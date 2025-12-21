Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pelayo tanca l'any amb la festa final del Trofeu Mestres

La Catedral repartirà els títols de raspall femení (11:00) i escala i corda (12:00) en una jornada on s'espera un gran ambient prenadalenc

Victoria-Júlia contra Ana-Amparo, en raspall, i De la Vega-Nacho contra Alejandro-Hilari-Salva, en escala i corda, el gran menú matinal

1. De la Vega

1. De la Vega / FEDPIVAL

FEDPIVAL

El trinquet Pelayo acollirà aquest diumenge les finals del Trofeu Mestres Caixa Popular d'escala i corda i del Trofeu Mestres Vito de raspall femení.

Des de les 11:00 hores (en directe per À Punt Mèdia), la Catedral celebrarà el tancament de l'últim gran campionat de 2025 amb una matinal festiva i amb les màximes figures del nostre esport tant en categoria masculina com en femenina en les modalitats d'escala i corda i raspall femení.

En la final d'escala i corda (12:00 hores), la disputa del títol tindrà com a protagonistes a una parella i un trio. De la Vega i Nacho (campió l'any passat) es veuran les cares contra Alejandro, Hilari i Salva en una final molt oberta i on l'estat físic del mitger número 1 tindrà molt a dir.

Alejandro

Alejandro / FEDPIVAL

En semifinals, el trio va deixar fora a Salva Palau, Conillet i Guillem Palau pel resultat de 60-45, després d'una partida molt igualada.

Per la seua part, De la Vega i Nacho es van imposar amb molta autoritat al trio de Puchol II, Pere i Hèctor per 60-35 en la segona semifinal.

Cal destacar que el rest d'Almussafes completa amb aquesta classificació el pòquer de finals dels 4 grans campionats de l'any, ja que va disputar també les de la Lliga, l'Individual i la Copa, totes amb resultat advers.

Duel de potents parelles en Raspall

Prèviament a la final d'escala i corda, a partir de les 10:45 hores, es jugarà la final del Trofeu Mestres Vito de raspall femení, entre Victoria i Júlia, d'una banda, i Ana i Amparo, d'altra.

Les dos parelles van imposar-se als trios a les semifinals disputades aquest dimarts al trinquet de la Llosa de Ranes.

Ana

Ana / FEDPIVAL

L’equip d’Ana superà per 25-5 a Àngela, Natalia i Isabel; el conjunt de Victoria guanyà per 25-15 a Clara, Mar i Anabel.

Els dos equips repetiran la final del Trofeu Rolser, celebrada el passat divendres amb les mateixes protagonistes, on Victoria i Júlia s’adjudicaren el títol al trinquet de Pedreguer per un contundent i inesperat 25-5.

En la primera semifinal, Ana i Amparo van ser superiors a Àngela, Natalia i Isabel, tot i que el marcador final no reflecteix el que es va veure sobre les lloses.

Més igualada va resultar la segona semifinal, la protagonitzada Victoria i Júlia contra Clara, Mar i Anabel.

Les 4 finalistes ja tenen experiència en jugar la final del Mestres Vito. Ana i Júlia disputaren la corresponent a 2024, amb triomf per a la de Beniparrell en companyia d'Anabel i Marina, davant Irene, Júlia i Isabel.

Victoria

Victoria / FEDPIVAL

Ana és l'única pilotària que ha jugat les 5 finals d'aquest campionat, amb triomfs en 2021 i 2024. Amparo, en 2022, i Victoria, en 2023, també s'apuntaren el Mestres Vito al seu palmarés.

Clara, Mar i Anabel, terceres del Vito

El trinquet de la Llosa de Ranes celebrà aquest dissabte la partida pel tercer lloc d'aquest Trofeu Mestres Vito de raspall femení.

Els dos trios eliminats de les semifinals, Clara-Mar-Anabel i Àngela-Natalia-Isabel, van oferir una partida molt entretinguda i en la qual s'imposaren les primeres per 25-15.

D'aquesta manera, Clara, Mar i Anabel tanquen la seua participació a la competició amb el tercer lloc del podi.

Marrahí i Tonet, finalistes en Raspall

El Trofeu Mestres de raspall masculí va arrancar el passat divendres al trinquet del Genovés, que va acollir la primera de les semifinals.

Marrahí, substitut del lesionat Salelles II, i Tonet IV, es van classificar per a la gran final del diumenge 28 a la Llosa de Ranes després de superar per 25-15 a Vicent i Lorja.

La segona semifinal es disputarà el pròxim dimarts al trinquet d'Oliva. Iván i Murcianet s'enfrontaran a partir de les 18:30 hores a l'equip de Montaner i Seve.

