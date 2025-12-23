València acogerá por primera vez la Copa de SM el Rey de Voleibol, una de las competiciones más importantes del calendario nacional, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en La Fonteta, antiguo pabellón del Valencia Basket. El sorteo del torneo ha tenido lugar este lunes 23 de diciembre a las 10:45 horas en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

El Léleman Conqueridor, único equipo valenciano presente en el sorteo y anfitrión del torneo, se enfrentará al CV Melilla en los cuartos de final. El emparejamiento se hizo esperar, ya que la bola del conjunto valenciano fue una de las últimas en salir, generando expectación entre los asistentes antes de conocer su rival definitivo.

Todos los emparejamientos de la Copa del Rey de Voleibol

El sorteo dejó configurado un cuadro de alto nivel competitivo, con los siguientes cruces de cuartos de final:

CV Guaguas – Pamesa Teruel Voleibol

ConectaBalear CV Manacor – UC3M Leganés

Grupo Herce Soria – CV Cisneros Alter

CV Melilla – Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor se enfrentará al CV Melilla en la Copa del Rey. / Montesinos

La celebración de la Copa del Rey en Valencia supone un hito histórico para el voleibol de la Comunitat Valenciana, que por primera vez será sede de un torneo que reúne a la élite del voleibol masculino español. La elección de La Fonteta como sede refuerza el carácter especial de esta edición, al tratarse de un recinto emblemático del deporte valenciano.

El Léleman Conqueridor afronta esta cita del 26 de febrero al 1 de marzo con la ilusión de competir en casa y con el apoyo de su afición, en un torneo que promete emoción, alto nivel y una gran proyección mediática para Valencia