Toni Gordó gana la Copa Internacional Titanes del Mediterráneo

En el Crossfit Costa Blanca de San Vicente del Raspeig (Alicante), el domingo 14 de diciembre de 2025, se celebró la Copa Internacional Titanes del Mediterráneo, con la participación de 90 atletas masculinos y 19 atletas femeninas de 9 países (Bélgica, Alemania, Irlanda, Islandia, España, Holanda, Polonia, Ucrania y Francia).

Club Halterofilia Alzira

El Club Halterofilia Alzira participó con el atleta y entrenador Toni Gordó en las modalidades de press de banca raw y curl de bíceps estricto. En ambas categorías Máster 3 de 90kg de peso corporal y de 60 a 69 años, obtuvo sendos primeros puestos y récord de España de la WRPF Spain en press de banca con 105kg y también récord de España en curl de bíceps con 50kg.

Toni Gordó, récord de España de la WRPF Spain en press de banca con 105kg. / CH ALZIRA

Toni Gordó, récord de España en curl de bíceps con 50kg. / CH ALZIRA

Próxima cita

El Club Halterofilia Alzira espera contar en próximas competiciones de powerlifting con una mayor participación de atletas como en el siguiente campeonato que se celebrará en el Pabellón Pau Gasol de L’Alfás del Pi, el sábado 4 de abril de 2026, con el 7th European Championship en fuerza y resistencia en bench press por la FVBDF & la AFA y APROFIDE.