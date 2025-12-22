Huesitos La Vila ya tiene rival para las semifinales de la Copa del Rey

El Huesitos La Vila ya tiene rival. El sorteo de las semifinales de la NTT Data Copa del Rey de Rugby ya ha definido el camino hacia el título y ha dejado dos emparejamientos de máxima exigencia entre los cuatro primeros clasificados de la fase de grupos. Complutense Cisneros recibirá a Huesitos La Vila, mientras que VRAC Quesos Entrepinares hará lo propio con Silicius Alcobendas en una eliminatoria que reedita uno de los grandes clásicos del rugby nacional.

En febrero

Ambas semifinales se disputarán a partido único durante el fin de semana del 7-8 de febrero, lo que eleva al máximo la tensión competitiva y deja sin margen de error a los aspirantes. Los vencedores de estos cruces accederán a la gran final, programada para el fin de semana del 2 y 3 de mayo, donde se decidirá el campeón de la presente edición del torneo del KO.

Clasificación directa