Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Maccabi Tel Aviv 85 - 82 Valencia Basket. Valencia Basket se queda sin ideas y deja escapar el liderato.

Así va la clasificación.

Liga ACB: UCAM Murcia 92 - 80 Valencia Basket. El Valencia BC choca con Forrest y la defensa del UCAM.

Así va la clasificación.

Primera FEB: Grupo Ureta Tizona Burgos 72 - 85 HLA Alicante.

Publicación de la Fundación Lucentum en Facebook

Publicación de Facebook

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Ciudad Molina Basket 66 -100 Proinbeni UPB Gandía; Club Esportiu Bàsquet Llíria 79 - 61 CB Getafe; Maderas Sorlí Benicarló 70 - 72 Amcis Castelló.

Espextáculo Proinbeni

Alejandro Mesa analiza la NOVENA. Video de Alejandro Mesa analizando la NOVENA.

Victoria contundente del Bàsque Llíria

El Amics sabe sufrir para llevarse el derbi ante el Benicarló

Kobe Newton Publicación de Amics Basquet Castelló en Facebook.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Decimosegunda jornada. En el Grupo EA: Bauhaus Godella 71 - 83 BC Peñíscola; C.B. Putero Sagunto 95 - 66 Cemalu Aldaia; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 72-76 CB Morvedre; CB Jovens Almàssera 78 - 66 Fundació Caixa Rural Vila-real; Socage Jovens L’Eliana 64 - 62 Topsurface NB Paterna; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 81 - 67 Amics Castelló B; The Fitzgerald El Pilar 71-64 Picken Claret.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Hidráulica NB Torrent 90-39 CA Montemar; Servigroup Benidorm 97-51 Lucentum Alicante; Personalhome Adesavi 84-59 CB Estudiantes Cartagena; Decprocon Carolinas 61- 86 Rigalli Alginet; CBI Elche 96- 63 Maristas Valencia; ESET Ontinet 94-96 CB Jorge Juan Castelló Since 1907.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Resultados y clasificación.

Resultados. / FBCV

Grupo B: Resultados y clasificación.

Resultados. / FBCV

Liga Endesa Femenina: Spar Girona 96-68 Valencia Basket. Valencia Basket pierde el rumbo en Girona.

En su visita a Fontajau, Valencia Basket no logró sumar y cayó ante un sólido Spar Girona, que impuso su ritmo desde el inicio del encuentro. A pesar de la gran actuación de Awa Fam, con 21 puntos y 10 rebotes, el equipo taronja no pudo encontrar fluidez ofensiva ni ajustar su defensa frente a un rival muy completo. Con esta derrota (96-68), Valencia Basket se mantiene con un balance de 8-3 en la LF Endesa.

Así va la clasificación.

Euroliga Femenina: Landes 57- 66 Valencia Basket. El Valencia Basket toma impulso en la Euroliga y muestra su carácter ganador ante el Landes.

Liga Femenina Challenge: Unicaja Mijas 77-69 Fustecma NBF Castelló; MCR Lima-Horta Barcelona 56-62 La Cordà de Paterna NB.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 88-66 Magectias Contra Violencia Género.

Claret Benimaclet logró una contundente victoria por 88-66 ante el Magec Tías de Lanzarote, destacando por su acierto en el tiro exterior. Irene Garrido fue la máxima anotadora con 22 puntos y 27 de valoración, liderando a su equipo en una victoria en la que todo el conjunto aportó tanto en ataque como en defensa, consolidándose en la zona alta de la tabla.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A: Resultados y clasificación.

Resultados. / FBCV

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Bada Huesca 30- 32 Horneo EÓN Alicante.

La crónica: 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐧̃𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐬𝐮𝐞𝐧̃𝐨

Valoración de 𝐑𝐨𝐢 𝐒𝐚́𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳 tras el partido ante Bada Huesca

Así va la clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Mecalia Atlético Guardés 20-16 BM Morvedre; Atticgo Elche 21-21 KH-7 BM. Granollers; Replasa Beti-Onak 23-21 Elda Prestigio.

En su enfrentamiento contra el Guardés, Balonmano Morvedre no logró frenar el ritmo visitante y cayó 20-16. A pesar de una fuerte resistencia durante el encuentro, las valencianas no pudieron mantener el control en los últimos minutos. Guardés aprovechó su acierto para llevarse la victoria y seguir en la segunda posición de la clasificación.

Derrota del Morvedre en A Guarda, pero con una defensa de orgullo Publicación de Facebook sobre la derrota del Morvedre en A Guarda.

La crónica del Atticgo Elche

Valoración de Joaquín Rocamora Video de Facebook sobre la valoración de Joaquín Rocamora.

