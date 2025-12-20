El Léleman Conqueridor, único equipo valenciano en la Copa del Rey de La Fonteta

La Copa de Rey de voleibol tendrá finalmente un único equipo valenciano, el Léleman Conqueridor. Y es que aunque se llegó a la última jornada de la primera vuelta de la Superliga con opciones para el Servigroup Benidorm, finalmente los alicantinos no pudieron lograr el objetivo al caer derrotado por 1-3 ante el UC3M Voleibol Leganés en el Palau d’Esports l’Illa, en un encuentro irregular en el que el conjunto madrileño fue superior en el cómputo global, especialmente en bloqueo y defensa.

Pese a la reacción de orgullo del equipo benidormense en el tercer set, levantando tres bolas de partido para mantenerse con vida, la victoria visitante terminó por cerrar la primera vuelta con los locales en 9 puntos y con el foco ya puesto en la permanencia como gran objetivo de la segunda mitad del campeonato.

Las opciones del Benidorm pasaban por ganar y espera a un triunfo del Léleman Conqueridor, pero tras la derrota de los primeros, el duelo del Nou Moles quedó ya en un segundo plano, teniendo en cuenta que los valencianos ya se habían clasificado en la última jornada a pesar de su derrota.

Partido del Servigroup Playas de Benidorm ante el UC3M Voleibol Leganés. / cvplayasdebenidorm

Tas la derrota de este sábado, el entrenador del Servigroup Benidorm, Iván Navarro, destacó que "es una derrota dura. El rival ha sido mejor, aunque fuimos capaces de reaccionar en el tercer set. También nos perjudicaron algunas decisiones arbitrales. Ahora toca pensar ya en la segunda vuelta; hay mucho trabajo por delante, lo afrontamos con ilusión y estoy convencido de que empezaremos mejor de lo que hemos acabado".

Victoria del Léleman

Por su parte, el Léleman Conqueridor puso fin a su mala racha de resultados con una meritoria victoria (3-1) ante un Unicaja Costa de Almería que llegaba al Nou Moles con la obligación de ganar para seguir soñando con el billete de Copa, que finalmente se les escapó.

Los ocho de la Copa

Así, los ocho equipos que lucharán por la Copa del 26 de febrero al 1 de marzo son: CV Guaguas, Grupo Herce Soria Voleibol, Conectabalear CV Manacor, CV Melilla, Pamesa Teruel Vb, Léleman Conqueridor Valencia, Cisneros La Laguna y UC3M Voleibol Leganés.