Elena López acerca la gimnasia rítmica de élite a València con un clínic técnico para jóvenes promesas

València ha vivido una jornada de referencia para la gimnasia rítmica con la celebración de un clínic técnico dirigido por Elena López, gimnasta olímpica e integrante del conjunto nacional que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La actividad, celebrada en el Pabellón Municipal de Benicalap, ha reunido a más de 80 gimnastas, entrenadoras y familias de los clubes CGR Benimaclet y CGR Atlético Valencia Benicalap, consolidando a la ciudad como un espacio de promoción del deporte femenino y de base.

La iniciativa se enmarca dentro del programa municipal “Mujer y Deporte en la ciudad de València”, impulsado por la Fundación Deportiva Municipal, con el objetivo de acercar referentes femeninos del deporte de élite a las jóvenes deportistas y fomentar la igualdad de oportunidades a través de la práctica deportiva.

Referentes femeninos para inspirar a las nuevas generaciones

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha destacado la importancia de este tipo de acciones para el desarrollo del talento femenino. “Desde el Ayuntamiento de València apostamos firmemente por el deporte femenino y por dar visibilidad a grandes referentes que sirvan de inspiración a las más jóvenes, ayudándolas a descubrir y consolidar su vocación deportiva”, ha señalado.

El clínic ha seguido el formato de otras acciones desarrolladas previamente dentro del Foro “Mujer y Deporte”, combinando inspiración personal y formación técnica especializada, una fórmula que busca impactar tanto en el plano humano como en el deportivo.

Clínic técnico Elena López / FDM

Diálogo, motivación y valores del deporte

La jornada ha comenzado con una conversación abierta entre Elena López, el personal técnico, las deportistas y sus familias. En este encuentro se han abordado cuestiones clave para la formación integral de las gimnastas, como la motivación, la constancia, los hábitos de vida saludables, la gestión del esfuerzo, la conciliación académica y deportiva, así como los valores que acompañan a una carrera deportiva de alto nivel.

El testimonio de la gimnasta olímpica, basado en su propia trayectoria, ha permitido a las participantes conocer de primera mano las exigencias y aprendizajes del deporte de élite, reforzando la importancia del trabajo diario y la perseverancia.

Tecnificación en pista con una campeona olímpica

Tras la parte teórica, la actividad se ha trasladado a la pista con una sesión práctica de tecnificación. Durante el entrenamiento, Elena López ha trabajado con las gimnastas aspectos fundamentales de la gimnasia rítmica, como el calentamiento específico, la técnica corporal, la coordinación, la expresividad y el manejo de los diferentes aparatos.

Clínic técnico Elena López / FDM

Los ejercicios y pautas de entrenamiento se han adaptado a los distintos niveles y categorías, permitiendo que todas las participantes aprovecharan la experiencia y adquirieran herramientas útiles para su mejora deportiva.

València refuerza su apuesta por el deporte femenino

Este clínic de gimnasia rítmica refuerza el compromiso de València con la promoción del deporte femenino y el apoyo al tejido deportivo local. La presencia de deportistas de élite como Elena López no solo eleva el nivel técnico de las sesiones, sino que también consolida el papel de las atletas como modelos a seguir para las nuevas generaciones.

Clínic técnico Elena López / FDM

Con iniciativas como esta, la ciudad continúa posicionándose como un referente en la promoción de la igualdad, la práctica deportiva y el desarrollo del talento joven, utilizando el deporte como motor educativo y social.