Elda Prestigio cerró el 2025 con una derrota ajustada por 23-21 ante Replasa Beti Onak en Villava. El equipo mostró mucha resistencia durante todo el encuentro, igualando 10-10 al descanso. Sin embargo, no pudieron mantener el ritmo en la segunda mitad. Las leonas, con Malena Vallés y Elena Cuadrado como máximas goleadoras, ya se preparan para el derbi Teika contra Morvedre el 10 de enero.

Derrota de las leonas en Villava

Valoración de José Ignacio Prades Video de Facebook sobre la valoración de José Ignacio Prades.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 32- 32 Caja Rural Cleba.

El Grupo USA Handbol Mislata vivió un final de infarto ante Cleba, empatando 32-32 en los últimos segundos de un partido vibrante. A pesar de ir perdiendo por dos goles a falta de 25 segundos, un gol de mérito y un penalti transformado por María Mulet lograron el empate sobre la bocina. La jornada fue aún más especial con la presentación oficial del club, que reunió a todos los equipos en La Canaleta y convirtió el partido en una auténtica fiesta para la afición.

Final de infarto Publicación de Facebook sobre el equipo de balonmano Mislata.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Attica 21 Hotels OAR Coruña 24-25 Fertiberia Puerto Sagunto; BM Servigroup Benidorm 26- 26 Club Cisne Colegio Los Sauces; Club Balonmano Soria 23- 36 Fundación Agustinos Alicante.

Victoria del Fertiberia en A Coruna para despedir el año.

YouTube video player Este es un video de YouTube que muestra contenido relevante.

YouTube video player

YouTube video player

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 10 de enero.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados.

Resultados / FBMCV

El Balonmano Mislata logró rescatar un empate en su visita al Handbol Mallorca con un gol en los últimos segundos del encuentro.

El primer tiempo comenzó muy bien para los del área metropolitana de Valencia. A los 5 minutos vio la roja Guillem Fernández, líder del dueño de casa, y a los 10, la visita estaba por delante 1-5 en el marcador. El resto de la etapa fue pareja, con Hugo Herraiz (terminó con 6 goles) y Alberto Hernández Bel (5) manteniendo a los valencianos en ventaja, logrando llegar al descanso venciendo por 9-11.

El complemento mantuvo la paridad entre ambos equipos. Los muchos errores del Balonmano Mislata eran contrarrestados con aciertos del Handbol Mallorca. A los 17 minutos, el marcador mostraba empate en 17. Los locales siguieron su buen rumbo y llegaron a estar 20-18 en ventaja, pero la igualdad se hizo presente y todo se definió gol a gol. En el último minuto de juego, Diego Montes puso el empate en 23, pero Matías Cañellas adelantó al local a falta de 15 segundos. Guzmán Lázaro ejecutó rápido el saque de centro lanzando directo a portería vacía y logró el empate final en 24.

Con este resultado, el Balonmano Mislata cierra una muy buena primera vuelta, ubicándose en el quinto lugar. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini han logrado mostrar un mejor rendimiento del esperado para un plantel tan joven, pero deberá seguir trabajando para mantenerlo. Tras el parón por Navidades, los valencianos visitarán el 11 de enero al Balonmano Castellón.

El Balonmano Mislata se trae un punto de Mallorca para despedir el año arriba. / BALONMANO MISLATA

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: Sigue la competición paralizada por la disputa de la Copa del Rey. Así va la clasificación de Liga.

Enfrentamientos en la quinta jornada de la Copa del Rey.

Grupo B: Huesitos La Vila Rugby - Club de Rugby Sant Cugat, no se disputó por incomparecencia del rival. El Huesitos La Vila se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey.

Así va la clasificación de Copa en este grupo.

División de Honor Élite Masculina: Sigue la disputa de la Copa del Rey. Así va la clasificación de Liga.

En el Grupo C: El Valencia RC descansa. La competición copera acabó para el equipo valenciano el pasado fin de semana.

Así va la clasificación de Copa en este grupo.

En el Grupo D: FibraValencia Les Abelles 19-41 RC Liceo Francés.

Clasificación de la Copa en este grupo.

División de Honor B Masculina, Grupo B: Novena jornada, VPC Andorra Rugby XV 14 - 11 CAU Valencia.

El CAU Rugby Valencia vio frenada su racha de imbatibilidad tras caer en su visita a Andorra por 14-11, en un partido duro, muy disputado e intenso, en el que el conjunto valenciano dispuso de opciones hasta el final, pero pagó caro los numerosos golpes de castigo en contra. Pese a la derrota, el CAU mantiene intactas sus aspiraciones de disputar la promoción de ascenso.

Durante la primera mitad, el CAU se mantuvo firme y bien plantado sobre el césped, compitiendo de tú a tú, aunque sin fortuna en los momentos decisivos. Andorra fue el primero en golpear, adelantándose en el marcador en el minuto 25 con un ensayo que situaba el 5-0. Lejos de venirse abajo, el equipo valenciano reaccionó con carácter y supo aprovechar la superioridad numérica para empatar el encuentro antes del descanso gracias a un ensayo de Mauro Banegas, que dejó el 5-5 al intermedio.

