El Léleman Conqueridor conocerá este martes su camino en la Copa de València

València se preapara para acoger por primera vez la Copa del Rey de Voleibol 2026 que se será uno de los grandes eventos deportivos del año en la capital del Turia. La cita se celebrará en el Pabellón de la Fuente de San Luis del 26 de febrero al 1 de marzo pero este martes, 23 de diciembre, vivirá su primer gran día con la celebración del sorteo de emparejamientos.

El Museo de Bellas Artes de Valencia será el escenario (a las 10:45 horas) del esperado sorteo en el que se conocerá el camino de los ocho equipos clasificados en el torneo del K.O, entre ellos el anfitrión, el Léleman Conqueridor Valencia. Al contrario que en otros deportes, como el balocesto, en el que el equipo anfitrión tiene plaza segura, en el voleibol incluso el equipo local debe ganarse la presencia en la competición como así ha hecho el Léleman. El otro representante de la Comunitat Valenciana en la Superliga, el Playas de Benidorm, no ha logrado finalmente la clasificación por lo que el Léleman será el único representante valenciano.

Los ocho mejores de la Superliga

El Léleman Conqueridor Valencia (actualmente 5.º en la clasificació de la Superliga), Pamesa Teruel Vb (actualmente 6.º) y Cisneros La Laguna (actualmente 7.º) no tienen sus posiciones asignadas de manera definitiva hasta que no se dispute el Bus Leader San Roque – Cisneros La Laguna aplazado en la Jornada 9 a causa de los fenómenos meteorológicos extremos que afectaron a las Islas Canarias. Como cabezas de serie del torneo están los cuatro primeros clasificados: CV Guaguas, Grupo Herce Soria, CV Melilla y Conectabalear CV Manacor.

El sorteo contará con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, representantes de los clubes y autoridades locales, las manos inocentes de ocho niños desvelarán los cruces de la quincuagésima primera edición del campeonato.

La Fonteta será, entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026, el escenario del esperado evento que llega por primera vez la capital del Túria gracias a la estrecha colaboración entre la RFEVB, la Generalitat, la Diputación de València y el Ayuntamiento de València y la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

Además, tal y como ya ocurrió con los sorteos de la Copa de la Reina, Copa Príncipe y Copa Princesa, este sorteo se podrá seguir en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube de la RFEVB.

Equipos clasificados:

Cabeza de serie 1: CV Guaguas

Cabeza de serie 2: Grupo Herce Soria Voleibol

Cabeza de serie 3: Club Voleibol Melilla

Cabeza de serie 4: Conectabalear CV Manacor

----------------------------------------------------------------------

Quinto clasificado: por definir*

Sexto clasificado*: por definir*

Séptimo clasificado: por definir*

Octavo clasificado: UC3M Leganés