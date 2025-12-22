Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League

Ya es oficial la primera lista de convocados de la selección española masculina de hockey hierba para la FIH Pro League. El seleccionador nacional, Max Caldas, ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra.

La convocatoria marca el comienzo de una nueva etapa competitiva para la selección española, que llega a la Pro League tras haber firmado una destacada actuación la pasada temporada, finalizando en tercera posición y logrando así la clasificación directa para el Mundial de 2026.

Presencia destacada de los subcampeones del Mundo júnior

Entre las principales novedades de la lista figuran Pere Amat y Pablo Manuel Román, recientes subcampeones del Mundo júnior, que reciben la confianza del cuerpo técnico para incorporarse al grupo absoluto. Ambos jugadores han sido referentes en las categorías inferiores y su convocatoria confirma la apuesta de la federación por la continuidad y el relevo generacional. Pere Amat, que milita en el Club Egara, y Pablo Manuel Román, jugador del Sanse Complutense, afrontan así su primera gran oportunidad en una competición de máximo nivel internacional.

Antes de iniciar la competición oficial, la selección española llevará a cabo una concentración en Valencia que incluirá varios encuentros amistosos. Entre el 15 y el 25 de enero, España se enfrentará a Japón, Estados Unidos e Irlanda, una serie de partidos preparatorios que permitirán al seleccionador evaluar el estado del grupo y realizar los últimos ajustes antes del debut en la Pro League. Estos compromisos servirán también para que los nuevos convocados se adapten al ritmo y las exigencias de la selección absoluta.

Un inicio exigente frente a Países Bajos e Inglaterra

España no debutará en la FIH Hockey Pro League hasta el 5 de febrero. El combinado masculino afrontará un doble enfrentamiento ante Países Bajos e Inglaterra, dos selecciones históricas del hockey mundial y habituales protagonistas en las grandes competiciones internacionales.

España venció a Francia y es bronce / rfeh

De forma paralela, la selección femenina española también competirá en Valencia, donde se medirá en doble partido a Bélgica y Alemania, completando así un calendario de alto nivel para el hockey español.

La convocatoria completa de Max Caldas

La lista de convocados combina experiencia internacional y juventud, con una amplia representación de jugadores que compiten en ligas europeas de primer nivel:

1. LUIS CALZADO (SV KAMPONG/NED)

2. ALEJANDRO ALONSO (ROYAL LEOPOLD/BEL)

3. MARC VIZCAINO (DEN BOSCH/NED)

4. JORDI BONASTRE (ATHC)

5. RAFAEL REVILLA (CCVM)

6. PEPE CUNILL (ATHC)

7. BORJA LACALLE (ORANJE ROOD/NED)

8. MARC RECASENS (ROTTERDAM/NED)

9. JOSÉ MARÍA BASTERRA (ROYAL LEOPOLD/BEL)

10. PABLO MANUEL ROMÁN (SANSE COMPLUTENSE)

11. JOAQUIN MENINI (ROTTERDAM/NED)

12. NICOLÁS ÁLVAREZ (RCPB)

13. MARC MIRALLES (RCPB)

14. MARC REYNÉ (BRAXGATA/BEL)

15. RAFAEL VILALLONGA (CCVM)

16. POL CABRÉ-VERDIELL (ORANJE ROOD/NED)

17. XAVIER GISPERT (ROYAL HERAKLES/BEL)

18. GUILLERMO FORTUÑO (RCPB)

19. IÑAKI ZALDUA (RCPB)

20. IGNACIO COBOS (ROYAL UCCLE/BEL)

21. BRUNO FONT (JUNIOR)

22. EDUARD DE IGNACIO-SIMÓ (DEN BOSCH/NED)

23. PERE AMAT (EGARA)

24. IGNACIO ABAJO (CCVM)

(R) PABLO MONTERRUBIO (SANSE COMPLUTENSE).

Una Pro League con gran atractivo internacional

La Federación Internacional de Hockey (FIH) ya ha publicado el calendario de la séptima temporada de la FIH Hockey Pro League 2025/26, que contará con la incorporación de la selección femenina de Irlanda y la masculina de Pakistán. Además, el campeón de la competición logrará la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un incentivo añadido que refuerza la importancia del torneo.

Con esta primera convocatoria, la selección española arranca su participación en una Pro League que vuelve a situar a España entre las grandes potencias del hockey hierba internacional.