La reanudación comenzó con un nuevo golpe de castigo local que devolvió la ventaja a Andorra (8-5), obligando al CAU a remar de nuevo contracorriente. La situación se complicó aún más con una tarjeta amarilla para los valencianos y otro castigo que elevó el marcador hasta el 11-5. El acierto de Joan Terol desde el pie permitió igualar de nuevo el partido (11-11), pero los golpes en contra volvieron a castigar al CAU, y Andorra recuperó la iniciativa con el definitivo 14-11. Pese a las últimas acometidas visitantes, el conjunto local supo defender su ventaja hasta el pitido final.

El CAU pierde su condición de invicto en Andorra. / CAU VALENCIA

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Turia 39-3 AVR Barça Rugby.

Rugby Turia cerró la primera fase de la competición con una victoria contundente por 39-3 ante el Rugby Barça, segundo clasificado. Un triunfo que confirma el gran momento del equipo y le permite terminar líder de la tabla con 34 puntos, cinco más que sus perseguidoras, logrando así la clasificación como primeras de grupo.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Undécima jornada: Servigroup Playas de Benidorm 1 - 3 (19-25/19-25/26-24/18-25/0-0) UC3M Voleibol Leganés; Léleman Conqueridor Valencia 3 - 1 (25-20/25-22/19-25/25-22/0-0) Unicaja Costa de Almería.

El Léleman Conqueridor, único equipo valenciano en la Copa del Rey de La Fonteta.

El Servigroup Benidorm se queda sin el sueño de la Copa del Rey

El Léleman conqueridor despidió un año inolvidable con una victoria

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: Decimosegunda jornada.

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón 3 - 0 (25-23/25-15/25-21/0-0/0-0) Cisneros La Laguna; UBE L'Illa Grau 3 - 0 (25-17/25-20/25-20/0-0/0-0) Cratevo Vòlei Arenys; Barça Voleibol 3 - 2 (20-25/25-22/21-25/25-16/15-13) CV GEMAVI Vinaròs.

Clasificación.

Grupo C: Mayurqa Voley Palma 3 - 1 (19-25/25-20/25-17/25-15/0-0) Familycash Xátiva Voleibol; Conqueridor Valencia 1 - 3 (25-22/15-25/21-25/22-25/0-0) Club Voleibol Almoradí.

No pudo ser, nueva jornada muy complicada para los de Xàtiva, que viajaron a Mallorca, donde se enfrentaron al nuevo líder Mayurqa vóley Palma en el Palau Municipal d,Esports de Son Moix. Los mallorquines son un clásico de la liga profesional del voleibol español, aunque esta temporada militan en la Superliga2. Los de Xàtiva viajaban mentalizados de la dificultad, pero con ganas de puntuar. Consiguieron sorprender al rival ganando el primer set, llevaron hasta el límite el segundo set, aunque finalmente cayo del lado local. Los mallorquines demostraron su condición de lideres en los dos sets siguientes.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina: Decimosegunda jornada.

Grupo B: CV Vall d'Hebrón 3 - 0 (25-11/25-13/25-16/0-0/0-0) Grau Élite Cementos.

Clasificación.

Grupo C: Grupo Renovak CV Sant Joan 3 - 1 (23-25/25-12/25-22/25-18/0-0) Camporrosso Finestrat Medsur; Universidad de Granada 1 - 3 (18-25/25-23/21-25/24-26/0-0) CV Paterna Liceo; Servigroup Playas Benidorm 3 - 1 (25-17/19-25/25-21/25-17/0-0) Algar Surmenor.

El Grupo Renovak CV Sant Joan consiguió una valiosa victoria ante el Camporrosso Finestrat Medsur, consolidando su 5ª posición en el Grupo C de Superliga 2. Tras perder el primer set, las sanjuaneras se recuperaron con fuerza, llevándose los tres siguientes por 25-12, 25-22 y 25-18. Este triunfo las deja a solo un punto del 4º puesto, el Universidad de Granada, y mantiene su buen momento en la competición.

El Servigroup Playas de Benidorm cerró el 2025 con una victoria muy importante por 3-1 ante Algar Surmenor, en el debut de Sonia García como entrenadora. Tras un comienzo igualado, el equipo local impuso su ritmo en los dos últimos sets, destacando a Paula Morón (16 puntos) y Marta Ruano (15 puntos) como las máximas anotadoras. Esta victoria sitúa a Benidorm en la sexta posición con 18 puntos en la clasificación de la Superliga Femenina 2.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Acabó la fase inicial.

