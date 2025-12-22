Récords nacionales en un Trofeu Nadal que cierra la temporada del FACSA Playas de Castellón

La cuarta edición del Trofeu Nadal volvió a convertir Castellón en punto de encuentro para atletas de distintas categorías, en una competición que combina el carácter lúdico propio de estas fechas con un notable nivel deportivo. La matinal dejó excelentes registros, numerosas mejores marcas personales y actuaciones que refuerzan la proyección de este evento dentro del calendario invernal. En la clasificación absoluta masculina, el gran protagonista fue, una vez más, Dani Monfort, que se adjudicó el trofeo por cuarta edición consecutiva. El atleta del FACSA Playas de Castellón firmó una actuación excepcional en los 3.000 metros marcha, estableciendo un nuevo récord de España con un registro de 11:18.60, una marca de enorme valor que subraya su excelente momento de forma.

En categoría femenina, la vencedora absoluta fue Andrea Sales, que volvió a brillar en el lanzamiento de martillo con un mejor intento de 65,18 metros, quedándose de nuevo muy cerca del récord nacional sub20 y confirmando su progresión entre las mejores especialistas de la disciplina.

Una de las pruebas masculinas del Trofeu Nadal. / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

Marcha, lanzamientos y saltos

La jornada dejó también otro récord nacional destacado, en este caso en la prueba de 3.000 metros marcha para atletas mayores de 55 años, a cargo de Miguel Ángel Carvajal, que paró el crono en 14:03.73.

En el apartado de lanzamientos, sobresalió la actuación de Yasmani Fernández, que rozó los 69 metros en el lanzamiento de martillo, un resultado especialmente significativo al tratarse de su primera competición tras superar una grave lesión de espalda. También destacó Naomey Enzenwa, vencedora en el lanzamiento de disco femenino con una marca de 55,66 metros, un registro que, a modo de referencia, le habría permitido ser finalista en un Campeonato de Europa sub23.

Prueba del salto de altura, en el que se impuso Laura Alegre. / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

Los concursos de saltos ofrecieron igualmente un alto nivel. Laura Alegre se impuso en el salto de altura con un notable 1,80 metros, mientras que Naiara Pérez reapareció tras una lesión importante alcanzando unos prometedores 4,05 metros en el salto con pértiga.

En las pruebas de carrera, además del ya mencionado récord nacional de Dani Monfort, el 3.000 metros lisos presentó un gran nivel competitivo, con la victoria de Martín Moscardó (8:18.76) y el segundo puesto del sub20 Martí Torregrosa, que firmó una excelente marca de 8:10.14.

Marcas personales y récords

En total, el IV Trofeu Nadal se cerró con 23 mejores marcas personales y varios récords nacionales, reflejo del buen estado de forma de los atletas y del atractivo de una competición que sigue creciendo año tras año.

Con esta prueba, el FACSA Playas de Castellón pone el broche final a un intenso curso de competiciones organizadas por el club, demostrando, una vez más, su capacidad organizativa y su compromiso con el desarrollo del atletismo en todas las categorías.