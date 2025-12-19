Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

COMUNITAT DE L'ESPORT

Test rápido con Álvar Gimeno

Formado en la cantera del CAU Valencia, Álvar Gimeno ha brillado tanto en el rugby español como en Francia y Nueva Zelanda. El valenciano se convirtió en el fichaje estrella del Rugby Club Valencia. Como internacional, ha estado con la Selección Española en todas sus categorías

Álvar Gimeno posa orgulloso con la camiseta de la selección española de rugby.

Álvar Gimeno posa orgulloso con la camiseta de la selección española de rugby. / FERUGBY

Lidia Martínez

Lidia Martínez

Valencia

1- ¿Color favorito?

Naranja

2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?

Paella y café

3- ¿Escritor/a preferid/a?

J. K. Rowling por Harry Potter, mi saga preferida.

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

El código Da Vinci

5- ¿Actor o actriz preferido/a?

Robin Williams

6- ¿Película?

El indomable Will Hunting

7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?

Prefiero ir al cine

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

Absolutamente toda.

9 - ¿Cantante favorito?

Me encantaría a ver al grupo Coldplay.

10 - ¿Deporte favorito?

Rugby

11 - ¿Deportista admirado?

Don Rafael Nadal

12 - ¿Viajar con amigos o familia?

Con amigos

13 - ¿Destino favorito?

Nueva Zelanda

14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?

Ver series

15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?

Estar con mi mujer Sara, mi familia y mis amigos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents