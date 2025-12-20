Lucía Cortez se corona en el Campeonato de España de Tenis Absoluto

La 105ª edición del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto y la 91ª del Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino ya son historia. El navarro Iñaki Montes y la valenciana Lucía Cortez alzaron el trofeo a lo más alto del Sporting Club de Tenis de Valencia tras imponerse a sus rivales y coronarse como campeones del torneo este domingo 20 de diciembre.

Con representación de hasta tres tenistas valencianos se resolvieron en el Sporting Club de Tenis de Valencia las finales masculina y femenina del Campeonato de España de Tenis Absoluto. Mientras que en el cuadro femenino, el triunfo de la 'terreta' estaba asegurado, en el cuadro masculino, la final cayó del lado del navarro Iñaki Montes.

La mañana arrancó a las 11 horas con la primera final, la que disputaron la valenciana Ángela Fita y la alicantina Lucía Cortez. Fita fue la que impuso el ritmo en los primeros compases del encuentro, comenzando con un 0-2 a su favor. Entonces la alicantina reaccionó. Cortez le dio la vuelta al set, pasando del 0-2 al 5-2 y cerrándolo, finalmente, con un 6-4.

La misma historia parecía repetirse en el segundo set. Ángela dominando el duelo en los primeros juegos y, de nuevo, Cortez metiéndose de lleno en el set devolviendo el empate y una igualdad que reinó hasta, prácticamente, la resolución del partido. Tanto el segundo como el tercer set acabaron resolviéndose por detalles mínimos y errores no forzados de las tenistas. El segundo cayó en favor de Fita tras una doble falta de Cortez cuando sacaba para poner el 5-4 que finalmente se convirtió en un 4-5 tras el break de la valenciana.

Lucía Cortez durante la final del Campeonato de España de Tenis Absoluto / F. Calabuig

La igualdad sobre la tierra pudo haber derivado en la victoria de cualquiera de las dos jugadoras y el tenis que mostraron en pista. En este caso fue Cortez la que finalmente se impuso a Fita en su primera bola de partido. La alicantina lo hizo tras ser capaz de remontar un 40-0 en contra.

La final masculina

Pasadas las 14 horas dio comienzo el partido que ponía el broche al torneo, la final masculina que enfrentó al valenciano Carlos López Montagud y al navarro Iñaki Montes, una final en la que la exigencia física fue protagonista, pues ambos tenistas tuvieron que ser atendidos a lo largo del choque por molestias.

En los primeros compases del encuentro disputado en la casa del tenis valenciano, Montes dominó con un juego agresivo que sometió al valenciano a una defensa muy atrasada en pista. No fue hasta el 0-3 en contra cuando Montagud empezó a sentirse cómodo sobre la tierra. Las molestias en el hombro del navarro se postulaban como una oportunidad para el jugador local de hacerse con el primer set, pero cuando todo apuntaba a su favor, el pamplonés consiguió forzar el tie-break que acabó cayendo a su favor (7-6).

Al finalizar el primer set y de manera previa al comienzo del segundo, López Montagud también se vio obligado a solicitar asistencia médica. En la reanudación del choque, Montes prolongó su buen momento sobre la pista en el inicio del segundo set. Pese a sus dolencias físicas, el de Algemesí no tiró la toalla y pudo devolver el empate. Pero finalmente, el choque se resolvió a favor del jugador que mejor estuvo sobre la pista, Iñaki Montes.

Final agridulce para Montagud

El Campeonato de España de Tenis Absoluto regresaba a la capital del Túria ocho años después. Para Carlos López Montagud, este se presentaba como una oportunidad para demostrar su voluntad para regresar al mejor nivel, y qué mejor lugar para hacerlo que su tierra. Fue precisamente aquí donde su nombre comenzó a estar en boca de todos, cuando con tan solo 17 años el de Algemesí fue convocado como 'sparring' de la Copa Davis que se celebró en Valencia en el año 2018.

Carlos López Montagud, 'sparring' del equipo español de Copa Davis en 2018 / F. Calabuig

Su mejor posición en el ranking ATP fue el 331 en enero de 2023. Tras años complicados en los que incluso se vio obligado a frenar su carrera durante unas semanas como consecuencia del impacto de la DANA sobre el pueblo que le vio crecer, ahora el valenciano es el número 474, en busca de recuperar sus mejores sensaciones.