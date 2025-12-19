Test rápido con Álvar Gimeno

1- ¿Color favorito?

Naranja

2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?

Paella y café

3- ¿Escritor/a preferid/a?

J. K. Rowling por Harry Potter, mi saga preferida.

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

El código Da Vinci

5- ¿Actor o actriz preferido/a?

Robin Williams

6- ¿Película?

El indomable Will Hunting

7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?

Prefiero ir al cine

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

Absolutamente toda.

9 - ¿Cantante favorito?

Me encantaría a ver al grupo Coldplay.

10 - ¿Deporte favorito?

Rugby

11 - ¿Deportista admirado?

Don Rafael Nadal

12 - ¿Viajar con amigos o familia?

Con amigos

13 - ¿Destino favorito?

Nueva Zelanda

14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?

Ver series

15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?

Estar con mi mujer Sara, mi familia y mis amigos.