te lesionaste en el hombro en el partido que enfrentó a Los Leones ante Inglaterra, ¿cómo vas?

Es una lesión que nunca he tenido y está siendo dolorosa, pero bueno, creo que estoy muy bien rodeado y creo que me voy a recuperar muy muy bien.

Esta temporada has vuelto a casa, no al CAU Valencia que te vio nacer sino al Rugby Club Valencia, ¿como se gestó ese regreso?

Bueno, gracias al esfuerzo que ha hecho la FER (Federación Española de Rugby), ahora nuestro contrato es directamente con la selección por lo que mi club podría decirse que la mayor parte de tiempo es Iberians o la selección, y mientras, cuando estoy en Valencia, decidí ir al Rugby Club Valencia porque había escuchado el buen ambiente que había y me decido por ir al Valencia y no al CAU porque está en una categoría más y no sería productivo para mí, como jugador, bajar una otra categoría extra.

Este año se estrena la nueva categoría División de Honor Élite Masculina, en la que compite el RC Valencia y el FibraValencia Les Abelles, ¿cómo va la temporada hasta el momento?, ¿se están cumpliendo las expectativas?

Bueno, es verdad que nuestras expectativas eran altas porque hicimos una muy buena pretemporada y, como te digo, es un grupo muy positivo en el cual hay muy, muy buen ambiente y todos están para aprender y para sumar. Entonces, estamos contentos pero creo que podemos llegar a mucho más y creo que vamos a hacer muy buen final de temporada compitiendo todos los partidos y espero que llegando lejos hasta los play-offs.

¿Cuáles son los objetivos del club para esta temporada?

Como te he dicho antes, el objetivo es competir, llegar a play-offs y llegar lo más arriba posible.

¿Qué planes tienes para el futuro a nivel deportivo y una vez te retires?

Es una pregunta que ahora se hace mucho, pero ahora pienso en el Mundial. Sí que es verdad que tengo y me gustaría varias cosas, sobre todo relacionadas con la psicología deportiva de alto rendimiento. Me gustaría mucho ayudar a chavales tanto de rugby como de otros deportes que empiezan ya pronto con esa mentalidad. Como el Complejo de Cheste, que sé que hay chavales de 12-14 años que ya están empezando en pensar en la élite. Al fin y al cabo, el ser un deportista de alto rendimiento exige mucho a nivel mentalmente y creo que, tanto por mi experiencia como por conocimientos, puedo ayudarles mucho.

¿Qué papel juega la Fundación Trinidad Alfonso en el desarrollo profesional de los clubes y deportistas de la Comunidad Valenciana?

A nivel personal, desgraciadamente, no he podido contar con ellos. He aplicado bastantes veces a la beca y no me la han concedido porque el rugby XV no es deporte olímpico. A nivel de club, sé que el Rugby Club Valencia ha contado en pasados años con esa ayuda económica por parte de la Fundación y, aunque este año ha quedado fuera, estamos muy agradecidos por los años anteriores y esperamos que pronto puedan volver a contar con nosotros para esas ayudas porque es importante para el crecimiento de los clubes de la Comunidad Valenciana.