COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido con Álvar Gimeno
Formado en la cantera del CAU Valencia, Álvar Gimeno ha brillado tanto en el rugby español como en Francia y Nueva Zelanda. El valenciano se convirtió en el fichaje estrella del Rugby Club Valencia. Como internacional, ha estado con la Selección Española en todas sus categorías
1- ¿Color favorito?
Naranja
2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?
Paella y café
3- ¿Escritor/a preferid/a?
J. K. Rowling por Harry Potter, mi saga preferida.
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
El código Da Vinci
5- ¿Actor o actriz preferido/a?
Robin Williams
6- ¿Película?
El indomable Will Hunting
7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?
Prefiero ir al cine
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
Absolutamente toda.
9 - ¿Cantante favorito?
Me encantaría a ver al grupo Coldplay.
10 - ¿Deporte favorito?
Rugby
11 - ¿Deportista admirado?
Don Rafael Nadal
12 - ¿Viajar con amigos o familia?
Con amigos
13 - ¿Destino favorito?
Nueva Zelanda
14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?
Ver series
15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?
Estar con mi mujer Sara, mi familia y mis amigos.
