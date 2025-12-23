Les Abelles cierra la Copa del Rey con un partido de alto ritmo ante Liceo Francés (19–41)

Les Abelles puso punto final a su participación en la Copa del Rey de rugby con una derrota por 19–41 frente a CR Liceo Francés, en un encuentro intenso, dinámico y con fases de buen juego por parte del equipo local. El marcador no refleja del todo el esfuerzo ni los momentos de dominio del conjunto abejorro, que pagó caro varios errores puntuales ante un rival muy eficaz y con gran capacidad para castigar cada concesión.

El partido, disputado en el Campo Jorge Diego “Pantera”, sirvió como cierre de una fase de grupos de máxima exigencia para Les Abelles, que volvió a mostrar actitud competitiva, ambición ofensiva y capacidad para jugar a buen ritmo frente a uno de los equipos más sólidos del panorama nacional.

Un inicio prometedor y lleno de intensidad

El encuentro comenzó con ambos equipos apostando por un ritmo alto y juego abierto. Les Abelles entró muy bien al partido, mostrando determinación desde el primer minuto y logrando adelantarse en el marcador con un ensayo tempranero, fruto de su ambición ofensiva y de varias fases bien construidas.

Sin embargo, la reacción de Liceo Francés no se hizo esperar. El conjunto madrileño respondió con velocidad, precisión y un alto nivel de eficacia, equilibrando rápidamente el marcador y comenzando a imponer su juego en campo contrario. A partir de ese momento, el choque se convirtió en un intercambio constante de golpes, con alternancia de posesiones y un ritmo atractivo para el espectador.

Buenos momentos locales y castigo visitante antes del descanso

Durante la primera mitad, Les Abelles fue capaz de competir de tú a tú, alternando fases de dominio territorial con acciones ofensivas bien elaboradas. El equipo valenciano sumó puntos y se mantuvo dentro del partido gracias a su actitud y compromiso colectivo.

No obstante, algunos errores puntuales en momentos clave fueron aprovechados por Liceo Francés, que mostró una notable eficacia en los metros finales. Esa capacidad para transformar cada oportunidad permitió al conjunto visitante marcharse al descanso con ventaja en el marcador, pese a la resistencia local.

Expulsiones temporales y eficacia rival en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el ritmo no decayó. Les Abelles continuó buscando el partido, con fases de dominio territorial y buenas secuencias ofensivas que demostraron su intención de competir hasta el final. El equipo no renunció a su plan de juego y trató de mantener la intensidad.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro se vio condicionado por varias imprecisiones y dos expulsiones temporales, que terminaron siendo determinantes. En superioridad numérica, Liceo Francés volvió a mostrar su solidez y regularidad, ampliando la diferencia en el marcador y cerrando el partido con autoridad.

Sensaciones positivas más allá del resultado

A pesar del 19–41 final, el partido dejó lecturas positivas para Les Abelles. El equipo mostró capacidad para sostener un alto ritmo durante largos tramos, actitud competitiva frente a un rival de nivel y momentos de juego que refuerzan el trabajo realizado.

Imagen del partido / @ldplus.photo

El encuentro sirvió, además, como una valiosa experiencia dentro de una Copa del Rey muy exigente, en la que el conjunto valenciano pudo medirse ante rivales de gran entidad y seguir creciendo en competitividad.

Maximiliano Machado: “Cerramos la Copa jugando a un buen ritmo”

Al término del encuentro, el entrenador de Les Abelles, Maximiliano Machado “Max”, valoró el rendimiento del equipo y el balance del torneo con un mensaje positivo y realista: “Salió un buen partido con Liceo. Cometimos algunos errores que los terminamos pagando caro, pero cerramos la Copa jugando a un buen ritmo. Hubo varias cosas para destacar, sobre todo la actitud y muy buenos momentos del partido. Ahora toca descansar y ya enfocarnos en la liga y el partido con Valencia.”

Las palabras del técnico reflejan el espíritu con el que Les Abelles finaliza su participación en la Copa del Rey: aprendizaje, competitividad y la mirada ya puesta en los próximos compromisos ligueros, donde el equipo buscará trasladar las buenas sensaciones mostradas en esta competición al campeonato doméstico.