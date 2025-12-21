La festa del Mestres a Pelayo arredoneix un gran 2025
Alejandro, Hilari i Salva s'apunten el títol d'escala i corda del Mestres Caixa Popular davant De la Vega ni Nacho per 60-40
Ana i Amparo guanyen a Victoria i Júlia la final de raspall femení del Mestres Vito per la mínima diferència (25-20)
El trinquet Pelayo va tancar la competició professional de 2025 amb dos finals del Trofeu Mestres que van fer vibrar les parets de l'antiga 'Catedral'. Amb escala i galeries de gom a gom, els títols d'escala i corda i raspall femení es van decidir després de sengles duels on els i les protagonistes ho deixaren tot per lluir i enriquir el nostre esport.
A la final d'escala i corda del Trofeu Mestres Caixa Popular 2025 , des del primer moment els 5 jugadors demostraren el perquè de la seua classificació i que havien portat tot el seu repertori de qualitat per fer gaudir un trinquet Pelayo amb l'ambient de les grans ocasions.
La partida arrancà 'antidauera'. Tant rojos com blaus deixaren passar el factor dau per embutxacar-se els respectius jocs, mentre en canvi es van fer forts al rest. De la Vega i Nacho acabaren amb aquesta tònica amb la clase a la qual ens tenen acostumats i buscan les 'mentides' del públic.
La partida va oferir moments per a tots: Alejandro va confirmar que tanca l'any com el va començar, és a dir, a un altíssim nivell. Hilari i Salva van respondre a la perfecció pilotada rere pilotada per fer front a la dura parella roja. Per la seua part, Nacho va mostrar, mentre la cama li ho va permetre, els motius que el fan el número 1 indiscutible dels mitgers amb un repertori de colpejos tant de dreta com d'esquerra, perfectament compenetrat amb els inesgotables recursos de Lluís de la Vega.
Així les coses, la partida es va mantindre equilibrada mentre, sense desmeréixer la tasca del trio blau, les forces de Nacho i De la Vega pogueren oposar resistència. 40-35 va ser l'últim avantatge per als rojos,que a poc a poc van anar cedint mentre el precís rellotge blau començava a comptar els jocs al seu favor.
Els rojos es mantingueren en peu fins el final, discutint cada punt, però Alejandro, Hilari i Salva ja oloravan el títol i no ho van deixar escapar. El de Montserrat suma el Mestres a la Lliga, mentre que el de Beniparrell llueix un 2025 amb Mestres i Copa.
La creu és sense dubte Lluís de la Vega, finalista i subcampió dels 4 grans títols de la temporada -Lliga, Individual, Copa i Mestres-, a qui la sort no ha somrigut en els moments claus.
Raspall Femení
A la final del Trofeu Mestres Vito de raspall femení les 4 jugadores oferiren un regal de partida. Cadascuna va traure el millor del seu repertori per fer gaudir una escala quasi plena, com ve sent habitual en les finals de raspall femení a la 'Catedral': els traures d'Ana, l'esquerra d'or d'Amparo, la 'doble dreta' de Victoria i la valent raspada de Júlia van desencadenar continues ovacions per part del públic.
Les blaves, afavorides per la moneda, van entrar amb més inspiració a la partida. Amparo va aprofitar qualsevol oportunitat per tancar els quinzes que les ficaren amb el primer avantatge al marcador, mentre les roges es notaven una mica incòmodes.
Amb el canvi de Victoria al dau i els seus traures, la partida es va anivellar, després que Ana i Amparo desaprofitaren 2 val per el 10-0. Amb 5-5, el tercer joc va ser el més llarg de la partida: fins a 3 opcions de val disposaren les blaves, amb traures espectaculars d'Ana inclosos, per avançar-se novament a l'electrònic.
En canvi, el següent joc va ser un vist i no vist, amb Victoria i Júlia molt segures al dau. Amb 10-10, la constant es va trencar: la parella roja es va fer gran davant les acomeses de les seus rivals s'apuntaren el 15-10 que les ficava per davant.
No obstant, la resposta blava no es va fer esperar, i aprofitaren el vertigen roig per igualar a 15 al val net inclós. No només això, sinò que el següent joc va ser calcat': val net des del dau i nou avantatge per Ana i Amparo.
A les roges no les quedaba altra que reaccionar, i ho van fer de la millor manera, tornant un val net al dau per equilibrar la partida a 20 i jugar-s'ho tot en el nové i definitiu joc. La final tornà al principi: els traures d'Ana i la contundència d'Amparo tancant els quinzes donaren a la de Beniparrell i a la de Moncada el títol del Trofeu Mestres Vito 2025, el quart per a la rest i el segon per a la mitgera.
Hi estigueren presents en les dos finals del Trofeu Mestres 2025 Luis Cervera, director general d'Esports de la Generalitat Valenciana; Tino Bendicho, coordinador general de Pilota de la Generalitat; Rocío Gil, regidora d'Esports de l'Ajuntament de València; Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular; Víctor Tormo i Antonio Vela, president executiu i gerent de Construcciones Vito; Vicent Molines, president de la FPV; Belén Puchal i Pau Gallego, vicepresidents de la FPV; José Luis López, president honorífic de la FPV.
