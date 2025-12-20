El golf valenciano toca el cielo con una Gala del Golf 2025 para la historia

La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana (FGCV) ha vivido uno de los días más especiales de su historia con la celebración de la Gala del Golf 2025 un evento cargado de emoción, reconocimiento y orgullo colectivo. El escenario elegido, el Parador de El Saler, volvió a ser el epicentro del golf valenciano, acogiendo además el tradicional y siempre esperado PRO AM federativo.

La Gala sirvió para rendir homenaje a una temporada extraordinaria, marcada por hitos deportivos de primer nivel y por una generación de golfistas que ya forma parte de la élite mundial y que confirman el gran momento por el que atraviesa la FGCV presidida por Juan Pintor. En la gala estuvo presente el Director General de Deportes, Luis Cervera.

El foco principal se centró en Carla Bernat, reciente Campeona del Augusta National Women’s Amateur, un logro histórico que la sitúa en la cúspide del golf femenino mundial. Junto a ella, Josele Ballester, protagonista absoluto con su victoria en el PIF Saudi International, el triunfo en la Georgia Cup y su condición de finalista en el LIV Golf Chicago.

También fue reconocida Carla Tejedo, quien ha logrado la clasificación para el LPGA Tour 2026, confirmando el excelente momento del golf profesional valenciano.

El talento femenino volvió a ser protagonista con Balma Dávalos, Subcampeona de Europa Individual, y Rocío Tejedo, Campeona de Europa por Equipos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a la Selección Valenciana Absoluta Femenina, medalla de oro en el Campeonato Nacional de Federaciones Autonómicas, formada por Martina Navarro, Lucía Valderrama, Rocío Tejedo, Balma Dávalos, Cloe Amión y Carlota López, bajo la dirección técnica de Carlos García Simarro y Paco Jiménez.

Además hubo reconocimientos para:

SELECCIÓN ESPAÑOLA

Raúl Gómez , Subcampeón de la Nations Cup y ascenso a 1ª División Europea S18.

, Subcampeón de la Nations Cup y ascenso a 1ª División Europea S18. Juan Miró y Fernando Cobo, integrantes del Match España vs Francia S18.

SELECCIONES FGCV

Selección Masculina S18 : Fernando Cobo, Álvaro García, Miguel Fuertes, Raúl Gómez, Juan Miró y Marc Quintana, junto a José Manuel Carriles y José Miguel Rosillo, Subcampeones Nacional FFAA S18.

: Fernando Cobo, Álvaro García, Miguel Fuertes, Raúl Gómez, Juan Miró y Marc Quintana, junto a José Manuel Carriles y José Miguel Rosillo, Subcampeones Nacional FFAA S18. Selección Sénior Masculina: Jorge García Comín, Luis García, José Carlos Rostoll, Juan Escuriola, Miguel Ángel Bonet y José Ignacio Criado, Subcampeones del Octogonal España Sénior.

CAMPEONATOS NACIONALES

Sergi López , Campeón Nacional Masculino 2ª Categoría.

, Campeón Nacional Masculino 2ª Categoría. Carlota López , Ganadora S16 Copa de Andalucía y Subcampeona del Puntuable Nacional Juvenil.

, Ganadora S16 Copa de Andalucía y Subcampeona del Puntuable Nacional Juvenil. Estrella Lerma, 1ª Scratch del Nacional Universitario.

ÉXITOS INTERNACIONALES

Carla Bernat (Mountain View Collegiate y Lexington Regional).

(Mountain View Collegiate y Lexington Regional). Álex Navarro (Sou Spring Classic y Warrior Spring Classic).

(Sou Spring Classic y Warrior Spring Classic). Paco Gavilán (Campeón The MO State Intercollege).

(Campeón The MO State Intercollege). Rocío Tejedo (Subcampeona Puerto Rico Classic).

(Subcampeona Puerto Rico Classic). Xinyi Gu (St. Andrews Junior Ladies Open).

(St. Andrews Junior Ladies Open). Raúl Gómez (3º Copa del Rey y Campeón International Cup Barcelona).

PROFESIONALES

Jordan Gibb y Liam Murray , Campeones PGA España Dobles.

y , Campeones PGA España Dobles. Rubén Lafuente, Campeón del Campeonato de Madrid.

CLUBES

Club de Golf Escorpión, Subcampeón Nacional Interclubes Femenino con Rocío Caturla, Alma Betoret, Lucía Valderrama, Noelia Rodríguez y Javier Valderrama.

La Gala concluyó con la foto de ganadores poniendo el broche de oro a una noche que reflejó a la perfección el presente brillante y el futuro ilusionante del golf en la Comunitat Valenciana. Una Federación en pleno auge, que no solo celebra títulos, sino que construye historia.