Finalizada la primera fase, el Ahora vóley Xàtiva estará con los mejores equipos clasificados, los tres primeros clasificados de cada grupo: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales. Se jugarán diez partidos en una nueva liga regular, en el que lo esencial será realizar un digno papel para el jovencísimo equipo setabense, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga. El primer partido será el día 10 de enero de 2025 en Xàtiva contra el CV Rivas (Madrid).

Así va la clasificación.

Hockey hierba

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: La competición se paraliza hasta el 4 de enero de 2026.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición se paraliza hasta el 10 de enero de 2026.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La decimoquinta jornada de Liga se jugará el 27 de diciembre por la Ventana de selecciones.

Así va la clasificación.

Segunda División: Levante UDFS 2-1 Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Victoria para cerrar el año Publicación de Facebook del Levante UDFS.

Publicación de Facebook

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: SD Hispania Yecla 1-3 Feme Castellón.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, EMD Cadrete Forjas Casado 3-3 FS Picassent.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, Sant Quirze Vallés Asociación Española de Fútbol Sala 3-2 CFS Bisontes de Castellón; Cerezo Futsal Lleida 3-2 Nunsys El Pilar; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar 2-2 Industrias Santa Coloma; Canet FS 3-3 Ye Faky FS.

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía 10-0 FS Vivocuenca.

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Waterpolo Turia 12-16 CN Ciutat de Palma.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Waterpolo Turia 17- 15 Waterpolo Ciudad de Ribas.

El Club Waterpolo Turia sigue con su racha positiva, sumando su segunda victoria consecutiva por 17-15 frente al Ciudad de Rivas. Blanca Goset, quien fue nombrada MVP del partido, y Ainhoa Chicote, con 5 goles cada una, destacaron en el ataque. Además, el debut de la joven Sara Moret, con solo 14 años, fue uno de los momentos más destacados. Este triunfo mantiene a Turia en la tercera plaza del grupo B.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Waterpolo Elx Selecte 16-8 CN Ciudad de Alcorcón; Club Nou Godella Natación 9-8 DN Portugalete.

Así va la clasificación.

Otros eventos deportivos

Motor : 51ª Subida al Garbí. Carlos Archiles y Mario Bermúdez se coronan en la Subida al Garbí

Atletismo : El IV Trofeo Nadal del FACSA . Récords nacionales en un Trofeu Nadal que cierra la temporada del FACSA Playas de Castellón

.XVII San Silvestre Solidaria UPV.

.XXIII Cursa de Nadal Bétera

.X Trail Xeresa Monduver. Lliga de Muntanya València Sud.

.Trail San Silvestre Les Ferreries Borriol.

. 𝐗𝐈𝐈 10𝐊 𝐀𝐑𝐂𝐎 𝐅𝐨𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐛𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬 𝐐𝐮𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚

Un total de 1.214 corredores y corredoras han participado en la 10K Arco Foios por la Fibrosis Quística Publicación de Facebook sobre la 10K Arco Foios por la Fibrosis Quística.

Tenis : Lucía Cortez se corona en el Campeonato de España de Tenis Absoluto.

Pilota valenciana : Trofeu Mestres Caixa Popular de Escala i Corda. Alejandro, Hilari y Salva ganan el título d'escala i corda del Mestres Caixa Popular.

Trofeu Mestres Vito 2025 de raspall femení. Ana y Amparo ganan a Victoria i Júlia en la final de raspall femení del Mestres Vito.

Ciclismo : IV Copa Interprovincial Murcia/Alicante Pista 2025 – 26. Con la disputa de la prueba de Novelda en el velódromo Luis Navarro Amorós se puso fin a la IV edición de la Copa Alicante-Murcia. Una jornada en la que el Sub-23 Héctor Álvarez (Lidl-Trek) y el Júnior Asier Fortea (Lucta-Granja Rinya) ofrecieron un bonito duelo en la categoría Open que palió la escasa participación en la mayor parte de categorías, especialmente en las femeninas.

III Ciclocross de Tous. Andrés Fernández (Utiel) y María Filgueiras (XSM) se impusieron en el III Ciclocross de Tous prueba de la Challenge CX CV – Memorial Pascual Momparler Gran Premi Caixa Popular. Fernández estuvo acompañado en el podio Élite y Sub -23 por Ricardo Pellicer (Soulbikes) y Manuel Sánchez Aldeguer (Helike). Sara Bonillo (Sueca) y Raquel Pérez (AM Sonido) entraron en meta por detrás de Filgueiras.

Vencedores de las categorías de escuelas de ciclismo en esta décima prueba en Tous

Más vencedores en Tous

Natación:

. Travesía Navidad Playa del Postiguet de Alicante (1.500 metros).

El pasado 21 de diciembre, la Playa del Postiguet acogió la Travesía de Navidad Alicante 2025