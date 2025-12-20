Irene de Tomás se proclama campeona del Mundo Juvenil en ILCA 6

La valenciana Irene de Tomás hizo historia este sábado al coronarse como campeona del Mundo Juvenil en ILCA 6 en la competición organizada por la World Sailing y Vilamoura Sailing, desarrollada a lo largo de esta pasada semana en las aguas de la localidad ubicada en el Algarve portugués. La regatista se subió a lo alto del podio tras sumar 50 puntos en las nueve pruebas que ha disputado.

Tras cinco jornadas y nueve pruebas en las que el viento y la lluvia fueron protagonistas, el mundial juvenil de ILCA 6 llegó a su fin el sábado y lo hizo con una valenciana como protagonista. Irene de Tomás, regatista del Real Club Naútico de València, se subió a lo más alto del podio al proclamarse campeona del mundo en el marco del 'Youth Sailing World Championship'.

Irene de Tomás durante una prueba del campeonato del mundo juvenil de ILCA 6 / RCNV

La regularidad de la representante de la Comunitat Valenciana a lo largo de esta cita mundialista pese a las condiciones climatológicas adversas fue clave para superar a sus rivales en la marina portuguesa de Vilamoura. Sus mejores resultados llegaron en la segunda prueba, en la que consiguió un triunfo parcial, y en la cuarta, que finalizó en segunda posición.

El resultado final de la representante española tras las nueve pruebas es de una cifra de 50 puntos. En el podio, de Tomás estuvo acompañada por la polaca Hanna Rogowska, que se ha hecho con la segunda plaza tras sumar 64 puntos, a catorce de distancia. El podio lo completó la alemana Mirja Dohle, que consiguió enfundarse la medalla de bronce tras sumar un total de 75 puntos.