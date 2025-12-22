Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huesitos La Vila ya tiene rival para las semifinales de la Copa del Rey

El Huesitos La Vila se enfrentará al Complutense Cisneros en las semifinales de la NTT Data Copa del Rey

El conjunto vilero se jugará en Madrid el pase a la final el fin de semana del 7-8 de febrero

El Huesitos buscará la final de Copa

El Huesitos buscará la final de Copa / SD

Claudia Arce

València

El Huesitos La Vila ya tiene rival. El sorteo de las semifinales de la NTT Data Copa del Rey de Rugby ya ha definido el camino hacia el título y ha dejado dos emparejamientos de máxima exigencia entre los cuatro primeros clasificados de la fase de grupos. Complutense Cisneros recibirá a Huesitos La Vila, mientras que VRAC Quesos Entrepinares hará lo propio con Silicius Alcobendas en una eliminatoria que reedita uno de los grandes clásicos del rugby nacional.

En febrero

Ambas semifinales se disputarán a partido único durante el fin de semana del 7-8 de febrero, lo que eleva al máximo la tensión competitiva y deja sin margen de error a los aspirantes. Los vencedores de estos cruces accederán a la gran final, programada para el fin de semana del 2 y 3 de mayo, donde se decidirá el campeón de la presente edición del torneo del KO.

Clasificación directa

El Huesitos la Vila consiguió el billete para las semifinales de la Copa del Rey a falta de disputar el último partido de la fase de grupos, pues su rival, el Sant Cugatannaunció que no se presentaría al partido en el Pantano debido al elevado número de lesionados que tiene en su plantilla. Esto le ha otorgado el pase directo y como primero de grupo al equipo alicantino, que dependía de sí mismo para certificar esta primera posición.

